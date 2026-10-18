Rzadki pochówek z epoki wikingów

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Journal of Archaeological Science: Reports" dotyczy datowanego na drugą połowę IX wieku grobu nr 351 na cmentarzysku Čunkāni-Dreņģeri w regionie Semigalii na południu Łotwy. W jednym grobie złożono szczątki sześciu osób - czterech dorosłych mężczyzn, chłopca i dziewczynki. Zdarzenie datowane jest

Taki sposób pochówku był w tym miejscu wyjątkowo rzadki. Spośród 750 przebadanych grobów na cmentarzysku zaledwie siedem zawierało szczątki więcej niż jednej osoby. Najnowsze badanie połączyło analizę archeologiczną, antropologiczną i genetyczną, aby ustalić, kim byli zmarli i w jakich okolicznościach mogli stracić życie.

Najważniejszy trop przyniosła analiza obrażeń. Na szczątkach trzech dorosłych mężczyzn badacze stwierdzili urazy zadane ostrym narzędziem w czasie śmierci lub bardzo blisko niej. Wyniki wskazują na gwałtowny charakter zdarzenia, choć same obrażenia nie pozwalają odtworzyć dokładnego przebiegu ataku.

DNA ujawniło więzi rodzinne

Naukowcy przeanalizowali również DNA pozyskane ze szczątków. Ustalili, że jeden z mężczyzn był ojcem chłopca. Zidentyfikowano także dalsze pokrewieństwo - kolejny mężczyzna był krewnym chłopca w trzecim stopniu.

Badacze sprawdzili także pochodzenie genetyczne pochowanych. Wyniki wskazują na podobieństwo do dawnych lokalnych populacji bałtyckich. Nie znaleziono dowodów, by zmarli mieli przede wszystkim skandynawskie pochodzenie.

To ważne zastrzeżenie w kontekście hipotezy o najeździe wikingów. Pochówek pochodzi z epoki wikingów, a gwałtowne obrażenia mogą świadczyć o konflikcie zbrojnym lub innym akcie przemocy. Nie oznacza to jednak, że napastnikami musieli być Skandynawowie. Na obecnym etapie badania nie pozwalają jednoznacznie ustalić, kto zaatakował zmarłych ani co dokładnie wydarzyło się ponad 1100 lat temu.