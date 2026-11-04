Sonda ESA Hera uchwyciła parę asteroid. NASA uderzyła w jedną statkiem

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Hera to sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest zbadanie asteroidy Dimorphos w układzie podwójnym planetoid. Wcześniej NASA uderzyła w nią statkiem w ramach misji DART. ESA zbada dokładnie efekty tego zdarzenia i odbywa się to w ramach większej akcji z zakresu obrony planetarnej.

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Sonda esa hera wykonująca manewry w pobliżu układu planetoid didymos i dimorphos w przestrzeni kosmicznej
Sonda ESA Hera uchwyciła parę asteroid. NASA uderzyła w jedną statkiem.ESA/Science Officemateriały prasowe

W skrócie

  • Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej zbliżyła się do układu planetoid Didymos i Dimorphos, wykonując pierwsze zdjęcie obiektu z odległości 1280 kilometrów.
  • Misja Hera stanowi kontynuację działań NASA zapoczątkowanych przez misję DART, której celem było przetestowanie możliwości zmiany trajektorii asteroidy poprzez uderzenie.
  • Naukowcy ESA planują szczegółowe badania skutków uderzenia statku DART w Dimorphos, co pomoże w opracowaniu skutecznego systemu ochrony planetarnej przed potencjalnym zagrożeniem.
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NASA kilka lat temu uderzyła w asteroidę Dimorphos statkiem o nazwie DART. Była to specjalna misja, której celem była zmiana trajektorii obiektu znajdującego się w układzie podwójnym planetoid. Teraz zostanie to dokładniej zbadane przez sondę Hera należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

ESA uchwyciła sondą Hera asteroidę Dimorphos

Hera to kontynuacja misji DART zapoczątkowanej przez NASA. Sonda należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, którą wystrzelono w październiku 2024 r., zbliża się do celu.

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Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zdjęcie, które Hera zrobiła 18 października w odległości około 1280 kilometrów od układu Didymos-Dimorphos. Para znajduje się obecnie około 197 milionów kilometrów od Ziemi.

Dwa jasne obiekty na ciemnym tle, jeden większy i jeden mniejszy, znajdujące się blisko siebie oraz pojedynczy, słabo widoczny punkt oddalony od nich.
Asteroidy Didymos i Dimorphos na zdjęciu z sondy Hera agencji ESA.© ESAmateriał zewnętrzny
Dzięki temu zdjęciu mniejsza planetoida Dimorphos staje się widoczna po raz pierwszy
powiedział w oświadczeniu Michael Kueppers, naukowiec projektu Hera w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

"Przed tym nabyciem sonda nadal rozróżniała układ Didymos jako pojedynczy punkt. Teraz jednak, mimo że Dimorphos składa się z zaledwie około jednego piksela na tym pierwotnym zdjęciu, jest wyraźnie oddzielony od swojego macierzystego obiektu" - dodał Michael Kueppers.

ESA dodaje, że Hera wkrótce rozpocznie bardziej szczegółowe badania efektów po misji DART. Już 25 listopada mają zostać udostępnione zdjęcia, na których Dimorphos będzie widać z bardzo bliska.

Misja Hera to kontynuacja DART agencji NASA

NASA uderzyła statkiem DART w asteroidę Dimorphos we wrześniu 2022 r. To pierwsza planetoida, której "orbita uległa mierzalnemu przesunięciu w wyniku działalności człowieka". Przy okazji powstało mnóstwo kosmicznego gruzu.

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Celem misji Hera jest dokładne zbadanie Dimorphos i zmian w trajektorii, które powstały po uderzeniu statkiem NASA. Jest to większa inicjatywa amerykańskiej agencji oraz ESA, która ma pomóc w wypracowaniu systemu ochrony planetarnej na ryzyko zderzenia większej asteroidy z Ziemią, co mogłoby mieć fatalne skutki.

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