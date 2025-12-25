Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem oddziały ratunkowe na całym świecie notują wzrost liczby pacjentów z objawami zawału lub udaru. Według badania SWEDEHEART, przeprowadzonego na Uniwersytecie w Lund, ryzyko zawału w Wigilię Bożego Narodzenia wzrasta aż o 37 proc., a szczyt zachorowań przypada około godziny 22:00. Zdaniem naukowców to efekt emocji, przejedzenia, alkoholu i zimowych infekcji.

Z pewnością pogoda odgrywa tu rolę, podobnie jak zimowe infekcje, zmiany w trybie życia, zaburzenia rutyny oraz stres związany z przygotowaniami i samymi świętami

Serce pod presją świąt

Świąteczne biesiady obfitują w ciężkostrawne potrawy - karpia w panierce, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, sałatkę jarzynową z majonezem oraz w alkohol. Nie wspominając nawet o słodkościach, bo największym zagrożeniem na świątecznym stole może być makowiec, sernik lub kutia - pełne cukru, miodu i tłuszczu. To prawdziwe bomby kaloryczne, które gwałtownie podnoszą poziom glukozy i trójglicerydów we krwi, a te są obok cholesterolu jednym z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Rozwiń

Tłuszcz, sól i cukier zwiększają ciśnienie krwi i obciążają serce, a stres i pośpiech tylko pogarszają sytuację. Co więcej, wielu pacjentów myli wtedy objawy zawału z niestrawnością lub przejedzeniem, szczególnie kobiety, u których zawał serca bywa podstępny i może dawać objawy, które nie zawsze kojarzą się z chorobami serca. Lekarze apelują więc, by zwrócić uwagę na narastające zmęczenie, złą tolerancję wysiłku oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak zgaga, nudności czy odbijanie się, a w razie wątpliwości należy natychmiast reagować.

Wiele objawów zawału serca jest jednak bardzo zbliżonych zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a są to:

ból zamostkowy, promieniujący do lewego ramienia;

silny ból w klatce piersiowej trwający co najmniej 20 minut, który nie ustępuje po zmianie pozycji lub odpoczynku i może promieniować do szyi, żuchwy, lewej ręki, nadbrzusza oraz na plecy;

pieczenie lub ucisk za mostkiem;

omdlenie;

zawroty głowy;

duszność.

Nie zapomnij o lekach i zdrowym rozsądku

W okresie świątecznych wyjazdów i spotkań rodzinnych wiele osób zapomina też o regularnym przyjmowaniu leków, zwłaszcza na serce i nadciśnienie, a to poważny problem. Niezależnie jednak od przyczyny złego samopoczucia, lekarze przypominają, by nie odwlekać decyzji o wezwaniu pomocy, bo szybka reakcja może uratować życie - im wcześniej przywrócony zostanie przepływ krwi przez zablokowaną tętnicę, tym większa szansa na pełny powrót do zdrowia.

Ważne jest, aby mieć pewność, że masz wystarczającą ilość leków na całą podróż. A jeśli lecisz, zapakuj je do bagażu podręcznego, aby nie zostać bez nich w przypadku zaginięcia bagażu rejestrowanego - doradza dr Luke Laffin, kardiolog zajmujący się profilaktyką w Cleveland Clinic.

Udar też nie śpi

Eksperci zwracają uwagę, że z podobnych powodów w okresie świątecznym rośnie również liczba udarów mózgu, które objawiają się jednak inaczej. Aby je rozpoznać, lekarze przypominają prosty akronim FAST:

F - face (opadanie jednej strony twarzy),

A - arm (osłabienie ręki lub nogi po jednej stronie ciała),

S - speech (problemy z mową),

T - time (czas - natychmiast wezwij pomoc).

Jak uniknąć problemów? Warto wziąć sobie do serca kilka wskazówek:

Nie przesadzaj z ilością jedzenia

Święta to czas radości i wspólnego ucztowania, ale warto pamiętać o zdrowiu. Dlatego jeśli chcesz spróbować wielu potraw, nakładaj mniejsze porcje, a posiłek zakończ kawą lub herbatą, a nie deserem. Kawałek ciasta lepiej zostawić na czas między posiłkami, najlepiej po długim spacerze.

Jedz mniej w pozostałych posiłkach

Jeśli masz w planie kilka obfitych świątecznych posiłków, zmniejsz porcje w innych daniach. Lekkie zupy, sałatki lub kanapki w ciągu dnia pomogą utrzymać równowagę, szczególnie jeśli wybierzesz produkty niskotłuszczowe i niskosłodzone.

Stawiaj na zdrowsze opcje

Wybieraj chude mięsa i ryby, unikaj tłustych smażonych dań oraz sosów na bazie śmietany i pamiętaj o warzywach. Sałata z oliwą, brokuł gotowany na parze czy surówka z marchewki są nie tylko smaczne, ale i dostarczają witamin, minerałów i błonnika, kluczowego w procesie trawienia.

Uważaj na alkohol

Lekarze nie mają wątpliwości - żadna ilość alkoholu nie jest bezpieczna i obojętna dla zdrowia, dlatego najlepiej w ogóle z niego zrezygnować. Zwłaszcza że podczas wesołych świątecznych spotkań łatwo stracić kontrolę, co w najlepszym wypadku może zakończyć się fatalnym samopoczuciem następnego dnia, a w najgorszym wizytą w szpitalu.

Spędzaj czas aktywnie i towarzysko inaczej

Zamiast kolejnego posiłku, wybierz wspólny spacer - to samo zdrowie!

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press