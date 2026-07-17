Soczewki kontaktowe gotowe w 20 minut. Naukowcy drukują je w 3D

Julia Król

Julia Król

Dopasowanie idealnych soczewek kontaktowych często wymaga czasu i kosztownych wizyt, ale naukowcy znaleźli sposób, aby ten proces radykalnie przyspieszyć. Opracowali przełomową metodę druku 3D, która pozwala stworzyć personalizowane soczewki w zaledwie 20 minut.

Dłonie w białym fartuchu obsługujące urządzenie laboratoryjne do druku 3D soczewek kontaktowych.
Czy niedługo będzie można drukować soczewki kontaktowe w technologii 3D? Jay Mielke/Uniwersytet w Waterloomateriał zewnętrzny

Większość soczewek kontaktowych jest produkowana w ograniczonym zakresie rozmiarów i kształtów. Miękkie soczewki są zazwyczaj odpowiednie dla wielu pacjentów, jednak osoby z nieregularnym kształtem rogówki często potrzebują soczewek sztywnych, aby uzyskać najlepszą ostrość widzenia. Odpowiednie dopasowanie może wymagać kilku wizyt u optometrysty, a to kosztuje i rozciąga się w czasie.

Idealne dopasowanie w 20 minut

Naukowcy z University of Waterloo chcieli sprostać tym problemom, więc opracowali innowacyjną metodę produkcji soczewek kontaktowych dopasowanych do potrzeb pacjenta, drukując je metodą 3D w zaledwie 20 minut.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tą pracą, ponieważ przybliża nas ona do soczewek kontaktowych, które są prawdziwie spersonalizowane
powiedziała dr Shirley Tang, profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Waterloo.

- Nasza technologia pozwala na produkcję soczewek o powierzchniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, które zapewniają precyzyjne dopasowanie, a jednocześnie przejrzystość optyczną i parametry mechaniczne oczekiwane od komercyjnych soczewek kontaktowych - dodała.

Naukowcy drukują soczewki 3D z nowej formuły silikonu

Silikon jest szeroko stosowany w soczewkach kontaktowych ze względu na bezpieczeństwo, biokompatybilność i wysoką przepuszczalność dla tlenu. Jednak materiał ten nie jest zazwyczaj kompatybilny z drukiem 3D, więc zespół opracował nową, hydrofilową formułę silikonową, zaprojektowaną specjalnie do druku 3D. Końcowy produkt zachowuje jednocześnie właściwości wymagane w soczewkach kontaktowych.

Opracowany przez nas nowatorski, hydrofilowy materiał silikonowy, w połączeniu z naszym procesem produkcyjnym, pozwala uzyskać gładkie, przezroczyste soczewki, które zapewniają komfort noszenia
powiedział dr Sayan Ganguly z Uniwersytetu Waterloo.

Druk 3D bez niedoskonałości

Obiekty drukowane w technologii 3D są budowane warstwa po warstwie, więc na zakrzywionych powierzchniach mogą powstawać drobne niedoskonałości, które zmniejszają przejrzystość optyczną i komfort noszenia. Zespół rozwiązał ten problem, tworząc ultracienką, bezkontaktową powłokę, która wygładza powierzchnię bez zmiany kształtu soczewki ani pogorszenia jej właściwości optycznych.

Schemat procesu produkcji sztywnej soczewki wydrukowanej 3D, w której połączone są etapy projektowania komputerowego, analiza właściwości optycznych oraz testowanie w laboratorium z użyciem roztworów chemicznych.
Nowatorskie soczewki są idealnie dopasowane do rogówki pacjenta.Shirley Tang i in. (CC BY-NC 4.0)materiał zewnętrzny

Badania laboratoryjne potwierdziły biokompatybilność soczewek, a zespół przygotowuje się do badań in vivo. Naukowcy złożyli wniosek o tymczasowy patent na hydrofilowy materiał silikonowy i przygotowują pełny wniosek patentowy.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Materials & Design.

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