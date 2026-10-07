Starożytne Las Vegas? Archeolodzy znaleźli ponad 1000 kości do gry

Julia Król

Julia Król

Archeolodzy we francuskiej miejscowości Grand dokonali zdumiewającego odkrycia. Znaleziono tam ponad tysiąc kości do gry, co skłania badaczy do zastanowienia się, czy ta spokojna wioska nie była w czasach rzymskich centrum hazardu i rytuałów.

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Starożytne, rzymskie kości do gry z widocznymi oczkami, ułożone na szklanej powierzchni.
Starożytne kostki go gry odkryto na rzymskim stanowisku we Francji. Odnaleziono ponad 100 egzemplarzySites de Grand et Domremy-la-Pucelle/Facebookmateriał zewnętrzny

Las Vegas, ale w antyku?

Archeolodzy być może odkryli coś w rodzaju "starożytnego Las Vegas". W spokojnej wiosce na północnym wschodzie Francji znaleźli ponad tysiąc kości do gry z czasów antycznych. Teraz nasuwa się pytanie, czy ten zakątek rzymskiej Galii był kiedyś ważnym ośrodkiem gier i rytuałów?

Wykopaliska były prowadzone w małej wiosce Grand, liczącej dziś ledwo kilkaset mieszkańców. W czasach rzymskich osada ta wyglądała zupełnie inaczej. Zajmowała wtedy ponad 70 hektarów, na których mieściły się ogromne budynki publiczne, rozległy amfiteatr i ważne sanktuarium. Obecnie prace prowadzone są obok pozostałości starożytnej bazyliki.

Prace rozpoczęły się w 2022 roku. Początkowo celem było ponowne zbadanie struktur, jednak odkryto niewielki budynek, położony przy drodze. Otwierał się na wschód, a pokryty był czerwonym tynkiem na żółtej podstawie. Sama budowla nie była aż tak zaskakująca, jak to, co znaleziono dookoła budynku. W osadach odkryto gwoździe do butów, fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, brązowe monety, igły z oczkami oraz setki kościanych kostek do gry, których przeznaczenie pozostaje nieznane. Nie były to przypadkowe przedmioty zgubione przez przechodniów. Naukowcy zaczęli się zastanawiać nad ich związkiem z konstrukcją. Czy budynek pełnił jakąś szczególną funkcję?

Rzemieślnicy mieli formować te kostki z kości, znakując je małymi okręgami, wyciętymi cienkim metalowym narzędziem. W niektórych przypadkach wypełniali oznaczenia mieszanką wosku i węgla drzewnego, by mocniej się wyróżniały.

Układem przypominają te kostki, których dzisiaj używamy do wielu gier. Ich numeracja jest zgodna z zasadą, w której przeciwległe ścianki zawsze sumują się do siedmiu. Same kostki nie są rzadkością w tamtych obszarach, a archeolodzy odnajdywali je w domach, obozach wojskowych czy budynkach publicznych w całym imperium.

To, co wyróżnia Grand, to skala koncentracji. Ponad tysiąc kostek z tak małego obszaru trudno wytłumaczyć, więc zespół przygotował kilka możliwych interpretacji.

Budynek, którego cel pozostaje tajemnicą

Istnieje prawdopodobieństwo, że budynek był warsztatem, w którym rzemieślnicy wytwarzali kostki. Możliwe także, że mieszkańcy wykorzystywali go jako miejsce do gry. Trzecia interpretacja wskazuje na działalność rytualną - rzymskie kości bowiem nie służyły jedynie rozrywce, lecz pojawiały się także w praktykach związanych z wróżbiarstwem i odwoływaniem się do bogów. Na razie każda z tych opcji jest brana pod uwagę.

Sytuację komplikuje to, że niedaleko jest instalacja hydrauliczna. Połączenie dostępu do wody wraz z pozostałymi elementami sugeruje, że obszar ten mógł służyć celom bardziej złożonym.

Wioska Grand mogła nie być zwykłą rzymską osadą. Sugeruje to infrastruktura - zbudowano tam amfiteatr, monumentalną mozaikę w ruinach bazyliki, a w końcu kompleks łaźni. Porównanie jej więc do starożytnego miejsca hazardu wydaje się słuszne. Mimo wszystko nie ma dostatecznych dowodów, aby móc nazywać ten region "starożytnym Las Vegas".

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