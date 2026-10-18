Śnieżna korona Mont Blanc urosła. W trzy lata przybyło prawie 2 metry

W skrócie Najwyższy szczyt Europy Zachodniej mierzy obecnie 4807,47 metra, co oznacza wzrost o prawie 1,9 metra w porównaniu z pomiarami wykonanymi trzy lata temu.

Zmiany wysokości Mont Blanc nie wynikają z ruchów górotwórczych, lecz ze zmiennej grubości warstwy śniegu i lodu zalegającej na wierzchołku góry.

Regularne pomiary wierzchołka prowadzone są przez francuskich geodetów od 2001 roku i stanowią cenne źródło danych dla naukowców badających lodowce.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Śnieżna korona Mont Blanc urosła o prawie 2 metry w ciągu trzech lat. Tak przynajmniej wynika z najnowszych pomiarów francuskich geodetów, którzy sprawdzili wysokość najwyższej góry Europy Zachodniej. Wynik to 4807,47 m n.p.m. To nie oznacza, że sama góra tak szybko rośnie (żeby było jasne - góra rośnie, orogeneza alpejska trwa cały czas, ale nie w takim tempie). W tym przypadku zmienia się warstwa śniegu i lodu przykrywająca wierzchołek.

Mont Blanc ma nową wysokość

Pomiary przeprowadzono 17 września o świcie. Na szczyt wspięli się geodeci, przewodnicy górscy i naukowcy. Zabrali około 30 kilogramów sprzętu pomiarowego, nie licząc wyposażenia alpinistycznego. Na miejscu spędzili ponad dwie godziny, zbierając dane.

Do ustalenia wysokości wykorzystano urządzenia satelitarne. Dron wykonał ponad 1300 zdjęć, na podstawie których powstał trójwymiarowy model śnieżnej czapy. Badacze użyli też radaru, który pozwala sprawdzić, gdzie kończy się lód, a zaczyna skała.

Może cię zainteresować: Nauka Śnieżka. W tym roku dwukrotnie padł rekord notowanej temperatury Dawid Długosz

Śnieg, wiatr i temperatura zmieniają szczyt

Nowy pomiar jest o prawie 1,9 m wyższy niż wynik z 2023 roku. Nie znaczy to jednak, że Mont Blanc ilość śniegu cały czas rośnie. Dane pokazują, że w ubiegłym roku szczyt był wyższy niż obecnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jego śnieżna i lodowa warstwa obniżyła się o około 1,3 m.

Różnice wynikają przede wszystkim z pogody. Ilość śniegu, wiatr i temperatura wpływają na kształt oraz grubość pokrywy na wierzchołku. Dlatego wysokość podawana dla Mont Blanc może się zmieniać, choć skalne podłoże pozostaje w zasadzie takie samo (Alpy średnio rosną w wyniku ruchów górotwórczych 1-3 mm rocznie).

Najwyższe góry świata Rozpocznij quiz

Pomiary prowadzone od ponad 20 lat

Za regularne pomiary odpowiada stowarzyszenie geodetów z francuskiego departamentu Górna Sabaudia. Akcje odbywają się od 2001 roku, a kolejne wyniki pokazują zmiany zachodzące na szczycie. To przydatne dane dla naukowców badających śnieg i lód w wysokich górach.

Obecny wynik jest zbliżony do wysokości obliczonej w latach 90. XIX w. przez kuzynów Josepha i Henriego Vallotów. Korzystali oni z pomiarów geodezyjnych i triangulacji, czyli metody wyznaczania położenia na podstawie kątów w trójkątach.

Badania glacjologów z Grenoble wskazują, że na tak dużej wysokości jest na tyle zimno, że lód na szczycie rzadko się topi. Z tego powodu zmiany klimatu miały dotąd niewielki wpływ na jego grubość, która w XX wieku zmieniała się tylko o kilka metrów. Najnowszy wynik pokazuje przede wszystkim, jak bardzo śnieżna korona Mont Blanc zależy od pogody.



