Symulacja Ziemi bez życia. Pomoże w szukaniu obcych i zamieszkanych światów

W skrócie Naukowcy opracowali symulację Ziemi pozbawionej życia, aby lepiej zrozumieć, jak planety mogą wyglądać bez żadnych organizmów.

Model stworzony przez Samanthę Gilbert-Janizek z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside bada 19 właściwości skalistych planet niezwiązanych z życiem.

Narzędzie typu plug-and-play pozwoli naukowcom analizować skład atmosfer egzoplanet i oceniać prawdopodobieństwo występowania na nich życia.

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Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której istnieje życie. Co nie zmienia faktu, że naukowcy cały czas poszukują go także na innych światach. Badacze wpadli na ciekawy pomysł symulacji, który w przyszłości może ujawnić to zadanie.

Naukowcy stworzyli symulację Ziemi bez życia

Zastanawialiście się jednak nad tym, jak mogłaby wyglądać Ziemia bez żadnego, nawet najprostszego życia? Naukowcy postanowili przeprowadzić symulację naszej planety w postaci jałowego świata z wodą i kontynentami, ale bez jakichkolwiek organizmów. Nawet tych najprostszych.

Planetolog Samantha Gilbert-Janizek z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside opracowała model symulujący ewolucję skalistej planety pozbawionej życia. W jakim celu? Ma to pozwolić na rozróżnianie światów, na których może istnieć życie od tych, gdzie go nie ma.

Model ten może pomóc nam zobaczyć, jak planety nadające się do zamieszkania, ale nieożywione, mogą naśladować planety żywe

Opracowany model symuluje 19 właściwości skalistej planety niezwiązanych z życiem. Wśród nich jest ciepło otrzymywane od gwiazdy czy gazów wydostających się spod powierzchni. Stworzona symulacja zakłada okres od powstania Ziemi około 4,5 mld lat temu do 500 mln lat w przyszłość.

Nowa symulacja Ziemi pozwoli znaleźć planety z życiem pozaziemskim

Powstała symulacja ma konkretny cel. Tym jest szukanie światów, na których może występować życie pozaziemskie. Dotyczy to przede wszystkim oznak w atmosferze w postaci gazów.

"Kiedy interpretujemy obserwacje atmosfery egzoplanety, to narzędzie pomoże nam określić prawdopodobieństwo, że to, co obserwujemy, wskazuje na istnienie życia na powierzchni" - wyjaśnia Gilbert-Janizek.

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Wspomniana symulacja działa na zasadzie plug-n-play. To oznacza, że można pod nią "podłączyć" dowolną egzoplanetę i następnie sprawdzić różne dopasowania. W ten sposób, na podstawie zebranych danych, można wykluczyć istnienie życia pozaziemskiego na badanym świecie.