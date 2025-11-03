Naukowcy tworzą ogromną bazę snów DREAM, która łączy nagrania mózgowe z 2643 przebudzeń 505 osób na całym świecie. Dzięki temu powstaje pierwszy obszerny, ustandaryzowany zbiór danych o tym, co faktycznie dzieje się w mózgu podczas snu.

Śnimy nie tylko podczas fazy REM

Nowa baza danych całkowicie obaliła mit, który przez wiele lat brano za pewnik, że sny pojawiają się tylko podczas fazy REM. Teraz wiadomo, że sny pojawiają się w:

88 proc. przypadków przebudzeń podczas snu płytkiego,

56 proc. przypadków przebudzeń podczas snu umiarkowanego,

48 proc. przypadków przebudzeń podczas najgłębszych faz snu.

Okazuje się, że nasz mózg generuje złożone i żywe doświadczenia, wydając się światu nieświadomy.

AI potrafi przewidywać sny

Sztuczna inteligencja potrafi teraz przewidywać, czy śnisz, odczytując twoje fale mózgowe, jeszcze zanim się obudzisz. Dokładność sięga nawet 70 proc. podczas fazy REM i znacznie przekracza poziom prawdopodobieństwa w innych fazach. To podstawa do wykrywania świadomości u osób, które nie potrafią się komunikować.

Czy to przełom w medycynie?

- Zrozumienie tego, jak, kiedy i dlaczego śnimy, może pomóc nam odpowiedzieć na fundamentalne pytanie naukowe: jak możemy określić, czy ktoś jest świadomy, skoro nie jest w stanie się komunikować? - twierdzi Nao Tsuchiya z Uniwersytetu Monash, który koordynował to ogromne przedsięwzięcie.

Dzięki tej wiedzy naukowcy mają większe możliwości zbadania chorób i zaburzeń snu, którym będzie można już wkrótce lepiej przeciwdziałać. To podejście pomoże także zrewolucjonizować sposób, w jaki lekarze oceniają stan świadomości u pacjentów niereagujących.

Wspólna praca na rzecz lepszego zrozumienia świadomości podczas snu

Dzięki formatowi otwartego dostępu laboratoria na całym świecie mogą wzajemnie się wspierać i rozwijać swoją pracę. Rozwiązuje się problem, który od dziesięcioleci dręczył naukę o snach: niespójne badania w odizolowanych laboratoriach. Otwarta baza danych, koordynowana przez Uniwersytet Monash we współpracy z międzynarodowymi partnerami, w końcu zapewnia badaczom ujednolicone podstawy niezbędne do zgłębienia tajemnic świadomości podczas snu.

