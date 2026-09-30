Przetrwał ponad 2000 lat. Wydobyto ładunek z wraku

U wybrzeży Adrasan w prowincji Antalya znajduje się wrak statku handlowego sprzed ok. 2100 lat, który spoczywa na głębokości ok. 42-55 metrów. Został zidentyfikowany w 2025 r. i od tamtego czasu prowadzone są badania stanowiska, również z wykorzystaniem robotów podwodnych.

Eksperci mówili wówczas o "odkryciu przełomowym w skali światowej archeologii".

W pozostałościach wraku znajdował się bowiem świetnie zachowany, pokaźny ładunek. Ze względu na bogactwo starożytnej ceramiki, wrak nazwano "Ceramicznym Statkiem".

W najnowszym komunikacie, otwiera się w nowym oknie agencja Anadolu podała, że archeolodzy podwodni odzyskali z wraku wiele artefaktów, w tym luksusową zastawę - są to m.in. misy, półmiski, tace czy talerze o różnej wielkości i kształcie.

Łącznie to 122 wysokiej jakości ceramiczne naczynia, które przez ponad 2000 lat przetrwały niemal nienaruszone na dnie morza.

Skarby z Ceramicznego Statku. Wyroby dobrze znane w starożytności

Wiek wraku ustalono m.in. dzięki znalezionym na dnie monetom pochodzącym z Antiochii w Turcji, datowanym na I wiek p.n.e.

Analizy wskazują, że ładunek statku handlowego prawdopodobnie pochodził z rejonu starożytnego Rhosus (dzisiejsze Arsuz w prowincji Hatay). Przewożący go statek prawdopodobnie zmierzał w kierunku rzymskiego portu Ostia. Jego doskonale zachowane ruiny znajdują się ok. 30 km od Rzymu, u ujścia rzeki Tybr.

Wydobyte z wraku w Turcji naczynia obejmują m.in. talerze na orzechy, miski na zupy, tace na ryby i inne dokładnie zabezpieczone wyroby. Dla ochrony pomiędzy umieszczone w drewnianych skrzyniach naczynia wkładano glinę.

- Ta starożytna technika transportu przyczyniła się do zachowania naczyń w niemal idealnym stanie pod warstwami piasku - nawet po 2000 latach. Ceramiczny Statek uznaje się za bezprecedensowy na świecie tego rodzaju obiekt pod względem poziomu zachowania - informowało przy okazji odkrycia Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy napisał w poście w mediach społecznościowych, że artefakty dają wgląd w wystawną kulturę kulinarną tamtego okresu.

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Ceramika z Rhosus. Pisał o niej Cyceron

Ceramika z rejonu Rhosus była znana w starożytnym świecie. Wspominał o niej w swojej korespondencji Marek Tulliusz Cyceron, rzymski polityk i dowódca wojskowy. Według ministra Turcji w liście z 50 r. p.n.e. do swojego przyjaciela Atticusa, Cyceron napisał, że zamówił dla niego naczynia z Rhosus. Wzmianka ta sugeruje, że zastawa stołowa produkowana w tym regionie była ceniona w świecie rzymskim.

We wraku znaleziono także amfory, które prawdopodobnie powstały w rejonie Morza Egejskiego, co ma świadczyć o tym, że statek przewoził ładunki z różnych ośrodków produkcyjnych. Wyniki analiz sugerują, że w I wieku p.n.e. statek działał w ramach sieci handlowej łączącej Antiochię, wyspy Morza Egejskiego, Grecję i włoskie wybrzeże.



