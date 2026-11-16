Sonda Voyager 1. Najodleglejszy obiekt zbudowany przez człowieka

W skrócie Voyager 1 osiągnie wkrótce dystans jednego dnia świetlnego od Ziemi, stając się najodleglejszym obiektem zbudowanym przez człowieka w historii.

Sonda wystrzelona 5 września 1977 roku kontynuuje misję w przestrzeni międzygwiezdnej, dysponując obecnie jedynie dwoma działającymi instrumentami naukowymi.

Podstawowym celem sondy była eksploracja Jowisza i Saturna, podczas której urządzenie badało te planety i ich księżyce, odkrywając nowe naturalne satelity.

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Sondy kosmiczne Voyager 1 i 2 zostały wystrzelone przez NASA w przestrzeń ponad 49 lat temu. Są to obecnie najdalej znajdujące się od Ziemi obiekty, które kiedykolwiek stworzył człowiek. Ten pierwszy na dniach osiągnie odległość jednego dnia świetlnego od naszej planety. Poznajmy jego historię.

Sonda Voyager 1 wystrzelona przez NASA w 1977 roku

NASA wystrzeliła dwie bliźniacze sondy kosmiczne blisko 50 lat temu. Co jednak ciekawe, najpierw w kosmos poleciał Voyager 2 i miało to miejsce 20 sierpnia 1977 r. Drugi statek został wyniesiony dwa tygodnie później - 5 września tego samego roku.

Start sondy kosmicznej Voyager 1 odbył się z wykorzystaniem rakiety Titan IIIE-Centaur z przylądka Canaveral na Florydzie. Użyte stanowisko to Launch Complex 41.

Start sondy kosmicznej Voyager 1. NASA domena publiczna

Głównym zadaniem misji obu sond Voyager była eksploracja układów Jowisza i Saturna. Później wydano zgodę, aby Voyager 2 udał się do Urana oraz Neptuna. Następnie zdecydowano się skierować oba statki w dalsze regiony Układu Słonecznego, gdzie wcześniej nie wysłano żadnej sondy kosmicznej.

Konstrukcja sondy Voyager 1 i zasilanie w energię

Voyager 1 i 2 to bliźniacze statki, a więc ich konstrukcja jest jednakowa. Statek składa się z 10-bocznego pierścienia o średnicy 1,78 metra oraz wysokości 47 centymetrów. Istotnym elementem jest paraboliczna antena główna o wysokim zysku (HGA) i średnicy 3,66 metra. Następnie mamy trzy wysięgniki, z czego większość instrumentów naukowych znajduje się na tym o długości 2,5 metra.

Sonda czerpie energię z trzech radioizotopowych generatorów termoelektrycznych (MHW-RTG) z dwutlenkiem plutonu-238 (238PuO2). Tempo spadku mocy wynosi średnio około 4,3 W rocznie. To sprawia, że NASA musi co jakiś czas wyłączać kolejne instrumenty. Początkowo działały następujące:

Imaging Science System (ISS)

Ultraviolet Spectrometer (UVS)

Infrared Interferometer Spectrometer (IRIS)

Planetary Radio Astronomy Experiment (PRA)

Photopolarimeter (PPS)

Triaxial Fluxgate Magnetometer (MAG)

Plasma Spectrometer (PLS)

Low-Energy Charged Particles Experiment (LECP)

Plasma Waves Experiment (PWS)

Cosmic Ray Telescope (CRS)

Radio Science System (RSS)

Obecnie aktywne pozostają wyłącznie dwa instrumenty i są to magnetometr MAG oraz podsystem fal plazmowych PWS. Do ostatniego wyłączenia doszło 17 kwietnia 2026 r., kiedy to NASA deaktywowała LECP (Low-Energy Charged Particles). Natomiast w lutym zeszłego roku wyłączono podsystem promieniowania kosmicznego CRS.

