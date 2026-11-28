W skrócie NASA ujawniła szczegóły dotyczące projektu SR-1 Freedom, pierwszego statku kosmicznego agencji wyposażonego w napęd jądrowy, który ma wyruszyć w misję na Marsa.

Inżynierowie zastąpili planowany długi wysięgnik reaktora lepszymi materiałami ekranującymi, co pozwoliło na skrócenie konstrukcji całego statku kosmicznego.

Misja SR-1 Freedom ma dostarczyć na Marsa trzy niewielkie helikoptery badawcze, a po wykonaniu zadania statek może zostać wysłany w dalszą podróż kosmiczną.

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NASA ogłosiła misję SR-1 w marcu br. Wtedy dowiedzieliśmy się, że amerykańska agencja planuje po raz pierwszy wysłać na misję międzyplanetarną statek kosmiczny wyposażony w napęd jądrowy i jej celem będzie Mars. Teraz poznajemy więcej szczegółów.

SR-1 Freedom to statek kosmiczny NASA z napędem jądrowym

Space Reactor-1 Freedom to pierwszy statek kosmiczny NASA z napędem jądrowym, który ma opuścić orbitę okołoziemską. Agencja przekazała szczegóły obejmujące wysięgnik oddzielający statek od reaktora oraz modernizację systemów łączności jednostki.

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Pierwotne plany NASA dotyczące SR-1 Freedom przewidywały długi wysięgnik oddzielający reaktor jądrowy od reszty statku, co miało chronić pokładowe instrumenty naukowe przed promieniowaniem pochodzącym z napędu. Ostatecznie agencja planuje wykorzystać lepsze materiały do ekranowania reaktora. Dzięki temu cała konstrukcja pojazdu nie będzie musiała być tak długa.

Kolejne istotne ulepszenie wprowadzono w module zasilania i napędu. Dzięki większym antenom parabolicznym w paśmie X możliwa będzie komunikacja z siecią Deep Space Network, czyli systemem wielkich anten utrzymywanym przez NASA w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Australii oraz służących do komunikacji z odległymi statkami kosmicznymi.

Ponadto NASA przyznała kontrakt Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na opracowanie systemu odprowadzania ciepła dla jednostki SR-1. Na ten cel agencja przeznaczyła kwotę w wysokości 39,3 mln dolarów.

NASA wyśle statek Space Reactor-1 Freedom na Marsa i może dalej

Space Reactor-1 Freedom to statek kosmiczny, który NASA chce wykorzystać już w trakcie nadchodzącej misji na Marsa o nazwie Skyfall, której celem jest wysłanie na Czerwoną Planetę trzech niewielkich helikopterów. Te następnie rozlecą się na różne kierunki i dzięki temu będzie możliwe poszerzenie terenu badań sąsiedniego świata.

NASA nie wyklucza, że statek kosmiczny SR-1 Freedom, po dostarczeniu ładunku na Marsa, poleci jeszcze dalej. To jednak będzie zależało od kondycji jednostki po dotarciu do pierwszego celu.