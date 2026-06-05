Właściwości soku z guawy. Skuteczna pomoc przy niedoborze żelaza

Jesz czasem guawę? Nowe analizy sugerują, że może mieć ona znacznie większe znaczenie dla zdrowia, niż sądzono. Badacze wskazują, że regularne spożywanie soku z tego owocu może wspomagać organizm w walce z anemią, szczególnie u kobiet i nastolatek narażonych na niedobory żelaza.

Anemia wynikająca z niedoboru żelaza pozostaje jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie. Szczególnie często dotyka kobiety w ciąży oraz dziewczęta w wieku nastoletnim, prowadząc do m.in. przewlekłego zmęczenia, osłabienia, trudności z koncentracją czy obniżenia sprawności organizmu. W wielu regionach świata dostęp do skutecznego leczenia i odpowiedniej diety bywa ograniczony, więc naukowcy od lat poszukują prostych i tanich metod wspierających terapię.

W centrum zainteresowania znalazła się właśnie guawa, czyli tropikalny owoc bogaty w witaminę C, który odgrywa ważną rolę w przyswajaniu żelaza przez organizm. Według badaczy zawartość tej witaminy w guawie może być nawet czterokrotnie wyższa niż w pomarańczach. Prócz tego owoc dostarcza także błonnika, folianów oraz witaminy A.

Badania potwierdziły, że guawa wspomaga wzrost poziomu hemoglobiny, jednak konieczne są dalsze obserwacje

Przeanalizowano wyniki 17 badań przeprowadzonych od 2000 roku, skupiających się głównie na kobietach w ciąży i nastolatkach. Łącznie uwzględniono dane dotyczące ponad 200 uczestniczek. Okazało się, że osoby pijące sok z guawy notowały zauważalny wzrost poziomu hemoglobiny. Średni przyrost wynosił około 1,7 g/dl, choć wyniki różniły się zależnie od grupy. U ciężarnych kobiet poprawa była nieco większa niż u nastolatek.

Porównując osoby przyjmujące wyłącznie suplementy żelaza z tymi, które dodatkowo piły sok z guawy, naukowcy doszli do wniosku, że owoc może zwiększać skuteczność standardowej suplementacji. Ich zdaniem taki wzrost może mieć realne znaczenie zdrowotne, ponieważ nawet niewielka poprawa parametrów krwi bywa wystarczająca, by ograniczyć objawy łagodnej lub umiarkowanej anemii.

Eksperci podkreślają jednak, że wyniki należy interpretować ostrożnie. Większość analizowanych badań przeprowadzono w jednym kraju, Indonezji, a same eksperymenty różniły się długością trwania, dawkami soku czy metodologią. Chociaż efekty wydają się obiecujące, potrzeba jednak bardziej rygorystycznych badań, by jednoznacznie określić, jaka ilość soku byłaby najkorzystniejsza i czy efekt utrzymuje się długoterminowo.

Zaznaczają również, że sok z guawy nie powinien być traktowany jako zamiennik leczenia, może stanowić natomiast dodatkowy element wspierający dietę.

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