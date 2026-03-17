Nowa superziemia została odkryta w pobliżu gwiazdy o nazwie TOI-1080, która znajduje się około 83 lata świetlne od nas. Co to za planeta i jakie panują tam warunki?

Superziemia TOI-1080 b jest bardzo blisko własnej gwiazdy

TOI-1080 b jest egzoplanetą, która została odkryta przez Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) należący do NASA. Jest to świat skalisty o wielkości około 1,2 razy większą od Ziemi. Ponadto jej masę szacuje się na około 1,75 masy naszego świata (z górną granicą 10,7 razy).

Życia na TOI-1080 b prawdopodobnie nie znajdziemy. Wynika to z faktu, że odkryta superziemia jest bardzo blisko własnej gwiazdy, choć mieści się w jej ekosferze. Do tego stopnia, że jeden "rok" trwa tam niespełna cztery ziemskie dni. Świat znajduje się w odległości od gwiazdy szacowanej zaledwie na 0,027 jednostki astronomicznej (jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od Słońca). Jest to więc kilkanaście razy mniej niż orbita Merkurego.

Tak bliskie sąsiedztwo z gwiazdą sprawia, że superziemia wystawiona jest na bardzo wysokie temperatury i może mieć gęstą atmosferę. Natomiast TOI-1080 to czerwony karzeł, który jest około pięciu razy mniejszy niż Słońce i ponadto wyróżnia się niewielką aktywnością, co oznacza stosunkowo mało rozbłysków. Stąd też ekosfera gwiazdy, której wiek szacuje się na około 5-7 mld lat, znajduje się znacznie bliżej.

Satelita TESS agencji NASA znalazł tysiące kandydatek na planety

Misja TESS rozpoczęła się kilka lat temu i okazała się bardzo owocna. Satelita NASA do tej pory znalazł blisko 7,9 tys. potencjalnych obiektów wymagających zainteresowania, z których większość wymaga jednak potwierdzenia. Dotychczas udało się tego dokonać dla około 760 zlokalizowanych planet.

Potwierdzonych egzoplanet jest obecnie łącznie ponad 6 tys. i kolejne tygodnie uzupełniają ich listę o kolejne obiekty. Superziemie mają mniejszy udział, bo najwięcej zidentyfikowanych planet pozasłonecznych to gazowe olbrzymy. Co nie zmienia faktu, że Ziemia wcale nie jest tak wyjątkowa i w Drodze Mlecznej jest całe mnóstwo innych światów skalistych.

