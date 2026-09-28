Śnieżka. W tym roku dwukrotnie padł rekord notowanej temperatury

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce odnotowało w tym roku nie jeden, a dwa rekordy temperatury. Na najwyższym szczycie Karkonoszy tak wysokich wyników nie widziano od prowadzenia pomiarów po 1900 r. Przy okazji Śnieżka zaczyna się zazieleniać i przybywa tam nowych gatunków roślin.

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Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce o zachodzie słońca, na skalistym zboczu.
Śnieżka. W tym roku dwukrotnie padł rekord notowanej temperatury.G.Elser (CC BY 3.0)Wikimedia Commons

W skrócie

  • Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce odnotowało w tym roku dwa rekordy temperatury, najwyższe od początku pomiarów prowadzonych po 1900 roku.
  • Zmiany klimatu wpływają na środowisko naturalne Śnieżki, gdzie obserwuje się wzrost liczby nowych gatunków roślin, takich jak świerki czy kosodrzewina.
  • Obiekt czeka wieloletni remont o wartości blisko 25 mln złotych, który ma potrwać do 2031 roku, kiedy to placówka zostanie ponownie otwarta dla turystów.
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Zmiany klimatu są faktem, co potwierdzają rekordowe temperatury, które w tym roku zanotowaliśmy w różnych regionach Polski. Okazuje się, że podobnie było na wysokich szczytach gór i tutaj dobrym przykładem jest Śnieżka, gdzie w tamtejszym obserwatorium latem odnotowano dwa rekordy.

Śnieżka z dwoma rekordami temperatury latem

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce odnotowało w tym roku nie jeden, a dwa rekordy temperatury. Były to najwyższe wyniki w historii pomiarów prowadzonych po 1900 r., co potwierdza Piotr Krzaczkowski, kierownik placówki w rozmowie z PAP-em. Dane zbierane są tam nieprzerwanie od ponad 140 lat.

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"W czerwcu i w sierpniu było 25,7 i 25,8 st. C. To o jeden stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. Tak ekstremalna temperatura robi wrażenie, ale ważniejsze są średnie temperatury w ciągu roku. Tu tendencja jest jedna - ostatnie lata to najwyższe temperatury średnie, jakie notowaliśmy na Śnieżce" - wyjaśnia Piotr Krzaczkowski cytowany przez PAP.

Przy okazji dowiadujemy się, że najcieplejszym rokiem od początku pomiarów był 2025 r. Ocieplenie klimatu ma wpływ na okoliczne środowisko i widać to również na Śnieżce.

Na szczycie Karkonoszy przybywa coraz więcej roślinności

Piotr Krzaczkowski rozpoczął pracę w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce w 1991 r. Jak zauważył kierownik placówki, początkowo na szczycie była tylko trawa. Upłynęło kilkadziesiąt lat i sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać.

Pojawiają się pierwsze świerki, kosodrzewiny, są też rośliny liściaste
zauważa Piotr Krzaczkowski.

Natomiast obok kosodrzewiny zauważono w tym roku nawet pierwsze grzyby. W przeszłości zima na Śnieżce, która trwa 6-7 miesięcy, przerywana była średnio jedną odwilżą na miesiąc. Teraz notuje się je średnio raz w tygodniu.

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Warto dodać, że niedawno podpisano umowę na remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego w Karkonoszach, którego koszt wyniesie blisko 25 mln zł. Prace remontowe mają potrwać do 2031 roku, kiedy to obiekt zostanie ponownie otwarty dla turystów po 11 latach przerwy.

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