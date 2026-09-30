Sonda JUICE zbliżyła się do Ziemi. Jej celem są księżyce Jowisza

Dawid Długosz

Dawid Długosz

JUICE to sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej, która została wystrzelona kilka lat temu. Docelowo poleci do systemu Jowisza, gdzie zbada jego wybrane księżyce. Tymczasem w tym tygodniu zbliżyła się do Ziemi. Następnie sonda JUICE wykonała manewr asysty grawitacyjnej, który nadał jej odpowiedniej prędkości.

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Ziemia z widocznymi obłokami nad oceanami, fragment sondy JUICE i częściowo zacieniony obiektyw.
Sonda JUICE zbliżyła się do Ziemi. Jej celem są księżyce Jowisza.ESA/Juice/JMC, CC BY-SA 3.0 IGOmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sonda JUICE wykonała w poniedziałek 28 września manewr asysty grawitacyjnej przy Ziemi, zbliżając się do niej na odległość 8640 kilometrów.
  • Dzięki manewrowi asysty grawitacyjnej prędkość sondy wzrosła o około 3,5 kilometra na sekundę, a jej trajektoria została zmieniona o około 20 stopni.
  • Celem misji JUICE jest dotarcie do układu Jowisza w 2031 roku, aby w 2034 roku rozpocząć badania księżyca Ganimedes.
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Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła sondę JUICE w kwietniu 2023 r. Statek docelowo poleci w kierunku Jowisza, gdzie następnie będzie badać jego księżyce. Wśród nich jest Europa, gdzie potencjalnie może skrywać się życie pozaziemskie. W tym tygodniu zbliżył się do Ziemi. W jakim celu?

Sonda JUICE wykorzystała Ziemię w roli asysty grawitacyjnej

Europejska Agencja Kosmiczna w tym tygodniu wykonała ważny manewr i była już trzecia tego typu operacja od początku misji. Sonda kosmiczna JUICE w tym tygodniu znalazła się blisko Ziemi. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie, które pozwoliło nadać statkowi dużej prędkości.

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Sonda JUICE wykonała manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi w poniedziałek 28 września. Następnie statek został rozpędzony o dodatkowe prawie 8000 tys. mil na godzinę, czyli około 3,5 kilometra na sekundę.

Lot był precyzyjnie kontrolowany przez ESA i w trakcie największego zbliżenia z Ziemią sonda JUICE znajdowała się zaledwie 8640 kilometrów od naszej planety. Celem przelotu było również zmienienie trajektorii o około 20 stopni.

Każdy przelot w pobliżu ciała niebieskiego wiąże się z ryzykiem i wymaga bardzo starannego planowania oraz ciągłego monitorowania. Jednak nadchodzący przelot obok Ziemi jest znacznie prostszy pod względem operacyjnym niż manewr z 2024 roku, łączący Księżyc i Ziemię, kiedy to przelot obok Księżyca przygotował sondę do przelotu obok Ziemi następnego dnia
powiedziała Claire Vallat, naukowiec projektu JUICE.

"To świetna wiadomość dla nauki, ponieważ oznacza, że będziemy mogli obracać sondę w różnych kierunkach, aby skierować jej instrumenty badawcze na różne obszary Ziemi i Księżyca" - dodaje Claire Vallat.

Sonda JUICE agencji ESA zbada księżyce Jowisza

Celem JUICE jest system Jowisza, gdzie znajduje się mnóstwo księżyców. Statek Europejskiej Agencji Kosmicznej skupi się jednak na badaniach wybranych z nich.

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Statek powinien dolecieć do Jowisza dopiero w 2031 r. Trzy lata później ma zbadać Ganimedesa, czyli największy księżyc w Układzie Słonecznym. Zanim to jednak nastąpi, to najpierw (w styczniu 2029 r.) odbędzie się trzeci i ostatni przelot w pobliżu Ziemi.

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