Sarkofag wykonany z wapienia po raz pierwszy odkryto w 1820 roku, a jego wykopaliska przeprowadzono w 1869 roku. Zabytek uznano za pochodzący z okresu późnorzymskiego, bo na kamieniu widnieje inskrypcja z imieniem Valerius Amandinus. Co jednak ciekawe, w okolicy nie znaleziono innych artefaktów z czasów rzymskich, które pozwoliłyby jednoznacznie wyjaśnić pochodzenie obiektu i jego pierwotne przeznaczenie.

Dodatkową zagadkę stanowiła pokrywa sarkofagu, na której wyryto duży krzyż charakterystyczny dla późnej epoki anglosaskiej. Mogło to wskazywać, że starożytny kamienny pojemnik został wykorzystany ponownie wiele stuleci po swoim powstaniu.

Szkielet odkryto podczas prac w 2018 roku

Przełom nastąpił w 2018 roku, gdy przygotowywano opactwo do otwarcia galerii jubileuszowych związanych z 70. rocznicą wstąpienia na tron Elżbiety II. Podczas prac badawczych archeolodzy zdjęli pokrywę sarkofagu. Wewnątrz znajdowały się ludzkie szczątki, mimo że wcześniejsze zapisy wskazywały, iż kości zaginęły.

Analiza szkieletu wykazała, że należał on do mężczyzny o wzroście około 175 cm, który w chwili śmierci miał od 35 do 49 lat. Badacze zwrócili również uwagę na jasną substancję zachowaną na dnie sarkofagu. Jej układ sugeruje, że ciało mogło zostać posypane wapnem lub innym podobnym materiałem, a następnie umieszczone w drewnianej trumnie wewnątrz kamiennego pojemnika.

Najważniejszej wskazówki dostarczyło datowanie radiowęglowe. Wyniki wskazały, że mężczyzna zmarł pod koniec X lub na początku XI wieku. Oznacza to, że szczątki są znacznie młodsze niż sam sarkofag i potwierdzają, że starożytny zabytek został ponownie wykorzystany jako miejsce pochówku.

Czy był to jeden z opatów Westminsteru?

Archeolog prof. Warwick Rodwell uważa, że zmarły mógł być średniowiecznym opatem Westminsteru. Wśród możliwych kandydatów wymienia się Ælfwiga, który zmarł ok. 1020 roku oraz Wulfnotha, zmarłego ok. 1049 roku.

Za pierwszą z tych hipotez przemawia fakt, że Ælfwig był już mnichem w Westminsterze, gdy zmarł jego poprzednik. Następnie miał kierować wspólnotą przez około 27 lat. Taki przebieg życia czyni go bardziej prawdopodobnym kandydatem, choć dostępne dowody nie pozwalają na ostateczne potwierdzenie jego tożsamości.

Historia samego sarkofagu pokazuje, jak wielokrotnie mogły zmieniać się funkcje średniowiecznych zabytków. Kamienny pojemnik mógł zostać ponownie wykorzystany podczas budowy wschodniej części kościoła opackiego, a jego pokrywa mogła później służyć jako płyta podłogowa. W trakcie kolejnych prac budowlanych, związanych między innymi z przebudową opactwa za panowania Henryka III, zabytek mógł zostać przeniesiony i ponownie zakopany.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Journal of the British Archaeological Association".