W skrócie Środek masy Ziemi przesuwa się rocznie o kilka milimetrów z powodu sezonowych zmian w rozmieszczeniu śniegu, wody w oceanach oraz przemieszczania się mas powietrza.

Pokrywa śnieżna w Ameryce Północnej i Eurazji w marcu przesuwa środek masy planety o około 3 milimetry w stronę bieguna północnego, co wpływa na globalne pomiary.

Precyzyjne śledzenie środka masy Ziemi jest kluczowe dla nawigacji, mapowania i pomiarów wysokości, stanowi ważny punkt odniesienia dla pracy satelitów.

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Ziemia, wbrew pozorom, nie jest równą, nieruchomą kulą. Woda, lód czy powietrze cały czas zmieniają swoje położenie. Wraz z tym delikatnie przesuwa się także środek masy naszej planety. Pomiary dokonywane przez NASA pokazują, że w ciągu roku wędruje on względem geometrycznego środka Ziemi o kilka milimetrów. Z naszego punktu widzenia to niewiele, ale dla satelitów i nawigacji ma to znaczenie.

Jednym z głównych powodów sezonowego ruchu jest śnieg

W Ameryce Północnej i Eurazji jego pokrywa śnieżna osiąga największą masę w marcu. Wtedy środek masy Ziemi przesuwa się o około 3 milimetry w stronę bieguna północnego. Miesiąc później jest już inaczej. W dorzeczu Amazonki maksimum osiąga masa wody deszczowej, sięgająca około 2400 gigaton. To wystarcza, by przesunąć środek masy o 2,2 milimetra w stronę Ameryki Południowej.

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Jesienią mocniej zaznacza się wpływ oceanów. Między sierpniem a październikiem gromadzi się w nich więcej wody pochodzącej z opadów i topnienia lodu.Szczególne znaczenie ma ogromny Pacyfik. Morza też odgrywają rolę, ale jest ona stosunkowo niewielka.

Nawet powietrze ma znaczenie

Zimą gęste, ciężkie powietrze zwiększa obciążenie powierzchni w rejonie Półwyspu Arabskiego i północnej Afryki. Latem podobny efekt pojawia się nad Ameryką Południową i Afryką Południową. Razem tworzą regularną coroczną wędrówkę.

Nowe obliczenia wskazują, że skala tego ruchu jest mniej więcej dwukrotnie mniejsza, niż uważano osiem lat temu. Donald Argus z JPL, główny autor badania, wskazuje, że oznacza to również mniejszą niż wcześniej oceniano ilość wody i powietrza przemieszczających się między półkulami.

Z naszego punktu widzenia tak mały ruch może wydawać się jedynie ciekawostką. Ale jest niezwykle ważny, ponieważ środek masy Ziemi stanowi punkt odniesienia dla pomiarów wysokości, mapowania i nawigacji.

Źródło: NASA



