Sonda Tianwen-2 dotarła do asteroidy Kamo'oalewa. Miliard kilometrów

W skrócie Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po ponad rocznym locie i pokonaniu miliarda kilometrów dotarła do asteroidy Kamo'oalewa.

Głównym celem misji jest pobranie próbek z powierzchni tego kwaziksiężyca i dostarczenie ich na Ziemię w specjalnym pojemniku pod koniec 2027 roku.

Potem sonda skieruje się w stronę komety 311P/PanSTARRS, do której ma dolecieć na początku 2035 roku.

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Chiny wystrzeliły sondę kosmiczną Tianwen-2 w zeszłym roku rakietą Długi Marsz 3B. Po 400 dniach lotu statek doleciał do celu, którą jest odległa asteroida, o czym informują media z Państwa Środka. To wstęp do bardzo trudnej misji.

Sonda Tianwen-2 dotarła do asteroidy Kamo'oalewa oddalonej o miliard kilometrów

Asteroida 469219 Kamo'oalewa (2016 HO3) to odległy obiekt. Sonda kosmiczna Tianwen-2 musiała przelecieć w ponad rok aż miliard kilometrów. Dla porównania średnia odległość Ziemi od Marsa to 225-230 mln kilometrów (najmniej to 56 mln kilometrów podczas opozycji, gdy obie planety są najbliżej).

W trakcie zbliżania się do asteroidy sonda uzyskała już jej pierwsze dane obrazowe

Sondę Tianwen-2 wstrzelono w kosmos pod koniec maja 2025 r. Celem misji jest pobranie próbek z asteroidy Kamo'oalewa i dostarczenie ich na Ziemię. Dotychczas udało się tego dokonać tylko agencjom JAXA oraz NASA.

Asteroida Kamo'oalewa to kwaziksiężyc

Asteroida Kamo'oalewa nie jest zwykłą planetoidą. To kwaziksiężyc krążący niedaleko Ziemi, którego średnicę szacuje się na około 40-100 metrów. Podejrzewa się, że może to być fragment ziemskiego Księżyca, który w przeszłości został wyrwany, na przykład po uderzeniu meteorytu.

Kwaziksiężyc jest już badany przez sondę Tianwen-2. Za jakiś czas Chińczycy spróbują wylądować na asteroidzie i pobrać próbki, co zostanie poprzedzone zrzuceniem materiałów wybuchowych. Materiał ma trafić na Ziemię w specjalnym pojemniku pod koniec 2027 r. Następnie zostanie dokładnie przebadany w laboratoriach.

To jednak nie koniec misji. Chiny chcą następnie skierować sondę Tianwen-2 w kierunku kolejnego obiektu i kontynuować badania. Jest nim kometa 311P/PanSTARRS, którą nazywa się "aktywną planetoidą".

Badania 311P pozwolą uzyskać odpowiedzi na pytania związane z granicami, które występują między asteroidami a kometami. Ponadto rzucą światło dzienne na tworzenie się lodu i wody w Układzie Słonecznym. Tianwen-2 ma dolecieć do obiektu dopiero na początku 2035 r. i zbada go z wykorzystaniem 11 instrumentów.



