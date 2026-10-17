Super El Niño zyskuje drugie ramię. Bardzo niepokojąca mapa

W skrócie Super El Niño na Pacyfiku rozszerzyło się o drugie ramię, co potwierdziły mapy udostępnione przez peruwiańską służbę meteorologiczną Senamhi w październiku.

Nowe odgałęzienie ciepła rozprzestrzenia się wzdłuż wybrzeża Chile i na południowy wschód Pacyfiku, powodując wzrost temperatur powierzchni morza o ponad 3 stopnie Celsjusza w niektórych regionach.

Eksperci przewidują, że tegoroczne zjawisko El Niño może okazać się najsilniejsze od 1000 lat, osiągając swoje apogeum w grudniu bieżącego roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Super El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne na Pacyfiku, które ma ogromny wpływ na pogodę na całym świecie oraz globalne temperatury. Eksperci zauważyli niedawno niepokojący trend, który potwierdza najnowsza mapa.

Super El Niño ma drugie ramię i rozszerza się pas ciepłej wody na Pacyfiku

Już 30 września Senamhi, peruwiańska krajowa służba meteorologiczna i hydrologiczna udostępniła zdjęcie, na którym można było dostrzec, że rozwija się druga odnoga ciepła na Oceanie Spokojnym. Dwa tygodnie później wszystko stało się jasne.

Obraz z 14 października ujawnił, że Super El Niño zyskało drugie ramię odchodzące od głównego zbiornika, a ciepło rozprzestrzeniło się wzdłuż wybrzeża Chile i dalej na południowy wschód Pacyfiku. To bardzo niepokojący trend, który będzie miał wpływ na całe zjawisko.

Super El Nino z drugim ramieniem na mapie z danymi z 14 października 2026 r. Senamhi materiał zewnętrzny

W konsekwencji większy obszar wschodniego Pacyfiku doświadcza obecnie temperatur powierzchni morza powyżej średniej. W niektórych regionach jest cieplej nawet o ponad 3 stopnie Celsjusza.

Pojawienie się drugiego ramienia Super El Niño oznacza, że proces przybiera na sile. Specjaliści zwracają uwagę, że tegoroczne zjawisko już kilka miesięcy temu pobiło dotychczasowe rekordy, jeszcze przed osiągnięciem szczytu.

Tegoroczne El Niño będzie prawdopodobnie najsilniejsze od 1000 lat

El Niño jest częścią naturalnie występującego cyklu pogodowego zwanego Oscylacją Południową El Niño. Dochodzi tu do zmiany faz gorąca i chłodu raz na dwa do siedmiu lat.

Myślę, że tegoroczne zjawisko El Niño będzie prawdopodobnie najsilniejsze od 1000 lat, jeśli najnowsze modele jego szczytu okażą się dokładne

Ostatnie dane zaprezentowane na mapie pokazują, że ciepło rozprzestrzeniło się wzdłuż wybrzeża Chile i na południowy wschód Pacyfiku, a ramię pokazuje ruchy ciepła. Szczyt zjawiska zostanie osiągnięty w grudniu i do tego czasu powinno się ono nasilać.

Oczywiście takie zmiany nie pozostaną bez wpływu na globalną temperaturę. W wielu regionach świata prognozuje się liczne opady deszczu na jesień, a potem mroźną zimę. Specjaliści zwracają też uwagę na problemy, które mogą dotknąć sektor energii odnawialnej.

Jakby tego było mało, to prognozuje się, że bardzo silne El Niño może przyczynić się do śmierci setek tysięcy ludzi. Eksperci z Climate Impact Lab przewidują, że z powodu dodatkowego ciepła między czerwcem 2026 r. a lutym 2027 r. może umrzeć około 451 tys. osób.