Sonda NASA rozbije się o powierzchnię Marsa

W skrócie NASA ogłosiła zakończenie misji sondy MAVEN po utracie z nią kontaktu i bezskutecznych próbach przywrócenia łączności.

Orbiter MAVEN wciąż krąży wokół Marsa, stopniowo obniżając orbitę i według NASA uderzy w powierzchnię planety w przeciągu około 100 lat.

W trakcie ponad 11 lat działania MAVEN zebrał dane umożliwiające powstanie ponad 800 publikacji naukowych dotyczących atmosfery Marsa i jej ewolucji.

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NASA przekazała nowe informacje w sprawie sondy kosmicznej MAVEN. Kilka miesięcy temu statek przestał odpowiadać. Agencja od tego czasu próbowała nawiązać łączność z orbiterem badającym Marsa, ale działania okazały się bezskuteczne. Misja została oficjalnie zakończona.

Sonda kosmiczna MAVEN rozbije się o powierzchnię Marsa

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) to orbiter, który został wystrzelony w kosmos przez NASA jesienią 2013 r. Latem 2014 r. dotarł na orbitę Czerwonej Planety i rozpoczął je badania, które były prowadzone do późnej jesieni zeszłego roku. 6 grudnia NASA utraciła kontakt ze statkiem. Próby odzyskania łączności nie powiodły się i w lutym 2026 r. stwierdzono, że misja prawdopodobnie nie zostanie uratowana. 3 czerwca ostatecznie to potwierdzono.

Sonda kosmiczna MAVEN okrąża Czerwoną Planetę, ale nie ma nad nią żadnej kontroli. Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że statek będzie z czasem obniżać własną orbitę. Ostatecznie będzie ona tak niska, że orbiter zostanie wyhamowany przez atmosferę i ostatecznie spadnie na powierzchnię.

NASA twierdzi, że orbiter MAVEN rozbije się o powierzchnię Marsa w ciągu około 100 lat. Dokładny termin czy miejsce upadku nie są oczywiście znane.

NASA podsumowała misję marsjańskiej sondy MAVEN

Przez kilkanaście lat działalności sonda kosmiczna MAVEN dostarczyła mnóstwo informacji o Czerwonej Planecie. Misja trwała ponad 11 lat i w tym czasie orbiter badał górne warstwy atmosfery, jonosferę oraz interakcje ze Słońcem. Naukowcy chcieli w ten sposób dowiedzieć się, w jaki sposób Mars utracił własną atmosferę, co miało kolosalny wpływ na klimat sąsiedniego świata.

Misja MAVEN naprawdę pogłębiła naszą wiedzę na temat marsjańskiej atmosfery i ewolucji. Ten zbiór danych wywarł ogromny wpływ na tę dziedzinę. Nasz zespół naukowy jest wyjątkowo dumny ze wszystkich tych niesamowitych odkryć

W trakcie misji powstała ponad 800 publikacji naukowych opartych na danych zebranych przez sondę MAVEN. NASA dodała, że to nie koniec i w trakcie opracowania są kolejne.

Orbiter nie jest pierwszą maszyną, z którą NASA straciła kontakt z różnych przyczyn. W ostatnich latach agencja musiała również pożegnać misje łazika Opportunity, lądownika InSight czy marsjańskiego helikoptera Ingenuity.





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