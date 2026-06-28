Samoregenerujące się soczewki kontaktowe

Naukowcy od dawna prowadzą prace nad udoskonaleniem soczewek kontaktowych. Oprócz kwestii komfortu użytkowania istotnym problemem pozostaje również ich podatność na uszkodzenia. Usunięcie rysy, poprzez jej "wypolerowanie" z powierzchni soczewki nie jest możliwe. W odpowiedzi na ten problem badacze starają się znaleźć sposób, aby soczewki nie niszczyły się tak łatwo - albo wręcz mogły "same" się naprawiać.

Wcześniej specjaliści opracowali m.in. materiał, który regenerował się pod wpływem wysokiej temperatury, ale to rozwiązanie okazało się niepraktyczne - długie podgrzewanie wysuszało i niszczyło delikatne soczewki. Dlatego tym razem naukowcy postawili na inne podejście.

Wystarczy godzina i po problemie

Autorzy badań opublikowanych na łamach "ACS Applied Polymer Materials" opracowali specjalny hydrożel polimerowy reagujący na promieniowanie UV. Nowy materiał ma się regenerować pod wpływem ekspozycji na światło UV o określonej długości fali. Ze względu na specyfikę innowacyjnego tworzywa, zachodzi wówczas konkretna reakcja - stare wiązania pękają i tworzą się nowe, co powoduje, że materiał spaja się z powrotem.

Potrzeba około godziny naświetlania w temperaturze pokojowej, aby uszkodzenia zniknęły. Co najistotniejsze, badacze sugerują, że w przyszłości taka regeneracja mogłaby odbywać się nawet w domu, przy użyciu prostych lamp UV - podobnych do tych, które obecnie stosowane są do dezynfekcji czy stylizacji paznokci.

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Nawet 150 milionów użytkowników soczewek

Nowy materiał zachowuje właściwości typowe dla standardowych soczewek - odpowiedni poziom nawodnienia i elastyczność, co oznacza, że mógłby być komfortowy w codziennym użytkowaniu. W dodatku ma inne zalety - nowy hydrożel zyskał dodatkową ochronę, która ogranicza rozwój bakterii i zwiększa odporność soczewki na zarysowania.

- Zaprojektowany DS-Hydrogel został z powodzeniem wkomponowany w miękkie soczewki kontaktowe na bazie pHEMA, wykazując połączenie wysokiej zdolności do samonaprawy, trwałej odporności na osadzanie się zanieczyszczeń oraz zwiększonej odporności na zarysowania w warunkach zbliżonych do fizjologicznych - podają badacze Jung-Hyun Choi i Byoung-Ki Cho.

Technologia ta, choć bardzo obiecująca, jest jeszcze na etapie badań. Zanim takie soczewki trafią do sprzedaży, muszą przejść dodatkowe testy trwałości i uzyskać odpowiednie certyfikaty medyczne. Gdyby udało się wprowadzić taki produkt na rynek, mógłby to być przełom dla użytkowników soczewek kontaktowych - a takich osób są miliony. W zależności od źródła i metod liczenia mowa o 140-150 milionach ludzi na świecie, przy czym według szacunków liczba ta rośnie, ponieważ coraz więcej osób wybiera soczewki zamiast okularów - między innymi z powodu wygody i estetyki.



