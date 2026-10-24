Spór trwał 100 lat. Zagadka "Gwiaździstej nocy" van Gogha rozwiązana

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Słynna "Gwiaździsta noc" Vincenta van Gogha może przedstawiać rzeczywisty układ ciał niebieskich, który malarz obserwował przed świtem 22 lipca 1889 roku. Naukowcy z Korei Południowej porównali położenie Księżyca, Wenus i gwiazd z kompozycją obrazu, a następnie skonfrontowali wyniki z historycznymi zapisami pogody i listami artysty. Ich analiza dostarcza nowych argumentów w sporze, który trwa od ponad stu lat.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Obraz "Gwiaździsta noc" Vincenta van Gogha przedstawiający niebo nad wiejskim krajobrazem z drzewem na pierwszym planie.
Obraz "Gwiaździsta noc" Vincenta Van Gogha WikimediaImagesWikimedia Commons

"Gwiaździsta noc" należy do najbardziej rozpoznawalnych obrazów w historii sztuki, ale wciąż nie ma zgody co do tego, w jakim stopniu przedstawione na niej niebo odzwierciedla rzeczywiste obserwacje. Jedna z interpretacji zakłada, że wirujące formy i świetliste gwiazdy są przede wszystkim wytworem wyobraźni malarza. Inna dopuszcza, że za ekspresyjną kompozycją kryje się konkretny widok, przetworzony przez wrażliwość artysty.

Jaki? Dotychczasowe próby odtworzenia nieba napotykały liczne problemy i naukowcy przez ponad 100 lat nie doszli do porozumienia. Przełom przynosi dopiero nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports", które wykorzystuje bardziej kompleksowe podejście. Zespół kierowany przez Elijaha Jeong-hyuna Kima, badacza z Kyung Hee University i szefa południowokoreańskiej firmy SLLAB produkującej teleskopy, połączył rekonstrukcje astronomiczne z analizą geometrii obrazu oraz źródeł historycznych.

Hiady, Wenus i Księżyc wskazują na lipiec

Naukowcy skupili się na trzech elementach widocznych na obrazie: sierpie Księżyca, jasnej Wenus oraz grupie gwiazd w centralnej części kompozycji. Wcześniejsze interpretacje wskazywały na gwiazdy z gwiazdozbioru Barana, zespół Kima uznał jednak, że ich układ lepiej odpowiada Hiadom - dużej jasnej gromadzie gwiazd znajdującej się w gwiazdozbiorze Byka.

Aby sprawdzić tę hipotezę, badacze najpierw odtworzyli pole widzenia malarza. Wykorzystali wcześniejszy szkic przedstawiający ten sam fragment okolicy, a także fotografie miejsc we Francji, które van Gogh uwiecznił w swoich pracach. Pozwoliło im to oszacować, jaki wycinek nieba mógł widzieć artysta ze swojego pokoju w zakładzie psychiatrycznym w Saint-Rémy.

Zobacz również:

„Gwiaździsta noc” Van Gogha skrywała naukowy sekret
Sztuka

"Gwiaździsta noc" van Gogha nie jest arcydziełem. Przynajmniej jeśli chodzi o fizykę

Karol Kubak
Karol Kubak

Następnie porównali tę rekonstrukcję z symulacjami nieba z 1889 roku. Szczególnie dobrze pasował poranek 22 lipca, bo wówczas sierp Księżyca, Wenus i Hiady znajdowały się w obrębie odtworzonego pola widzenia. Dodatkowo wzajemne położenie pięciu gwiazd w centralnej części obrazu odpowiadało geometrii gromady. Zastosowana metoda matematyczna pozwoliła porównać układy po odpowiednim obróceniu, przesunięciu i przeskalowaniu. Alternatywne przyporządkowania gwiazd dawały gorsze dopasowanie.

Listy malarza nie przesądzają o dacie ukończenia

Sama zgodność astronomiczna nie wystarczyłaby do rozstrzygnięcia sporu. Dlatego naukowcy sprawdzili także historyczne zapisy meteorologiczne, warunki środowiskowe oraz listy van Gogha.

Poszczególne wskazówki niezależnie prowadziły do podobnego wniosku - niebo przedstawione na obrazie mogło odpowiadać obserwacjom z końca lipca 1889 roku. Badacze dopuszczają też możliwość, że van Gogh rozpoczął pracę w czerwcu, a następnie rozwijał kompozycję, łącząc obserwacje z kilku dni.

Nowa interpretacja podważa również dotychczasowe założenia dotyczące stanu zdrowia artysty. Epizod choroby, tradycyjnie umieszczany w połowie lipca, mógł rozpocząć się później. Nie zachowały się jednak dokumenty medyczne, które pozwoliłyby ustalić ten moment z dokładnością.

Zespół sprawdził swoją metodę również na innych dziełach przedstawiających nocne niebo. Badacze zastosowali ją do obrazów Adama Elsheimera i Jeana-François Milleta, a następnie zweryfikowali na dwóch nocnych scenach van Gogha namalowanych w 1888 roku, których miejsca powstania można zidentyfikować.

Mięso strusi alternatywną dla alergików?© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze