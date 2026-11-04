Sonda ESA Hera uchwyciła parę asteroid. NASA uderzyła w jedną statkiem

W skrócie Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej zbliżyła się do układu planetoid Didymos i Dimorphos, wykonując pierwsze zdjęcie obiektu z odległości 1280 kilometrów.

Misja Hera stanowi kontynuację działań NASA zapoczątkowanych przez misję DART, której celem było przetestowanie możliwości zmiany trajektorii asteroidy poprzez uderzenie.

Naukowcy ESA planują szczegółowe badania skutków uderzenia statku DART w Dimorphos, co pomoże w opracowaniu skutecznego systemu ochrony planetarnej przed potencjalnym zagrożeniem.

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NASA kilka lat temu uderzyła w asteroidę Dimorphos statkiem o nazwie DART. Była to specjalna misja, której celem była zmiana trajektorii obiektu znajdującego się w układzie podwójnym planetoid. Teraz zostanie to dokładniej zbadane przez sondę Hera należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

ESA uchwyciła sondą Hera asteroidę Dimorphos

Hera to kontynuacja misji DART zapoczątkowanej przez NASA. Sonda należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, którą wystrzelono w październiku 2024 r., zbliża się do celu.

Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zdjęcie, które Hera zrobiła 18 października w odległości około 1280 kilometrów od układu Didymos-Dimorphos. Para znajduje się obecnie około 197 milionów kilometrów od Ziemi.

Asteroidy Didymos i Dimorphos na zdjęciu z sondy Hera agencji ESA. © ESA materiał zewnętrzny

Dzięki temu zdjęciu mniejsza planetoida Dimorphos staje się widoczna po raz pierwszy

"Przed tym nabyciem sonda nadal rozróżniała układ Didymos jako pojedynczy punkt. Teraz jednak, mimo że Dimorphos składa się z zaledwie około jednego piksela na tym pierwotnym zdjęciu, jest wyraźnie oddzielony od swojego macierzystego obiektu" - dodał Michael Kueppers.

ESA dodaje, że Hera wkrótce rozpocznie bardziej szczegółowe badania efektów po misji DART. Już 25 listopada mają zostać udostępnione zdjęcia, na których Dimorphos będzie widać z bardzo bliska.

Misja Hera to kontynuacja DART agencji NASA

NASA uderzyła statkiem DART w asteroidę Dimorphos we wrześniu 2022 r. To pierwsza planetoida, której "orbita uległa mierzalnemu przesunięciu w wyniku działalności człowieka". Przy okazji powstało mnóstwo kosmicznego gruzu.

Celem misji Hera jest dokładne zbadanie Dimorphos i zmian w trajektorii, które powstały po uderzeniu statkiem NASA. Jest to większa inicjatywa amerykańskiej agencji oraz ESA, która ma pomóc w wypracowaniu systemu ochrony planetarnej na ryzyko zderzenia większej asteroidy z Ziemią, co mogłoby mieć fatalne skutki.