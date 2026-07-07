W skrócie Japońska sonda Hayabusa2 przeleciała 5 lipca w pobliżu asteroidy Torifune o szerokości około 450 metrów, wykonując jej zdjęcie oraz zbierając dane z obrazowania w podczerwieni.

Głównym celem przedłużonej misji statku jest dotarcie w 2031 roku do asteroidy 1998 KY26 i podjęcie próby lądowania na jej powierzchni.

Sonda kosmiczna agencji JAXA rozpoczęła swoją misję w grudniu 2014 roku i wcześniej dostarczyła na Ziemię próbki pobrane z asteroidy Ryugu.

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Sonda kosmiczna Hayabusa2 zasłynęła przede wszystkim z dostarczenia na Ziemię próbek, które JAXA pobrała z asteroidy Ryugu. Miało to miejsce w 2020 r. Misja nie została przerwana i statek ma kolejny cel, a tymczasem doleciał do innego obiektu, który następnie sfotografował z bliska.

Japońska sonda Hayabusa2 przeleciała obok asteroidy Torifune

JAXA poinformowała, że sonda Hayabusa2 5 lipca doleciała do asteroidy o nazwie Torifune. Kosmiczna skała ma około 450 metrów szerokości i znajduje się około 100 mln kilometrów od Ziemi.

Torifune nie jest jednak bezpośrednim celem dla wydłużonej misji sondy Hayabusa2. Statek wykonał w pobliżu obiektu przelot i zostało to uwiecznione na zdjęciu, które widać w artykule.

Zdjęcie asteroidy Torifune zrobione przez sondę Hayabusa2 5 lipca 2026 r. JAXA materiał zewnętrzny

Asteroida Torifune okrąża Słońce co 383 dni oraz obraca się co 5 godzin. Kosmiczna skała należy do grupy Apollo, czyli planetoid bliskich naszej planety, których orbita przecina się z ziemską. Obiekt nie był częścią pierwotnej misji sondy JAXA, ale ostatecznie postanowiono wykorzystać okazję. W ten sposób udało się uzyskać dane z obrazowania w podczerwieni, w tym związane z temperaturą.

Sonda JAXA leci do asteroidy 1998 KY26 i spróbuje na niej wylądować

Celem przedłużonej misji statku Hayabusa 2 jest odległa asteroida 1998 KY26. Będzie to najmniejszy obiekt tego typu, który został kiedykolwiek odwiedzony przez sondę kosmiczną. Mało tego, bo JAXA chce podjąć się bardzo trudnej operacji.

Hayabusa2 ma dolecieć do 1998 KY26 w 2031 r. Asteroida jest niewielka, bo jej średnicę szacuje się na zaledwie 11 metrów. Sonda kosmiczna okrąży obiekt i następnie spróbuje na niej wylądować. Będzie to ogromne wyzwanie, bo ciało niebieskie jest wielokrotnie mniejsze od Ryugu.

Warto dodać, że sonda kosmiczna Hayabusa2 rozpoczęła swoją misję już kilkanaście lat temu. Start odbył się w grudniu 2014 r. i pierwotnym celem była wspomniana asteroida Ryugu. Próbki pobrano w 2019 r. Ich badania przeprowadzone w laboratoriach na Ziemi wykazały m.in. obecność wszystkich pięciu zasad nukleinowych występujących w DNA oraz RNA.



