W skrócie Japońska agencja JAXA podjęła decyzję o rezygnacji z planów lądowania sondy Hayabusa2 na małej asteroidzie o nazwie 1998 KY26.

Problemy z silnikami jonowymi zmusiły JAXA do zmiany celów misji, ponieważ ostatni sprawny silnik uległ awarii w sierpniu.

Sonda Hayabusa2 skieruje się teraz w stronę asteroidy 2015 BM510, do której dotrze w 2028 roku, ale wykona tam jedynie przelot bez lądowania.

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Japońska sonda Hayabusa2 znajduje się w przestrzeni kosmicznej od ponad dekady. Statek kilka lat temu wylądował na asteroidzie Ryugu, skąd pobrano próbki i te następnie trafiły do badań na Ziemię. Obiekt agencji JAXA miał polecieć do kolejnego celu, gdzie planowano lądowanie, ale misja musiała ulec zmianom.

Sonda Hayabusa2 ma problemy i nie wyląduje na asteroidzie 1998 KY26

JAXA poinformowała, że porzuca plany związane z lądowaniem na małej asteroidzie sklasyfikowanej pod nazwą 1998 KY26. Obiekt jest niewielki i byłoby to bardzo trudne zadanie. Ostatecznie nie dojdzie do jego realizacji. Dlaczego?

Z informacji przekazanych przez japońską agencję wynika, że sonda Hayabusa2 ma problemy z silnikami jonowymi. Dlatego JAXA została zmuszona do zmiany planów dalszej misji. Asteroida 1998 KY26 nie będzie już jej celem.

JAXA przekazała decyzję w trakcie specjalnej konferencji, która odbyła się wcześniej w tym tygodniu. Sonda miała cztery silniki jonowe, ale do niedawna działał już tylko jeden z nich. Ostatecznie uległ awarii w sierpniu.

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Ostatecznie sonda kosmiczna poleci w kierunku innej małej asteroidy o nazwie 2015 BM510. Cel osiągnie w 2028 r., ale do lądowania nie dojdzie. W planach jest tylko przelot.

Sonda kosmiczna Hayabusa2 ogromnym sukcesem agencji JAXA

Misja, choć ostatecznie nie wyląduje na małej asteroidzie 1998 KY26 o średnicy około 11 metrów, do której miała dotrzeć w 2031 r., zakończyła się wielkim sukcesem. Podstawowy etap został zrealizowany bez większych problemów.

JAXA wystrzeliła sondę Hayabusa2 w kosmos w 2014 r. Cztery lata później statek dotarł do asteroidy Ryugu. Próbki z powierzchni zostały pobrane w lipcu 2019 r. Następnie statek skierowano w kierunku Ziemi, gdzie dostarczono materiał.

Późniejsza analiza próbek pobranych z Ryugu pozwoliła na odkrycie wielu sekretów, które skrywają tego typu obiekty. Udało się nawet znaleźć "cegiełki życia", które stanowią niezbędny budulec dla organizmów występujących na Ziemi.