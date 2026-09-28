Śnieżka. W tym roku dwukrotnie padł rekord notowanej temperatury

W skrócie Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce odnotowało w tym roku dwa rekordy temperatury, najwyższe od początku pomiarów prowadzonych po 1900 roku.

Zmiany klimatu wpływają na środowisko naturalne Śnieżki, gdzie obserwuje się wzrost liczby nowych gatunków roślin, takich jak świerki czy kosodrzewina.

Obiekt czeka wieloletni remont o wartości blisko 25 mln złotych, który ma potrwać do 2031 roku, kiedy to placówka zostanie ponownie otwarta dla turystów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Zmiany klimatu są faktem, co potwierdzają rekordowe temperatury, które w tym roku zanotowaliśmy w różnych regionach Polski. Okazuje się, że podobnie było na wysokich szczytach gór i tutaj dobrym przykładem jest Śnieżka, gdzie w tamtejszym obserwatorium latem odnotowano dwa rekordy.

Śnieżka z dwoma rekordami temperatury latem

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce odnotowało w tym roku nie jeden, a dwa rekordy temperatury. Były to najwyższe wyniki w historii pomiarów prowadzonych po 1900 r., co potwierdza Piotr Krzaczkowski, kierownik placówki w rozmowie z PAP-em. Dane zbierane są tam nieprzerwanie od ponad 140 lat.

"W czerwcu i w sierpniu było 25,7 i 25,8 st. C. To o jeden stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. Tak ekstremalna temperatura robi wrażenie, ale ważniejsze są średnie temperatury w ciągu roku. Tu tendencja jest jedna - ostatnie lata to najwyższe temperatury średnie, jakie notowaliśmy na Śnieżce" - wyjaśnia Piotr Krzaczkowski cytowany przez PAP.

Przy okazji dowiadujemy się, że najcieplejszym rokiem od początku pomiarów był 2025 r. Ocieplenie klimatu ma wpływ na okoliczne środowisko i widać to również na Śnieżce.

Na szczycie Karkonoszy przybywa coraz więcej roślinności

Piotr Krzaczkowski rozpoczął pracę w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce w 1991 r. Jak zauważył kierownik placówki, początkowo na szczycie była tylko trawa. Upłynęło kilkadziesiąt lat i sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać.

Pojawiają się pierwsze świerki, kosodrzewiny, są też rośliny liściaste

Natomiast obok kosodrzewiny zauważono w tym roku nawet pierwsze grzyby. W przeszłości zima na Śnieżce, która trwa 6-7 miesięcy, przerywana była średnio jedną odwilżą na miesiąc. Teraz notuje się je średnio raz w tygodniu.

Warto dodać, że niedawno podpisano umowę na remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego w Karkonoszach, którego koszt wyniesie blisko 25 mln zł. Prace remontowe mają potrwać do 2031 roku, kiedy to obiekt zostanie ponownie otwarty dla turystów po 11 latach przerwy.