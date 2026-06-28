Soczewki kontaktowe, które naprawiają się same. Rewolucyjny materiał

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Klasyczne soczewki są wygodne, ale mają pewną wadę. Kiedy się uszkodzą, nie da się ich naprawić, trzeba je wyrzucić, co bywa problematyczne, gdy nie mamy pod ręką innej pary - a także po prostu kosztowne. Naukowcy, dostrzegając ten problem, postanowili stworzyć w tym obszarze coś nowego. Postawili na materiał, który w odpowiednich warunkach mógłby się sam regenerować.

Zbliżenie oka z niebieską tęczówką; osoba trzyma palcem soczewkę kontaktową przy oku.
Naukowcy mówią o nowej generacji soczewek - mogłyby się same naprawiać.123RF/PICSEL

Samoregenerujące się soczewki kontaktowe

Naukowcy od dawna prowadzą prace nad udoskonaleniem soczewek kontaktowych. Oprócz kwestii komfortu użytkowania istotnym problemem pozostaje również ich podatność na uszkodzenia. Usunięcie rysy, poprzez jej "wypolerowanie" z powierzchni soczewki nie jest możliwe. W odpowiedzi na ten problem badacze starają się znaleźć sposób, aby soczewki nie niszczyły się tak łatwo - albo wręcz mogły "same" się naprawiać.

Wcześniej specjaliści opracowali m.in. materiał, który regenerował się pod wpływem wysokiej temperatury, ale to rozwiązanie okazało się niepraktyczne - długie podgrzewanie wysuszało i niszczyło delikatne soczewki. Dlatego tym razem naukowcy postawili na inne podejście.

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Wystarczy godzina i po problemie

Autorzy badań opublikowanych na łamach "ACS Applied Polymer Materials" opracowali specjalny hydrożel polimerowy reagujący na promieniowanie UV. Nowy materiał ma się regenerować pod wpływem ekspozycji na światło UV o określonej długości fali. Ze względu na specyfikę innowacyjnego tworzywa, zachodzi wówczas konkretna reakcja - stare wiązania pękają i tworzą się nowe, co powoduje, że materiał spaja się z powrotem.

Potrzeba około godziny naświetlania w temperaturze pokojowej, aby uszkodzenia zniknęły. Co najistotniejsze, badacze sugerują, że w przyszłości taka regeneracja mogłaby odbywać się nawet w domu, przy użyciu prostych lamp UV - podobnych do tych, które obecnie stosowane są do dezynfekcji czy stylizacji paznokci.

Nawet 150 milionów użytkowników soczewek

Nowy materiał zachowuje właściwości typowe dla standardowych soczewek - odpowiedni poziom nawodnienia i elastyczność, co oznacza, że mógłby być komfortowy w codziennym użytkowaniu. W dodatku ma inne zalety - nowy hydrożel zyskał dodatkową ochronę, która ogranicza rozwój bakterii i zwiększa odporność soczewki na zarysowania.

- Zaprojektowany DS-Hydrogel został z powodzeniem wkomponowany w miękkie soczewki kontaktowe na bazie pHEMA, wykazując połączenie wysokiej zdolności do samonaprawy, trwałej odporności na osadzanie się zanieczyszczeń oraz zwiększonej odporności na zarysowania w warunkach zbliżonych do fizjologicznych - podają badacze Jung-Hyun Choi i Byoung-Ki Cho.

Technologia ta, choć bardzo obiecująca, jest jeszcze na etapie badań. Zanim takie soczewki trafią do sprzedaży, muszą przejść dodatkowe testy trwałości i uzyskać odpowiednie certyfikaty medyczne. Gdyby udało się wprowadzić taki produkt na rynek, mógłby to być przełom dla użytkowników soczewek kontaktowych - a takich osób są miliony. W zależności od źródła i metod liczenia mowa o 140-150 milionach ludzi na świecie, przy czym według szacunków liczba ta rośnie, ponieważ coraz więcej osób wybiera soczewki zamiast okularów - między innymi z powodu wygody i estetyki.

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