Większość soczewek kontaktowych jest produkowana w ograniczonym zakresie rozmiarów i kształtów. Miękkie soczewki są zazwyczaj odpowiednie dla wielu pacjentów, jednak osoby z nieregularnym kształtem rogówki często potrzebują soczewek sztywnych, aby uzyskać najlepszą ostrość widzenia. Odpowiednie dopasowanie może wymagać kilku wizyt u optometrysty, a to kosztuje i rozciąga się w czasie.
Idealne dopasowanie w 20 minut
Naukowcy z University of Waterloo chcieli sprostać tym problemom, więc opracowali innowacyjną metodę produkcji soczewek kontaktowych dopasowanych do potrzeb pacjenta, drukując je metodą 3D w zaledwie 20 minut.
Jesteśmy bardzo podekscytowani tą pracą, ponieważ przybliża nas ona do soczewek kontaktowych, które są prawdziwie spersonalizowane
- Nasza technologia pozwala na produkcję soczewek o powierzchniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, które zapewniają precyzyjne dopasowanie, a jednocześnie przejrzystość optyczną i parametry mechaniczne oczekiwane od komercyjnych soczewek kontaktowych - dodała.
Naukowcy drukują soczewki 3D z nowej formuły silikonu
Silikon jest szeroko stosowany w soczewkach kontaktowych ze względu na bezpieczeństwo, biokompatybilność i wysoką przepuszczalność dla tlenu. Jednak materiał ten nie jest zazwyczaj kompatybilny z drukiem 3D, więc zespół opracował nową, hydrofilową formułę silikonową, zaprojektowaną specjalnie do druku 3D. Końcowy produkt zachowuje jednocześnie właściwości wymagane w soczewkach kontaktowych.
Opracowany przez nas nowatorski, hydrofilowy materiał silikonowy, w połączeniu z naszym procesem produkcyjnym, pozwala uzyskać gładkie, przezroczyste soczewki, które zapewniają komfort noszenia
Druk 3D bez niedoskonałości
Obiekty drukowane w technologii 3D są budowane warstwa po warstwie, więc na zakrzywionych powierzchniach mogą powstawać drobne niedoskonałości, które zmniejszają przejrzystość optyczną i komfort noszenia. Zespół rozwiązał ten problem, tworząc ultracienką, bezkontaktową powłokę, która wygładza powierzchnię bez zmiany kształtu soczewki ani pogorszenia jej właściwości optycznych.
Badania laboratoryjne potwierdziły biokompatybilność soczewek, a zespół przygotowuje się do badań in vivo. Naukowcy złożyli wniosek o tymczasowy patent na hydrofilowy materiał silikonowy i przygotowują pełny wniosek patentowy.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Materials & Design.