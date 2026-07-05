Śmiech starszy niż ludzkość? Ludzie, małpy i historia sprzed 15 mln lat

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Czy śmiech to wyłącznie ludzka cecha? Najnowsze badania sugerują, że nie, a jego korzenie mogą sięgać znacznie dalej, niż dotąd przypuszczano. Według naukowców ludzie i wielkie małpy człekokształtne śmieją się w zaskakująco podobny sposób, a ten wspólny "rytm radości" mógł powstać jeszcze przed rozdzieleniem naszych ewolucyjnych linii.

Śmiejący się bonobo - gatunek małpy człekokształtnej
Ludzie i małpy śmieją się podobnie od 15 milionów lat123RF/PICSEL

Aby sprawdzić, jak brzmi śmiech naszych najbliższych krewnych, badacze wykorzystali archiwalne nagrania 13 małp trzymanych w niewoli, wśród których znalazły się goryle, orangutany, szympansy i bonobo (szympans karłowaty). Zwierzęta były łaskotane, a ich reakcje rejestrowano przez lata.

Łaskotki, nagrania i małe odkrycie wielkiej skali

Te historyczne materiały zestawiono z nowymi nagraniami śmiechu czwórki małych dzieci podczas zabawy i łaskotek w warunkach domowych. Porównanie ujawniło coś niezwykłego, choć gatunki dzieli miliony lat ewolucji, ich śmiech podąża podobnym rytmem.

Wspólny rytm radości

Analiza wykazała, że zarówno ludzie, jak i wielkie małpy, mają zbliżone odstępy czasowe między kolejnymi "wybuchami" śmiechu. To właśnie ta regularność może być śladem wspólnego przodka, który żył około 15 milionów lat temu.

W pewnym sensie jesteśmy bardzo podobni do innych wielkich małp, bo śmiejemy się w podobny sposób od 15 milionów lat
wyjaśnia Chiara De Gregorio, prymatolożka z University of Warwick.

Choć wiele zwierząt potrafi wydawać dźwięki przypominające śmiech, nie wszystkie robią to w podobny sposób. Przykładowo szczury reagują na łaskotki ultradźwiękowymi "piskiem radości", który znacząco różni się od ludzkiej ekspresji. U ludzi śmiech jest znacznie bardziej złożony, bo zmienia się w zależności od sytuacji.

Może być delikatnym, społecznym sygnałem w pracy, ale też głośnym, emocjonalnym wybuchem w gronie bliskich, co czyni nas prawdziwymi "mistrzami śmiechu", jak określają to badacze. Badania tego typu pomagają zaś zrozumieć nie tylko, skąd wzięła się ludzka ekspresja emocji, ale także jak mogła rozwijać się komunikacja, zanim pojawił się język.

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