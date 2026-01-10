Sonda ESA i NASA ustanowiła nowy rekord. Uczeni mówią o przełomie
Solar Orbiter to sonda ESA, która powstała we współpracy z NASA i od kilku lat prowadzi badania Słońca. Statek dokonał kolejnego przełomu. Został wykorzystany do najdłuższych w historii obserwacji jednego regionu słonecznego. Była nim plama NOAA 13664, która stała się źródłem najpotężniejszej burzy geomagnetycznej na Ziemi od 2003 r.
Solar Orbiter to sonda słoneczna zbudowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) we współpracy z NASA. Statek ma na celu m.in. dokładne zbadanie biegunów gwiazdy Układu Słonecznego. Przy okazji ustanowił nowy rekord. Tym razem związany z obserwacją aktywnego regionu Słońca.
Solar Orbiter przeprowadził rekordowe obserwacje plamy słonecznej
Zacznijmy od tego, że Solar Orbiter okrążą Słońce w ciągu 6 miesięcy. Sama gwiazda obraca się z prędkością 28 dni. W ten sposób jest w stanie prowadzić badania w czasie, który jest niemożliwy do zrealizowania z Ziemi.
Sonda słoneczna ESA i NASA dokonała przełomu w badaniach jednego aktywnego regionu słonecznego, który był monitorowany przez rekordowo długi czas. Na cel wybrano obszar sklasyfikowany pod nazwą NOAA 13664. To plama słoneczna, z której rozbłysk w 2024 r. wywołał najsilniejszą burzę geomagnetyczną na Ziemi od ponad dwóch dekad. Dokładnie od 2003 r.
Dzięki połączeniu z SDO (Solar Dynamics Obserwatory) należącym do NASA, Solar Orbiter był w stanie zbierać dane z NOAA 13664 nieprzerwanie aż przez 94 dni. To historyczny rekord, którego uzyskanie nie byłoby możliwe z wykorzystaniem obserwatoriów słonecznych na Ziemi.
Wspomniana plama słoneczna była monitorowana nieprzerwanie od kwietnia do lipca 2024 r., kiedy to zaczęła zanikać.
Sonda ESA i NASA ustanawia kamień milowy w fizyce Słońca
Naukowcy nie kryją zadowolenia i twierdzą, że jest to przełom. Przeprowadzone badania pozwolą znacznie lepiej poznać aktywne regiony Słońca. W konsekwencji umożliwi to lepsze prognozowanie pogody kosmicznej na Ziemi.
To najdłuższa ciągła seria obrazów, jaką kiedykolwiek stworzono dla pojedynczego obszaru aktywnego: to kamień milowy w fizyce Słońca
Warto dodać, że wspomniana plama słoneczna w lipcu 2024 r. zaczęła ulegać rozpadowi, co jest naturalnym zjawiskiem. Burza magnetyczna z maja doprowadziła do licznych zakłóceń sygnałów pochodzących z satelitów czy dronów.
"To dobra wskazówka, że Słońce jest jedyną gwiazdą, która wpływa na nasze działania. Żyjemy z tą gwiazdą, więc musimy ją obserwować i starać się zrozumieć, jak działa i jak wpływa na nasze środowisko" - dodaje Ioannis Kontogiannis.