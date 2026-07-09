Sonda New Horizons wybudzona. Znajduje się miliardy kilometrów od Ziemi

W skrócie Sonda New Horizons została wybudzona ze stanu hibernacji i znajduje się obecnie w odległości 9,5 mld km od Ziemi, daleko za planetą Pluton.

Po wybudzeniu NASA przygotowuje statek do nowej misji, w ramach której zostaną przeprowadzone badania wodoru w zewnętrznej heliosferze Układu Słonecznego.

Wszystkie systemy sondy są w pełni sprawne, a sam obiekt jest obecnie trzecim najdalszym wysłanym przez ludzkość, oddalając się od Ziemi w szybkim tempie.

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Sonda kosmiczna New Horizons zasłynęła przede wszystkim z historycznego przelotu nad Plutonem w 2015. Potem statek skierowano w jeszcze dalsze zakątki Układu Słonecznego i po blisko roku hibernacji NASA wybudziła statek oraz odebrała sygnały.

Sonda New Horizons jest daleko za Plutonem i 9,5 mld km od Ziemi

NASA wprowadziła sondę New Horizons w stan hibernacji w sierpniu 2025 r., a teraz ją wybudzono. Statek znajduje się około 9,5 mld km od Ziemi i daleko za planetą Pluton.

Nie jest to rekordowa odległość, bo ta należy do bliźniaczych sond Voyager, które NASA wystrzeliła w kosmos w latach 70. XX wieku. Obie przekroczyły umowną granicę Układu Słonecznego i są ponad 20 mld km od Ziemi.

Sonda kosmiczna New Horizons jest obecnie trzecim najdalszym obiektem wysłanym przez ludzkość. Dla porównania średnia odległość Plutona od Słońca to 5,9 mld km. Statek NASA jest znacznie dalej i dotarcie sygnału w jedną stronę do nas zajmuje blisko 9 godzin.

NASA twierdzi, że sonda ma się dobrze. Po wybudzeniu i odebraniu pierwszych danych wynika, że wszystkie systemu statku są sprawne.

Każdy raport o stanie sondy z okresu hibernacji był zielony, co oznacza, że wszystko na pokładzie New Horizons jest w porządku

Sonda New Horizons zbada zewnętrzną heliosferę Układu Słonecznego

NASA przekazała, że statek przygotowywany jest do kolejnej misji, która rozpocznie się za około trzy tygodnie. Będą to badania wodoru w zewnętrznej heliosferze Układu Słonecznego. Tego typu pomiarów nie przeprowadzono nigdy wcześniej.

Agencja wierzy, że zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć zewnętrzny Układ Słoneczny oraz wpływu na niego przez wiatr słoneczny. Przy okazji będą odbierane dane, które sonda zebrała podczas 321 dni stanu hibernacji.

Po przelocie nad Plutonem sonda New Horizons została skierowana do planetoidy Arrokoth, która znajduje się około 1,6 mld km za planetą karłowatą. To najodleglejszy obiekt w Układzie Słonecznym, który udało się zbadać z bliska. Statek NASA obecnie oddala się od Ziemi z prędkością około 483 mln km na rok.



