Solar Orbiter to sonda słoneczna zbudowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) we współpracy z NASA. Statek ma na celu m.in. dokładne zbadanie biegunów gwiazdy Układu Słonecznego. Przy okazji ustanowił nowy rekord. Tym razem związany z obserwacją aktywnego regionu Słońca.

Solar Orbiter przeprowadził rekordowe obserwacje plamy słonecznej

Zacznijmy od tego, że Solar Orbiter okrążą Słońce w ciągu 6 miesięcy. Sama gwiazda obraca się z prędkością 28 dni. W ten sposób jest w stanie prowadzić badania w czasie, który jest niemożliwy do zrealizowania z Ziemi.

Sonda słoneczna ESA i NASA dokonała przełomu w badaniach jednego aktywnego regionu słonecznego, który był monitorowany przez rekordowo długi czas. Na cel wybrano obszar sklasyfikowany pod nazwą NOAA 13664. To plama słoneczna, z której rozbłysk w 2024 r. wywołał najsilniejszą burzę geomagnetyczną na Ziemi od ponad dwóch dekad. Dokładnie od 2003 r.

Dzięki połączeniu z SDO (Solar Dynamics Obserwatory) należącym do NASA, Solar Orbiter był w stanie zbierać dane z NOAA 13664 nieprzerwanie aż przez 94 dni. To historyczny rekord, którego uzyskanie nie byłoby możliwe z wykorzystaniem obserwatoriów słonecznych na Ziemi.

Wspomniana plama słoneczna była monitorowana nieprzerwanie od kwietnia do lipca 2024 r., kiedy to zaczęła zanikać.

Sonda ESA i NASA ustanawia kamień milowy w fizyce Słońca

Naukowcy nie kryją zadowolenia i twierdzą, że jest to przełom. Przeprowadzone badania pozwolą znacznie lepiej poznać aktywne regiony Słońca. W konsekwencji umożliwi to lepsze prognozowanie pogody kosmicznej na Ziemi.

To najdłuższa ciągła seria obrazów, jaką kiedykolwiek stworzono dla pojedynczego obszaru aktywnego: to kamień milowy w fizyce Słońca

Warto dodać, że wspomniana plama słoneczna w lipcu 2024 r. zaczęła ulegać rozpadowi, co jest naturalnym zjawiskiem. Burza magnetyczna z maja doprowadziła do licznych zakłóceń sygnałów pochodzących z satelitów czy dronów.

"To dobra wskazówka, że Słońce jest jedyną gwiazdą, która wpływa na nasze działania. Żyjemy z tą gwiazdą, więc musimy ją obserwować i starać się zrozumieć, jak działa i jak wpływa na nasze środowisko" - dodaje Ioannis Kontogiannis.

