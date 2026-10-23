W skrócie Badacze ustalili, że Manuskrypt Wojnicza został błędnie oprawiony w XV wieku, co utrudnia zrozumienie jego treści i uniemożliwia kryptologom odczytanie zapisu.

Analizy wykazały, że księga pierwotnie składała się z pojedynczych arkuszy zwanych singulionami, które introligator w XV wieku błędnie połączył w całość.

Naukowcy wykorzystali analizę semantyki ukrytej oraz ślady fizyczne na pergaminie, aby zrekonstruować oryginalny układ stron tego zagadkowego dokumentu.

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Błąd sprzed wieków utrudniał odczyt Manuskryptu Wojnicza

Manuskrypt Wojnicza od ponad stulecia stanowi nieprzeniknioną zagadkę dla językoznawców, kryptologów i badaczy dawnych ksiąg. Najnowsze ustalenia wskazują, że trudności z odczytaniem tekstu mogą wynikać z pomyłki popełnionej już na etapie oprawy rękopisu. Wygląda na to, że złożony z arkuszy tom ktoś połączył w niewłaściwej kolejności w XV wieku.

Kodeks powstał na pergaminie, którego wiek na podstawie datowania radiowęglowego określono na początek XV w. Całość obejmuje 240 stron zawierających około 38 tys. słów zapisanych w nieznanym alfabecie, a także liczne ilustracje przedstawiające postacie, rośliny i symbole astrologiczne. Pierwszym znanym właścicielem księgi był cesarz rzymski, natomiast w 1912 r. nabył ją antykwariusz Wilfrid Voynich. Od 1969 r. zabytkowy wolumin znajduje się w zbiorach Beinecke Rare Book & Manuscript Library na Uniwersytecie Yale.

Zwrócenie uwagi na specyficzne cechy fizyczne kodeksu pozwoliło zauważyć anomalie w jego budowie. Lisa Fagin Davis, dyrektorka wykonawcza Medieval Academy of America, podczas analizy stylów pisarskich dostrzegła, że charakter pisma zmienia się między stronami w sposób trudny do wytłumaczenia przy tradycyjnym składzie księgi. "Książka, której strony są pomylone, jest niemal na pewno znacznie trudniejsza do odczytania" - zauważa badaczka.

Wspólnie z Colinem Layfieldem, badaczem systemów informacyjnych z Uniwersytetu Maltańskiego, Davis zaprezentowała wnioski w czasopiśmie naukowym "Digital Medievalist", otwiera się w nowym oknie. Ich zdaniem osoba wiążąca arkusze w XV w. nie potrafiła odczytać treści i złożyła je nieprawidłowo. Poprzednia oprawa, wykonana z drewna w epoce późnego stylu gotyckiego, utrwaliła tę błędną konfigurację na kolejne wieki.

Analiza semantyczna wykazała nieprawidłową kolejność stron

Większość średniowiecznych manuskryptów tworzono poprzez składanie arkuszy pergaminu na pół. Taki pojedynczy złożony arkusz nazywa się bifolium. W klasycznym procesie produkcji zazwyczaj około pięciu bifoliów wkładano jedno w drugie, tworząc tzw. składkę, a te z kolei zszywano wzdłuż grzbietu. Autorzy badania wykazali, że w przypadku tego Manuskryptu Wojnicza plan był zupełnie inny.

Projekt zakładał stworzenie zbioru pojedynczych, niezależnych bifoliów, zwanych singulionami, które miały być czytane sekwencyjnie bez zagnieżdżania ich w większe składki. Bifolia z cielęcej skóry o wymiarach około 225 × 320 mm były przygotowywane, zdobione i pisane jako odrębne jednostki. Dopiero po zakończeniu prac na całej powierzchni arkusza zostały one błędnie złożone.

Rękopis składał się z luźnych arkuszy. Odtworzenie ich właściwego układu daje szansę na zrozumienie treści Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University domena publiczna

"W rzeczywistości przedstawione dowody sugerują, iż manuskrypt nie miał być pierwotnie ustrukturyzowany w składki zagnieżdżonych bifoliów, lecz jako seria ułożonych w stos pojedynczych bifoliów, czyli jednoarkuszowych składek zwanych singulionami" - wyjaśnia współautor badania Colin Layfield.

Hipotezę tę przetestowano przy użyciu techniki zwanej analizą semantyki ukrytej (ang. latent semantic analysis - LSA), służącej do wykrywania ukrytych wzorców w tekstach. Metoda ta sprawdza się przy analizie mniejszych zbiorów danych, co w tym przypadku ma znaczenie, bowiem rękopis zawiera zaledwie około 35 tys. słów. Badacze porównali bloki tekstu na poszczególnych stronach i bifoliach z tekstami wzorcowymi, m.in. "Aberdeen Bestiary" i "Speculum Humanae Salvationis".

Wyniki analiz pokazały brak spójności semantycznej w obecnym układzie składek oraz wysoką zgodność przy zestawieniu stron tworzących pojedyncze bifolia. Dowodzi to, że strony znajdujące się obok siebie w obecnej oprawie nie powinny ze sobą sąsiadować, a dotychczasowe próby odczytania tekstu zakładały błędną kolejność.

Rekonstrukcja pierwotnego układu kart rękopisu

"Trwała tajemnica Manuskryptu Wojnicza leży z pewnością w jego ilustracjach, ale także w tekście, napisanym w całości przy użyciu unikalnego zestawu symboli o nieznanym pochodzeniu i znaczeniu" - tłumaczy Lisa Fagin Davis.

Podejście do tekstu jako do zbioru singulionów pozwala rozwiązać kilka trudnych zagadnień związanych z jego strukturą. Wyjaśnia to, dlaczego dany pisarz tworzył całe bifolium (wszystkie cztery strony) przed jego złożeniem, a także tłumaczy pojawianie się elementów ilustracji przerywanych przez marginesy.

Obecnie trwają już prace nad ustaleniem właściwej kolejności stron. Naukowcy analizują fizyczne ślady na pergaminie, m.in. dużą plamę wody na górnych marginesach części kart. Kształty i zasięg plamy na poszczególnych arkuszach pozwolą dopasować do siebie sąsiadujące oryginalnie karty.

Ułożenie stron we właściwym porządku nie daje jeszcze bezpośredniego tłumaczenia nieznanego języka, jednak umożliwia właściwe odczytanie struktury zdań i bloków tekstowych. Daje to szansę na postęp w badaniach nad dokumentem, który przez ponad 100 lat opierał się metodom kryptograficznym i sztucznej inteligencji.

Źródła:

Layfield C., Davis L. F. Singulion Structure and the Voynich Manuscript. Digital Medievalist 19 (2026). DOI: 10.4000/16k0a Radley D. Voynich manuscript was bound in the wrong order, new study finds. Archeology News (2026).