Sonda kosmiczna Voyager 1 znajdzie się dzień świetlny od Ziemi

Sonda kosmiczna Voyager 1 jest najdalszym obiektem, który kiedykolwiek został stworzony przez człowieka. Już w grudniu 2004 r. statek znalazł się w odległości 94,01 jednostki astronomicznej (jedna określa średnią odległość Ziemi od Słońca) od gwiazdy Układu Słonecznego. 15 sierpnia 2006 r. sonda dotarła na odległość 100 au od Słońca.

W maju 2012 r. instrumenty Voyagera 1 odnotowały szybki wzrost natężenia promieniowania kosmicznego pochodzenia galaktycznego. To oznaczało jedno, statek zbliżył się do heliopauzy. Ostatecznie NASA ogłosiła, że sonda 25 sierpnia 2012 r. znalazła się w odległości 121,7 au od Słońca. W ten sposób znalazła się w przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie przebywa od kilkunastu lat.

Sonda kosmiczna Voyager 1 znajduje się blisko dzień świetlny od Ziemi. Geekweek - import

Obecnie sonda Voyager 1 znajduje się niespełna 25,9 mld kilometrów od Ziemi i porusza się z prędkością aż 145,3 tys. km/h. Na dniach osiągnie odległość jednego dnia świetlnego, czyli 25,902 mld kilometrów. Nastąpi to w środę 18 listopada.

Jeden dzień świetlny to bardzo daleko. W przypadku odległości kosmicznych jest to jednak nadal niewiele. Dla porównania najbliższy nam układ gwiezdny, czyli Alfa Centauri, znajduje się około 4,2 roku świetlnego od nas.

Sonda kosmiczna NASA zbadała planety Jowisz i Saturn

Voyager 1 w ramach podstawowej misji miał zbadać planety Jowisz oraz Saturn. Obserwacje pierwszej rozpoczęły się w kwietniu 1978 r., z odległości 265 mln kilometrów od tego świata. Właściwa faza ruszyła 4 stycznia 1979 r. Kilka tygodni później statek przekroczył orbitę Sinope, czyli najodleglejszego (ze znanych wtedy) księżyców Jowisza.

5 marca 1979 r. sonda kosmiczna zbliżyła się do planety na odległość zaledwie 348 890 kilometrów (około 280 tys. kilometrów od chmur). Przy okazji udało się zbadać z bliska kilka księżyców gazowego olbrzyma. To Amalthea, Io, Europa, Ganimedes i Callisto. Ponadto Voyager 1 odkrył dwa nowe - Thebe oraz Metis. 13 kwietnia tego samego roku przeprowadzono ostatnie obserwacje Jowisza.

Jowisz uchwycony przez sondę Voyager 1. NASA/JPL NASA

Następnie sonda kosmiczna NASA skierowała się w stronę Saturna, z którego pierwsze impulsy radiowe zaczęto odbierać już w styczniu 1980 r. 23 sierpnia rozpoczęto robienie zdjęć gazowego olbrzyma. Potem udało się odkryć pięć nowych księżyców oraz nowy pierścień (G). Poza tym sfotografowano naturalne satelity planety. Były to Tytan, Mimas, Enceladus, Tethys, Dione oraz Rhea.

Po wykonaniu przelotu w pobliżu Saturna sonda kosmiczna została skierowana na orbitę hiperboliczną o nachyleniu 35 stopni na północ od płaszczyzny ekliptyki. Następnie zaczęto zbierać pomiary wiatru słonecznego, pól magnetycznych i promieni kosmicznych.

Złote płyty Voyager Golden Record

W ramach ciekawostki warto dodać, że na pokładzie obu sond kosmicznych zostały umieszczone złote płyty Voyager Golden Record. Zapisano na nich dźwięki oraz obrazy, które przedstawiają życie i kultury na Ziemi. Po co je wysłano?

Złote płyty Voyager Golden Record umieszczono na pokładzie sond Voyager 1 i 2. NASA domena publiczna

Złote płyty Voyager Golden Record zawierają informacje dla cywilizacji pozaziemskich lub ludzi z przyszłości, którzy mogliby na nie trafić. Pomysładowcami dwugodzinnego nagrania są byli Frank Drake oraz Carl Sagan.