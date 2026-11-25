W skrócie Misja Shenzhou 24 z załogą na pokładzie wystartowała z kosmodromu Jiuquan w nocy 25 listopada przy pomocy rakiety Długi Marsz 2F, rozpoczynając 12. lot na stację Tiangong.

Po raz pierwszy na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong przebywać będzie astronauta spoza Państwa Środka, którym jest pakistański pilot wojskowy Muhammad Zeeshan Ali.

Chińscy specjaliści chcą ustanowić nowy rekord długości pobytu na stacji Tiangong, dlatego planują wydłużenie misji jednego z tajkonautów do pełnego roku.

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Stacja kosmiczna Tiangong znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku lat, ale dotychczas gościła na pokładzie jedynie tajkonautów z Chin. W nocy ze środy na czwartek wystartowała misja załogowa Shenzhou 24, która z pewnością zapisze się w historii lotów załogowych Państwa Środka.

Pakistański astronauta poleciał na stację kosmiczną Tiangong

Misja Shenzhou 24 rozpoczęła się dziś w nocy (czasu polskiego), kiedy to 58-metrowa rakieta Długi Marsz 2F została wystrzelona z kosmodromu w Jiuquan w północno-zachodnich Chinach. Start odbył się bez zakłóceń i załoga poleciała w kosmos.

Shenzhou 24 to 18. lot załogowy Chin w kosmos i zarazem 12. na stację Tiangong. Misja zapisze się w historii jako pierwsza, w której udział wziął astronauta spoza Państwa Środka. Jest nim Pakistańczyk Muhammad Zeeshan Ali.

Muhammad Zeeshan Ali to były pilot wojskowy, który został wybrany jako jeden z dwóch członków programu partnerskiego nawiązanego między Chinami i Pakistanem. Dwójka trafiła potem do ośrodka szkoleniowego w Państwie Środka i niemal do samego startu nie było wiadomo, na kogo dokładnie padł wybór.

Dowódcą misji Shenzhou 24 jest Tang Hongbo. Drugi tajkonauta to Wu Yi, który pełni rolę inżyniera lotu. Ali został specjalistą misji i odpowiada za wybrane ładunki naukowe. Warto dodać, że Pakistańczyk nie spędzi zbyt wiele czasu na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong.

Chiński tajkonauta ma pobić rekord pobytu na stacji Tiangong

Chiny chcą przy okazji ustanowić nowy rekord pobytu na stacji kosmicznej Tiangong. Z tego powodu pakistański astronauta spędzi tam zaledwie kilka dni. Następnie wróci na Ziemię statkiem misji Shenzhou 23, gdzie zajmie miejsce jednego z tajkonautów przebywających tam od około pół roku.

Członek misji Shenzhou 23 pozostanie na stacji kosmicznej Tiangong na kolejne 6 miesięcy i w ten sposób jego pobyt wydłuży się do roku. Rekord zamierza pobić tajkonauta Zhu Yangzhu.

Pierwszy moduł stacji kosmicznej Tiangong został wyniesiony w przestrzeń w kwietniu 2021 r. Do końca 2022 r. dołączono dwa kolejne elementy. Placówka pełni rolę naukową oraz eksperymentalną. Dla Państwa Środka jest to bardzo ważny projekt, który podkreśla starania kraju na drodze do celu, którym jest uzyskanie dominacji w kosmosie.