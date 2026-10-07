Las Vegas, ale w antyku?

Archeolodzy być może odkryli coś w rodzaju "starożytnego Las Vegas". W spokojnej wiosce na północnym wschodzie Francji znaleźli ponad tysiąc kości do gry z czasów antycznych. Teraz nasuwa się pytanie, czy ten zakątek rzymskiej Galii był kiedyś ważnym ośrodkiem gier i rytuałów?

Wykopaliska były prowadzone w małej wiosce Grand, liczącej dziś ledwo kilkaset mieszkańców. W czasach rzymskich osada ta wyglądała zupełnie inaczej. Zajmowała wtedy ponad 70 hektarów, na których mieściły się ogromne budynki publiczne, rozległy amfiteatr i ważne sanktuarium. Obecnie prace prowadzone są obok pozostałości starożytnej bazyliki.

Prace rozpoczęły się w 2022 roku. Początkowo celem było ponowne zbadanie struktur, jednak odkryto niewielki budynek, położony przy drodze. Otwierał się na wschód, a pokryty był czerwonym tynkiem na żółtej podstawie. Sama budowla nie była aż tak zaskakująca, jak to, co znaleziono dookoła budynku. W osadach odkryto gwoździe do butów, fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, brązowe monety, igły z oczkami oraz setki kościanych kostek do gry, których przeznaczenie pozostaje nieznane. Nie były to przypadkowe przedmioty zgubione przez przechodniów. Naukowcy zaczęli się zastanawiać nad ich związkiem z konstrukcją. Czy budynek pełnił jakąś szczególną funkcję?

Rzemieślnicy mieli formować te kostki z kości, znakując je małymi okręgami, wyciętymi cienkim metalowym narzędziem. W niektórych przypadkach wypełniali oznaczenia mieszanką wosku i węgla drzewnego, by mocniej się wyróżniały.

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Układem przypominają te kostki, których dzisiaj używamy do wielu gier. Ich numeracja jest zgodna z zasadą, w której przeciwległe ścianki zawsze sumują się do siedmiu. Same kostki nie są rzadkością w tamtych obszarach, a archeolodzy odnajdywali je w domach, obozach wojskowych czy budynkach publicznych w całym imperium.

To, co wyróżnia Grand, to skala koncentracji. Ponad tysiąc kostek z tak małego obszaru trudno wytłumaczyć, więc zespół przygotował kilka możliwych interpretacji.

Budynek, którego cel pozostaje tajemnicą

Istnieje prawdopodobieństwo, że budynek był warsztatem, w którym rzemieślnicy wytwarzali kostki. Możliwe także, że mieszkańcy wykorzystywali go jako miejsce do gry. Trzecia interpretacja wskazuje na działalność rytualną - rzymskie kości bowiem nie służyły jedynie rozrywce, lecz pojawiały się także w praktykach związanych z wróżbiarstwem i odwoływaniem się do bogów. Na razie każda z tych opcji jest brana pod uwagę.

Sytuację komplikuje to, że niedaleko jest instalacja hydrauliczna. Połączenie dostępu do wody wraz z pozostałymi elementami sugeruje, że obszar ten mógł służyć celom bardziej złożonym.

Wioska Grand mogła nie być zwykłą rzymską osadą. Sugeruje to infrastruktura - zbudowano tam amfiteatr, monumentalną mozaikę w ruinach bazyliki, a w końcu kompleks łaźni. Porównanie jej więc do starożytnego miejsca hazardu wydaje się słuszne. Mimo wszystko nie ma dostatecznych dowodów, aby móc nazywać ten region "starożytnym Las Vegas".



