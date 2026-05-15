W skrócie Sonda Psyche zbliży się dziś do Marsa, przechodząc kluczowy manewr wykorzystujący asystę grawitacyjną.

NASA opublikowała nowe zdjęcia Marsa przechwycone przez sondę kosmiczną Psyche.

Celem misji jest dotarcie do asteroidy 16 Psyche w głównym pasie planetoid, gdzie sonda będzie prowadzić badania przez 817 dni od lata 2029 roku.

Sonda kosmiczna Psyche została wystrzelona kilka lat temu i leci w kierunku asteroidy o tej samej nazwie. Dużą rolę na drodze do celu odegra Mars, który zostanie wykorzystany przez NASA w roli asysty grawitacyjnej. Agencja udostępniła nowe zdjęcie Czerwonej Planety, którą uchwycił statek.

NASA udostępnia nowe zdjęcie Marsa z sondy Psyche

Sonda Psyche leci w kierunku Marsa i jakiś czas temu NASA udostępniła zdjęcie Czerwonej Planety, które przechwycono z odległości kilku mln km. Dwa dni temu statek ponownie sfotografował "przystanek" własnej misji.

Nowe zdjęcie z sondy Psyche prezentuje Marsa na tle Słońca i dlatego planeta jest zaciemniona. Statek agencji NASA przechwycił ten obraz w dniu 13 maja, a więc na dwa dni przed kluczowym manewrem, który odbędzie się dziś.

Mars na zdjęciu z sondy Psyche, które przechwycono 13 maja 2026 r. NASA/JPL-Caltech/ASU via AP NASA

Rozpędzony statek jest już bardzo blisko Czerwonej Planety, którą wkrótce wykorzysta w roli asysty grawitacyjnej. W jakim celu?

Mars zostanie wykorzystany w roli asysty grawitacyjnej sondy Psyche

Kluczowy manewr odbędzie się dziś, czyli 15 maja. Sonda Psyche zbliży się do Marsa na odległość zaledwie 4,5 tys. km. To mniej więcej tyle, co ze wschodniego do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Prędkość statku wyniesie 19848 km/h.

Mars zostanie użyty w roli asysty grawitacyjnej, co pozwoli na dostosowanie trajektorii statku oraz nadania mu większej prędkości na drodze do asteroidy w pasie planetoid. Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że w trakcie manewru wszystkie instrumenty naukowe sondy będą włączone, co pozwoli zebrać dane.

W tym samym czasie łaziki (Curiosity i Perseverance) oraz wybrane orbitery agencji NASA i ESA przeprowadzą obserwacje powierzchni oraz atmosfery. Zebrane dane zostaną wykorzystane w trakcie porównania.

Sonda kosmiczna Psyche zbada pozostałości potencjalnej protoplanety

Asteroida 16 Psyche, której celem jest misja NASA, to ciało niebieskie znajdujące się w głównym pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Naukowcy podejrzewają, że może to być odsłonięty fragment jądra protoplanety, która nigdy nie uformowała się w planetę.

Sonda Psyche ma dolecieć do celu latem 2029 r. Następnie spędzi na badaniach asteroidy 817 dni.

