Studenci z Polski na Czech Rocket Challenge 2026

W Czechach po raz kolejny odbył się konkurs Czech Rocket Challenge, w którym udział wzięły również drużyny z Polski.

To wydarzenie, organizowane przez Czech Rocket Society we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, umożliwia uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom samodzielne projektowanie, budowanie, testowanie i wystrzeliwanie własnych rakiet.

W kategorii przeznaczonej dla studentów wystartowały m.in. zespoły z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy musieli opracować i wykonać rakietę zgodną ze ścisłymi wymaganiami konkursowymi, w tym przygotować pokładowy eksperyment naukowy. Podczas finałowych lotów na lotnisku w miejscowości Moravská Třebová oceniano nie tylko przebieg misji, ale także konstrukcję rakiety i jakość dokumentacji technicznej.

Członkowie Koła Naukowego PWr in Space poinformowali teraz, że podczas Czech Rocket Challenge 2026 ze swoim projektem "Škoda Paliva" zdobyli nagrodę "Best Report".

Rakieta opracowana na konkurs przez zespół z Koła Naukowego PWr in Space. Koło Naukowe PWr in Space materiały prasowe

Nagroda "Best Report" dla zespołu z Koła Naukowego PWr in Space

Projekt "Škoda Paliva" przez ostatnie miesiące rozwijany był przez zespół w składzie: Karol Bogacz (lider zespołu, elektronika), Cezary Surmiak (eksperyment naukowy - payload), Jerzy Kosterka (aerodynamika), Marcin Śron (system odzysku), Alex Zorenko (struktura nośna rakiety).

- Rakieta składała się z elementów zaprojektowanych i wykonanych samodzielnie przez członków drużyny: lekkiej, ale wytrzymałej konstrukcji nośnej, systemu odzysku (własnoręcznie uszyty spadochron o średnicy 60 cm ze sprężynowym mechanizmem wyzwalania), zaawansowanej elektroniki pokładowej (komputer pokładowy, GPS, radio do przesyłania telemetrii oraz moduł bezpieczeństwa Remove Before Flight, odcinający zasilanie przed startem) oraz dedykowanego eksperymentu naukowego. Ten ostatni element stanowił obowiązkowy wymóg formalny stawiany przez organizatora zawodów - informuje PWr in Space.

Eksperyment zespołu - "Clock Drift Under Flight Stress" - dotyczył sprawdzenia, "jak wibracje, przeciążenia oraz zmiany temperatury w locie wpływają na dokładność różnych rodzajów zegarów pokładowych, czyli na tzw. dryf zegara. Porównywano do tego dwa źródła taktowania w komputerze pokładowym, odnosząc je do bardzo dokładnego zegara wzorcowego", podaje koło naukowe.

Członkowie Koła Naukowego PWr in Space otrzymali nagrodę na Czech Rocket Challenge 2026. Koło Naukowe PWr in Space materiały prasowe

"Škoda Paliva" nie wystartowała, ale sędziowie docenili włożoną w projekt pracę

Nie obyło się jednak bez problemów. Na stanowisku startowym zespół wykrył usterkę systemu odzysku rakiety. Mimo szybkiej diagnozy i prób naprawy problemu, nie udało się usunąć zagrożenia na czas i rakieta nie wystartowała. Sędziowie dostrzegli jednak, ile pracy studenci z koła przy Politechnice Wrocławskiej włożyli w realizację projektu i wyróżnili ich nagrodą "Best Report".

- Spośród 18 startujących zespołów to właśnie nasza drużyna otrzymała prestiżową nagrodę "Best Report" za najlepiej opracowaną dokumentację techniczną. Obszerny raport końcowy zawierał szczegółowe opisy konstrukcji rakiety, aerodynamiki, systemu odzysku i elektroniki, przeprowadzonych symulacji, a także sześciu ustandaryzowanych testów wytrzymałościowych i funkcjonalnych wykonanych jeszcze przed rozpoczęciem zawodów - poinformowało w komunikacie Koło Naukowe PWr in Space.



