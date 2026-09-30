Sonda JUICE zbliżyła się do Ziemi. Jej celem są księżyce Jowisza

W skrócie Sonda JUICE wykonała w poniedziałek 28 września manewr asysty grawitacyjnej przy Ziemi, zbliżając się do niej na odległość 8640 kilometrów.

Dzięki manewrowi asysty grawitacyjnej prędkość sondy wzrosła o około 3,5 kilometra na sekundę, a jej trajektoria została zmieniona o około 20 stopni.

Celem misji JUICE jest dotarcie do układu Jowisza w 2031 roku, aby w 2034 roku rozpocząć badania księżyca Ganimedes.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła sondę JUICE w kwietniu 2023 r. Statek docelowo poleci w kierunku Jowisza, gdzie następnie będzie badać jego księżyce. Wśród nich jest Europa, gdzie potencjalnie może skrywać się życie pozaziemskie. W tym tygodniu zbliżył się do Ziemi. W jakim celu?

Sonda JUICE wykorzystała Ziemię w roli asysty grawitacyjnej

Europejska Agencja Kosmiczna w tym tygodniu wykonała ważny manewr i była już trzecia tego typu operacja od początku misji. Sonda kosmiczna JUICE w tym tygodniu znalazła się blisko Ziemi. Było to bardzo ważne przedsięwzięcie, które pozwoliło nadać statkowi dużej prędkości.

Sonda JUICE wykonała manewr asysty grawitacyjnej w pobliżu Ziemi w poniedziałek 28 września. Następnie statek został rozpędzony o dodatkowe prawie 8000 tys. mil na godzinę, czyli około 3,5 kilometra na sekundę.

Lot był precyzyjnie kontrolowany przez ESA i w trakcie największego zbliżenia z Ziemią sonda JUICE znajdowała się zaledwie 8640 kilometrów od naszej planety. Celem przelotu było również zmienienie trajektorii o około 20 stopni.

Każdy przelot w pobliżu ciała niebieskiego wiąże się z ryzykiem i wymaga bardzo starannego planowania oraz ciągłego monitorowania. Jednak nadchodzący przelot obok Ziemi jest znacznie prostszy pod względem operacyjnym niż manewr z 2024 roku, łączący Księżyc i Ziemię, kiedy to przelot obok Księżyca przygotował sondę do przelotu obok Ziemi następnego dnia

"To świetna wiadomość dla nauki, ponieważ oznacza, że będziemy mogli obracać sondę w różnych kierunkach, aby skierować jej instrumenty badawcze na różne obszary Ziemi i Księżyca" - dodaje Claire Vallat.

Sonda JUICE agencji ESA zbada księżyce Jowisza

Celem JUICE jest system Jowisza, gdzie znajduje się mnóstwo księżyców. Statek Europejskiej Agencji Kosmicznej skupi się jednak na badaniach wybranych z nich.

Statek powinien dolecieć do Jowisza dopiero w 2031 r. Trzy lata później ma zbadać Ganimedesa, czyli największy księżyc w Układzie Słonecznym. Zanim to jednak nastąpi, to najpierw (w styczniu 2029 r.) odbędzie się trzeci i ostatni przelot w pobliżu Ziemi.