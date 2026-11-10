Stacja księżycowa NASA. Agencja ogłasza nowe misje na Księżyc

Dawid Długosz

Dawid Długosz

NASA planuje powrót ludzi na Księżyc. Na tym jednak nie koniec. Tym razem astronauci mają pozostać tam dłużej i w tym celu zostanie zbudowana stacja księżycowa na powierzchni. NASA ogłosiła nowe kontrakty i misje, które pozwolą zrealizować inwestycję. Przy okazji na Srebrny Glob ma trafić łazik PROMISE z napędem atomowym.

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Wizualizacja bazy księżycowej NASA składającej się z modułowych budynków na tle Ziemi.
Stacja księżycowa NASA. Agencja ogłasza nowe misje na Księżyc.NASANASA

W skrócie

  • NASA planuje wybudować stację księżycową do 2032 roku, co ma zapewnić długotrwałą obecność ludzi na Srebrnym Globie w ramach programu Artemis.
  • Agencja ogłosiła kontrakty o wartości 10 mld dolarów w ramach inicjatywy CLPS2, angażując osiem firm prywatnych, w tym SpaceX i Blue Origin, do wsparcia misji.
  • Na Księżyc trafi łazik polarny PROMISE z napędem atomowym, który będzie badał południowy biegun w poszukiwaniu lodu wodnego i substancji lotnych.
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NASA w ramach kampanii Artemis planuje nie tylko powrót ludzi na Księżyc, ale zapewnienie im tam dłuższej obecności. Kilka miesięcy temu zostały ogłoszone plany związane z Moon Base, czyli stacją księżycową. Teraz agencja ogłosiła nowe szczegóły.

Stacja księżycowa NASA poprzedzona wieloma misjami

NASA chce zbudować stację księżycową do 2032 r., co samo w sobie może być bardzo trudne. Agencja ogłosiła szereg kontraktów oraz misji, które pozwolą jej na osiągnięcie celu. Nastąpiło to w trakcie wydarzenia Max Power w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie.

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W ramach inicjatywy Commercial Lunar Payload Services (CLPS), a dokładniej jej drugiej fazy CLPS2, NASA ogłosiła kontrakty opiewające łącznie na kwotę aż 10 mld dolarów. W ramach inicjatywy wskazano osiem firm i są to: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX oraz Voyager Technologies.

Przy okazji NASA zwiększyła finansowanie w ramach obecnego CLPS z 2,6 do 4,2 mld dolarów. Firmie Blue Origin powierzono aż sześć startów oraz misji, których celem jest dostarczenie ładunków na Księżyc.

NASA wyśle na Księżyc łazik PROMISE z napędem atomowym

Przy okazji NASA ujawniła nowe szczegóły związane z wysłaniem na Księżyc łazika PROMISE. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy pojazd. Agencja ogłosiła już w czerwcu plany związane z przekształceniem modelu inżynieryjnego łazików marsjańskich Perseverance i Curiosity w maszynę do misji na Srebrny Glob.

PROMISE (skrót od Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) to łazik polarny, który ma zostać wysłany w okolice południowego bieguna Księżyca. Następnie zbada region. Pojazd zostanie wyposażony w wiertło oraz instrumenty naukowe służące do poszukiwania substancji lotnych i lodu wodnego na powierzchni.

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Dostarczenie łazika PROMISE na Księżyc powierzono firmie Blue Origin, która otrzymała kontrakt w wysokości 94 mln dolarów (z opcją rozszerzenia o kolejne 140 mln dolarów). W misji zostanie wykorzystany lądownik Blue Moon Mark 1.

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