Parker Solar Probe to sonda kosmiczna NASA, która bada Słońce od kilku lat. Co jakiś czas wykonuje przeloty w pobliżu gwiazdy Układu Słonecznego i w ich trakcie zbiera dane naukowe. W tym czasie statek wystawiany jest na bardzo trudne warunki. Na początku czerwca odbył się kolejny przelot (28.) i amerykańska agencja ujawniła, co wtedy się wydarzyło.

Sonda Parker Solar Probe rekordowo blisko Słońca

Ostatni przelot Parker Solar Probe w pobliżu Słońca odbył się 3 czerwca. W zeszłym tygodniu NASA odebrała dane telemetryczne ze statku i potwierdziła, że sonda kosmiczna jest w dobrej kondycji i misja zakończyła się sukcesem. Agencja w trakcie takich podejść musi potem czekać kilka dni na potwierdzenie. Nie inaczej było tym razem.

Sonda kosmiczna Parker Solar Probe w trakcie 28. przelotu nie ustanowiła nowych rekordów, ale zachowała te dotychczasowe z 2024 r. Statek został rozpędzony do niesamowitej prędkości 692 tys. km/h. Ludzkość do tej pory nie pobiła tego wyniku i jest to najszybciej poruszające się urządzenie, które kiedykolwiek zbudował człowiek.

Ponadto statek był bardzo blisko Słońca. W trakcie przelotu zbliżył się do gwiazdy na zaledwie ok. 6,1 mln kilometra. Dla porównania Ziemia znajduje się w średniej odległości niespełna 150 mln kilometrów. Natomiast Merkury w peryhelium (gdy jest najbliżej Słońca) osiąga odległość ok. 46 mln kilometrów.

Sonda Solar Parker Probe wystawiana na wysokie temperatury

Można więc sobie wyobrazić, na jak trudne warunki była wystawiona sonda Parker Solar Probe w trakcie przelotu. Jej osłona termiczna osiąga wtedy temperaturę 830 stopni Celsjusza.

Ta stałość temperatury jest głównym wskaźnikiem stanu statku kosmicznego. To oznacza, że osłona termiczna nie ulega degradacji. Gdyby pękała lub słabła, zaobserwowalibyśmy wzrost temperatury w miarę ulatniania się większej ilości ciepła

Statek NASA bada aktywność gwiazdy i wiatr słoneczny. Misja trwa już kilka lat i w tym czasie dostarczyła mnóstwo danych dotyczących Słońca. Również w trakcie trwania jego maksimum 11-letniego cyklu, które rozpoczęło się w 2024 r.





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