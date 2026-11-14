Stacja kosmiczna Tiangong. Pakistański astronauta pierwszym spoza Chin

W skrócie Chińska stacja kosmiczna Tiangong przyjmie pierwszego zagranicznego gościa, którym będzie pakistański astronauta uczestniczący w nadchodzącej misji Shenzhou 24.

Wybór pakistańskiego astronauty jest efektem dwustronnej współpracy zawartej w lutym 2025 roku, po której wyselekcjonowano dwójkę kandydatów do szkolenia w Pekinie.

Podczas tygodniowego pobytu na stacji Tiangong pakistański astronauta będzie odpowiedzialny za obsługę czterech wybranych ładunków badawczych.

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Chińska stacja kosmiczna Tiangong znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku lat. Jej pierwszy moduł Tianhe wyniesiono w kwietniu 2021 r. Placówka dotychczas gościła jedynie tajkonautów z Państwa Środka, ale wkrótce ulegnie to zmianie i pojawi się pierwszy zagraniczny gość.

Pakistański astronauta poleci na stację kosmiczną Tiangong w misji Shenzhou 24

Pierwszym gościem na stacji Tiangong spoza Chin będzie pakistański astronauta. To część współpracy zawartej między dwoma krajami w lutym 2025 r. Następnie przeprowadzono selekcję wśród około 20 kandydatów. Ostatecznie wybrano dwójkę.

Dwoje kandydatów na astronautów z Pakistanu odbywa szkolenie w Chińskim Centrum Astronautów w Pekinie. Teraz CNSA potwierdziła, że jeden z nich będzie członkiem misji załogowej Shenzhou 24, która ma wystartować w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dokładny termin nie jest znany, ale mówi się o końcówce listopada.

Pakistański astronauta poleci stację kosmiczną Tiangong z dwoma tajkonautami. Nie wiadomo, który z dwójki został wybrany do misji. Są to Muhammad Zeeshan Ali i Khurram Daud. Obaj są pilotami sił zbrojnych Pakistanu.

Pakistańczyk lecący na stację Tiangong w ramach misji Shenzhou 24 ma być odpowiedzialny za cztery ładunki badawcze, sposób ponad 300 propozycji. Nie spędzi tam jednak zbyt wiele czasu.

Chiński tajkonauta pobije rekord przebywania na stacji Tiangong

Pakistański astronauta będzie rotacyjnym członkiem załogi i na stacji Tiangong ma spędzić zaledwie około tygodnia. Następnie wróci z dwoma członkami misji Shenzhou 23 na Ziemię. Natomiast jeden z nich pozostanie na dłużej.

Jeden z członków misji Shenzhou 23, która rozpoczęła się w drugiej połowie maja 2025 r., pozostanie na stacji Tiangong i w ten sposób ma ustanowić rekord dla chińskich załogowych lotów kosmicznych. Spędzi tam około roku.

Nazwiska członków załogi misji Shenzhou 24 nie są na razie znane i dotyczy to także tajkonautów. Chińska agencja strzeże takich informacji i zazwyczaj ujawnia je dzień wcześniej przed planowanym startem w trakcie specjalnej konferencji dla mediów.