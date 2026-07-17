Większość soczewek kontaktowych jest produkowana w ograniczonym zakresie rozmiarów i kształtów. Miękkie soczewki są zazwyczaj odpowiednie dla wielu pacjentów, jednak osoby z nieregularnym kształtem rogówki często potrzebują soczewek sztywnych, aby uzyskać najlepszą ostrość widzenia. Odpowiednie dopasowanie może wymagać kilku wizyt u optometrysty, a to kosztuje i rozciąga się w czasie.

Idealne dopasowanie w 20 minut

Naukowcy z University of Waterloo chcieli sprostać tym problemom, więc opracowali innowacyjną metodę produkcji soczewek kontaktowych dopasowanych do potrzeb pacjenta, drukując je metodą 3D w zaledwie 20 minut.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tą pracą, ponieważ przybliża nas ona do soczewek kontaktowych, które są prawdziwie spersonalizowane

- Nasza technologia pozwala na produkcję soczewek o powierzchniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, które zapewniają precyzyjne dopasowanie, a jednocześnie przejrzystość optyczną i parametry mechaniczne oczekiwane od komercyjnych soczewek kontaktowych - dodała.

Naukowcy drukują soczewki 3D z nowej formuły silikonu

Silikon jest szeroko stosowany w soczewkach kontaktowych ze względu na bezpieczeństwo, biokompatybilność i wysoką przepuszczalność dla tlenu. Jednak materiał ten nie jest zazwyczaj kompatybilny z drukiem 3D, więc zespół opracował nową, hydrofilową formułę silikonową, zaprojektowaną specjalnie do druku 3D. Końcowy produkt zachowuje jednocześnie właściwości wymagane w soczewkach kontaktowych.

Opracowany przez nas nowatorski, hydrofilowy materiał silikonowy, w połączeniu z naszym procesem produkcyjnym, pozwala uzyskać gładkie, przezroczyste soczewki, które zapewniają komfort noszenia

Druk 3D bez niedoskonałości

Obiekty drukowane w technologii 3D są budowane warstwa po warstwie, więc na zakrzywionych powierzchniach mogą powstawać drobne niedoskonałości, które zmniejszają przejrzystość optyczną i komfort noszenia. Zespół rozwiązał ten problem, tworząc ultracienką, bezkontaktową powłokę, która wygładza powierzchnię bez zmiany kształtu soczewki ani pogorszenia jej właściwości optycznych.

Nowatorskie soczewki są idealnie dopasowane do rogówki pacjenta. Shirley Tang i in. (CC BY-NC 4.0) materiał zewnętrzny

Badania laboratoryjne potwierdziły biokompatybilność soczewek, a zespół przygotowuje się do badań in vivo. Naukowcy złożyli wniosek o tymczasowy patent na hydrofilowy materiał silikonowy i przygotowują pełny wniosek patentowy.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Materials & Design.



