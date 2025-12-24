Jak wyjaśnia Alex Street z Cambridge Institute for Music Therapy Research, który bada zastosowanie muzyki w rehabilitacji osób po urazach mózgu, "śpiew to akt poznawczy, fizyczny, emocjonalny i społeczny". Jego zdaniem wspólne śpiewanie uruchamia w człowieku mechanizmy, których nie da się zastąpić tabletkami - to połączenie oddechu, emocji i rytmu, które reguluje tętno, obniża ciśnienie i aktywuje nerw błędny, kluczowy element układu odpowiedzialnego za relaks i odporność.

Śpiew jako naturalne lekarstwo

Z biologicznego punktu widzenia śpiew wymaga długiego, kontrolowanego wydechu. W jego trakcie organizm uwalnia endorfiny, czyli hormony szczęścia, które działają przeciwbólowo i poprawiają nastrój. Nic więc dziwnego, że osoby śpiewające w chórach mają często niższy poziom stresu i rzadziej chorują, a na świecie coraz liczniej powstają tzw. chóry terapeutyczne, np. dla osób z demencją czy chorobą Parkinsona.

Eksperci od lat podkreślają też, że śpiewanie w grupie sprzyja tworzeniu więzi i już godzina wspólnego kolędowania wystarczy, by zupełnie obcy ludzie zaczęli czuć się jak zespół. Jak zauważa Street, to wyjątkowy moment równości: "Nagle w pokoju nie ma już pacjentów, opiekunów ani terapeutów - wszyscy śpiewają ten sam utwór w ten sam sposób. A trudno to osiągnąć".

Głębszy oddech i silniejsze serce

Śpiew daje nie tylko poczucie wspólnoty, ale też realną poprawę funkcji poznawczych i oddechowych. Korzyści ze śpiewania dostrzegają więc także specjaliści od chorób płuc, i tak dr Keir Philip z Imperial College London, który prowadzi badania nad pacjentami z przewlekłą dusznością i tzw. długim COVID, zauważa, że techniki wokalne mogą działać jak rehabilitacja oddechowa.

Nie wyleczą choroby, ale pomagają odzyskać regularny, efektywny oddech. Ćwiczą mięśnie oddechowe, rytm i głębokość oddychania, co może złagodzić objawy

W jednym z jego projektów wykorzystano program oddechowy stworzony z udziałem profesjonalnych śpiewaków English National Opera. Po sześciu tygodniach pacjenci z długim COVID zgłaszali poprawę jakości życia i mniejsze problemy z oddychaniem.

Śpiew przebudowuje mózg

Najbardziej fascynujące efekty śpiewu dotyczą jednak mózgu, śpiewanie aktywuje obszary odpowiedzialne za język, emocje i ruch po obu stronach mózgu, a więc pomaga tworzyć nowe połączenia nerwowe. To zjawisko, zwane neuroplastycznością, może przyspieszać regenerację po udarze czy urazie.

Dowodzi tego m.in. historia amerykańskiej kongresmenki Gabrielle Giffords, która po postrzale w głowę w 2011 roku odzyskała zdolność mowy dzięki terapii opartej na piosenkach z dzieciństwa - podobne metody pomagają dziś wielu osobom po udarach wrócić do komunikacji. Profesor Teppo Särkämö z Uniwersytetu Helsińskiego potwierdza, że śpiew to doskonały trening dla mózgu także w starszym wieku:

Coraz więcej dowodów wskazuje, że śpiewanie wspiera funkcje poznawcze u seniorów. Wymaga koncentracji, pamięci słownej i rytmicznej – to intensywna gimnastyka dla umysłu.

