Stacja księżycowa NASA. Agencja ogłasza nowe misje na Księżyc

W skrócie NASA planuje wybudować stację księżycową do 2032 roku, co ma zapewnić długotrwałą obecność ludzi na Srebrnym Globie w ramach programu Artemis.

Agencja ogłosiła kontrakty o wartości 10 mld dolarów w ramach inicjatywy CLPS2, angażując osiem firm prywatnych, w tym SpaceX i Blue Origin, do wsparcia misji.

Na Księżyc trafi łazik polarny PROMISE z napędem atomowym, który będzie badał południowy biegun w poszukiwaniu lodu wodnego i substancji lotnych.

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NASA w ramach kampanii Artemis planuje nie tylko powrót ludzi na Księżyc, ale zapewnienie im tam dłuższej obecności. Kilka miesięcy temu zostały ogłoszone plany związane z Moon Base, czyli stacją księżycową. Teraz agencja ogłosiła nowe szczegóły.

Stacja księżycowa NASA poprzedzona wieloma misjami

NASA chce zbudować stację księżycową do 2032 r., co samo w sobie może być bardzo trudne. Agencja ogłosiła szereg kontraktów oraz misji, które pozwolą jej na osiągnięcie celu. Nastąpiło to w trakcie wydarzenia Max Power w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie.

W ramach inicjatywy Commercial Lunar Payload Services (CLPS), a dokładniej jej drugiej fazy CLPS2, NASA ogłosiła kontrakty opiewające łącznie na kwotę aż 10 mld dolarów. W ramach inicjatywy wskazano osiem firm i są to: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin, Northrop Grumman, SpaceX oraz Voyager Technologies.

Przy okazji NASA zwiększyła finansowanie w ramach obecnego CLPS z 2,6 do 4,2 mld dolarów. Firmie Blue Origin powierzono aż sześć startów oraz misji, których celem jest dostarczenie ładunków na Księżyc.

NASA wyśle na Księżyc łazik PROMISE z napędem atomowym

Przy okazji NASA ujawniła nowe szczegóły związane z wysłaniem na Księżyc łazika PROMISE. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy pojazd. Agencja ogłosiła już w czerwcu plany związane z przekształceniem modelu inżynieryjnego łazików marsjańskich Perseverance i Curiosity w maszynę do misji na Srebrny Glob.

PROMISE (skrót od Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) to łazik polarny, który ma zostać wysłany w okolice południowego bieguna Księżyca. Następnie zbada region. Pojazd zostanie wyposażony w wiertło oraz instrumenty naukowe służące do poszukiwania substancji lotnych i lodu wodnego na powierzchni.

Dostarczenie łazika PROMISE na Księżyc powierzono firmie Blue Origin, która otrzymała kontrakt w wysokości 94 mln dolarów (z opcją rozszerzenia o kolejne 140 mln dolarów). W misji zostanie wykorzystany lądownik Blue Moon Mark 1.