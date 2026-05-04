Fani zjawisk na nocnym niebie czekali na to rok. Przed nami maksimum roju meteorów Eta Akwarydy, który w tym roku przypada w nocy z 5 na 6 maja. Jak najlepiej oglądać spadające gwiazdy i co jest ich źródłem?

Szczyt roju meteorów Eta Akwarydy będzie widoczny w Polsce

Eta Akwarydy to powtarzający się co roku rój meteorów, który zaczyna się w drugiej połowie kwietnia i trwa prawie do końca maja. Jednak najlepsze warunki do podziwiania spadających gwiazd pojawiają się na początku miesiąca. W tym roku szczyt przypada w nocy z wtorku na środę około godziny 5:50 i będzie widoczny z Polski.

W trakcie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się od około 10 do 50 spadających gwiazd, choć w tym przypadku można mówić także o obiektach lecących do góry. Jest to związane z radiantem roju i nierzadko meteory wyłaniają się od wschodu i następnie wnoszą się, choć tak naprawdę spadają oraz spadają się w atmosferze Ziemi.

Jak najlepiej oglądać spadające gwiazdy na nocnym niebie?

Jak najlepiej oglądać Eta Akwarydy? W ten sam sposób, co inne spadające gwiazdy. Przede wszystkim należy udać się do miejsc o jak najmniejszym zanieczyszczeniu sztucznym światłem, czyli przede wszystkim z dala od miasta oraz z dobrym widokiem na wschodni horyzont (brak drzew, budynków, wzniesień i innych przeszkód).

Następnie trzeba liczyć na dobre warunki atmosferyczne. W tym roku może być różnie, bo obecnie w wielu regionach kraju dominuje Słońce, ale zachmurzenie ma być coraz większe. To zdecydowanie utrudni, a nawet całkowicie uniemożliwi podziwianie zjawiska. Dodatkowym utrudnieniem w tym roku może być Księżyc, którego tarcza ma być wyraźnie oświetlona (w 84 proc.).

Deszcze meteorów Eta Akwarydy to pozostało po komecie Halleya

Skąd wziął się rój meteorów Eta Akwarydy? Źródłem tego zjawiska jest pozostałość po słynnej komecie Halleya. Ostatni raz przeleciała ona w pobliżu Ziemi w 1986 r. i wróci dopiero w… 2061 r.

Ciekawostką jest to, że sam Halley nigdy nie widział tej komety, ale przewidział jej okresowość oraz powrót w 1758 r. Niestety zmarł kilkanaście lat wcześniej. Spadające gwiazdy to pozostałość w postaci wyrzuconej materii. W momencie przecięcia tego pasa z naszą planetą, szczątki spalają się w atmosferze i generują długie oraz jasne smugi.

Przy okazji pozostałości po komecie Halleya wpadają do atmosfery z bardzo dużą prędkością, bo około 65-66 km/s. To sprawia, że smugi na niebie są długie i każdą z nich można podziwiać przez kilka sekund.

