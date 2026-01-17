Często mówi się o tym, że wiemy więcej o planecie Mars niż Antarktydzie i coś w tym jest. Zimny kontynent pokryty jest grubą warstwą lodu, pod którą skrywane są liczne sekrety. Jednak dzięki postępowi nauki oraz nowym technologiom o tym regionie Ziemi dowiadujemy się coraz więcej. Świadczy o tym nowa mapa powstała z użyciem danych satelitarnych i specjalnej techniki.

Pod lodową powierzchnią Antarktydy są ukryte starożytne góry, jeziora i rzeki

Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystał dane satelitarne na podstawie fizyki samego lodu. W ten sposób udało się odsłonić sekrety Antarktydy. W szczególności uzyskać wgląd w starożytny krajobraz jednego z regionów kontynentu.

Te ukryte struktury geologiczne obejmują góry, doliny, równiny, kotliny czy jeziora. Krajobraz jest więc naprawdę zróżnicowany.

To tak, jakby kiedyś miał ziarnisty aparat pikselowy, a teraz masz odpowiednio powiększony obraz cyfrowy tego, co się naprawdę dzieje

Nowa technika IFPA pozwoliła uzyskać wgląd w nieznane wcześniej sekrety Antarktydy. Courtesy of Helen Ockenden materiał zewnętrzny

Naukowcom udało się stworzyć najdokładniejszą mapę topografii podlodowcowej obszaru Antarktydy. W tym celu zespół badaczy pod kierownictwem Helen Ockenden z Uniwersytetu Edynburskiego i Instytutu Geologii Środowiska we Francji zastosował technikę modelowania znaną jako IFPA (Analiza Perturbacji Przepływu Lodu). Uzyskane wyniki są bardzo szczegółowe, co widać na załączonych wyżej grafikach.

Technika IFPA pozwoliła odsłonić sekrety Antarktydy

Wykorzystanie techniki IFPA okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niej udało się uzyskać wgląd w sekrety Antarktydy skrywane pod lodową pokrywą i w rzeczywistości jest to wstęp do dalszych badań, co podkreślają naukowcy.

Nasza klasyfikacja krajobrazu i mapa topograficzna służą jako ważne wytyczne do bardziej szczegółowych badań podlodowcowego krajobrazu Antarktydy, informując, gdzie należy skupić przyszłe szczegółowe badania geofizyczne, a także jaki jest zakres i rozdzielczość

Warto dodać, że w przeszłości do badań Antarktydy wykorzystywano m.in. samoloty ze specjalnymi czujnikami. Ta technika nie była jednak zawsze skuteczna. Dzięki IFPA udało się zidentyfikować m.in. "zatopiony kanał" rozciągający się na prawie 400 kilometrów. Wiele z innych odkrytych struktur ma wielkość od 2 do 30 kilometrów.

