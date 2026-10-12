Statystyki dotyczące raka piersi są nieubłagane, szacuje się, że każdego roku diagnozę słyszy 1,7 miliona pacjentek, a ponad 500 tysięcy umiera z jego powodu. Jak dowiadujemy się też z niedawnej publikacji na łamach "Nature Medicine", niemal co trzecia wyleczona pacjentka doświadcza nawrotu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są krążące komórki nowotworowe (CTC), czyli komórki guza pierwotnego, które oderwały się i dostały do krwiobiegu.

Mogą mieć one znaczenie dla rozwoju przerzutów, a ich analiza jest postrzegana jako potencjalne źródło informacji o przebiegu choroby i skuteczności leczenia. Co więcej, jak mówi o nich w niedawnej publikacji dr Justyna Topa z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed, są bardzo sprytne - potrafią oszukiwać układ immunologiczny, skutecznie się maskując lub wysyłając sygnały, przez które są rozpoznawane jako "niestanowiące zagrożenia".

Odrywają się, przystosowują i sprawiają kłopoty

Dodatkowym wyzwaniem jest różnorodność CTC i ich zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków. W procesie przemiany epitelialno-mezenchymalnej (EMT) komórki nowotworowe mogą tracić typowe cechy komórek nabłonkowych, zyskując większą ruchliwość i niezależność od otoczenia. Ułatwia im to oddzielanie się od guza i przedostawanie do naczyń krwionośnych.

Po dotarciu do nowej tkanki część komórek może z kolei ponownie nabywać cechy nabłonkowe, co sprzyja ich osiedlaniu się w nowym miejscu. Analiza CTC - ich liczby, właściwości oraz aktywności genów i białek - może więc pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania przerzutów raka piersi i w przyszłości wspierać ocenę przebiegu choroby oraz odpowiedzi na leczenie.

Przerzuty pochodzą od komórek nowotworowych, które oddzieliły się od guza pierwotnego występującego w piersi, trafiły do krwiobiegu i po znalezieniu przyjaznej niszy mogły się w niej zaadaptować, dzielić i doprowadzić do powstania nowych ognisk nowotworowych

Kilka komórek na miliard

Problem zaczyna się jednak już na etapie ich znalezienia, bo są niezwykle rzadkie. Jak podają autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "Biomedical Analysis", typowo można znaleźć zaledwie od jednej do dziesięciu takich komórek na miliard komórek krwi. Oznacza to, że nawet jeżeli komórki nowotworowe znajdują się w próbce, ich odnalezienie i jednoznaczne rozpoznanie jest ogromnym wyzwaniem. Naukowcy z Taiyuan University of Technology oraz Shanxi Bethune Hospital postanowili więc połączyć dwie technologie, które mogą pomóc rozwiązać oba problemy - mikrofluidykę oraz głębokie uczenie maszynowe.

Pierwszym elementem systemu jest niewielki spiralny mikrofluidyczny chip, którego działanie opiera się na stosunkowo prostej różnicy - komórki nowotworowe są zazwyczaj większe od większości komórek krwi. W badaniu przyjęto, że CTC mają zwykle średnicę około 12-25 mikrometrów, podczas gdy białe krwinki mają około 7-12 mikrometrów, a czerwone krwinki około 6-8 mikrometrów. Nie trzeba więc od razu rozpoznawać konkretnej mutacji czy szukać określonego białka na powierzchni komórki - można wykorzystać jej właściwości fizyczne.

Chip został dodatkowo wyposażony w regularnie rozmieszczone zwężenia i rozszerzenia. Gdy płyn przepływa przez taką konstrukcję, zmienia się jego prędkość i powstają lokalne wiry. W efekcie komórki o różnych rozmiarach zaczynają przemieszczać się po różnych trajektoriach, tj. większe komórki mogą zostać skierowane do innej części kanału niż mniejsze komórki krwi.

Schemat ilustrujący dwa etapy analizy komórek: sortowanie komórek krwi oraz identyfikację ich identyfikację z wykorzystaniem głębokiego uczenia Junyi Ouyang, Haiqin Li domena publiczna

Prawie 90 proc. komórek nowotworowych udało się odzyskać

Naukowcy najpierw sprawdzili działanie systemu na mikrosferach o średnicy 6, 10 i 20 mikrometrów, które miały odpowiadać rozmiarami odpowiednio czerwonym krwinkom, białym krwinkom i komórkom nowotworowym. Następnie przeprowadzili eksperyment z rzeczywistymi komórkami - wykorzystali komórki MCF-7, czyli linię komórkową raka piersi oraz białe krwinki pobrane od zdrowych ochotników.

Jak się okazało, przy przepływie 500 mikrolitrów na minutę komórki MCF-7 gromadziły się przede wszystkim w centralnym ujściu chipa, podczas gdy większość białych krwinek trafiała do dwóch bocznych ujść. Udało się w ten sposób odzyskać zdecydowaną większość komórek nowotworowych wprowadzonych do układu, a konkretniej 89,2 proc. (± 3,1 proc.) i 86,9 proc. (± 1,4 proc.) białych krwinek.

Sam chip nie wystarczy

Oddzielenie komórek nowotworowych od krwi nie rozwiązuje jednak całego problemu. Trzeba jeszcze ustalić, które z odzyskanych komórek rzeczywiście są CTC. W wielu obecnie stosowanych rozwiązaniach wykorzystuje się do tego markery molekularne i znakowanie fluorescencyjne.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała dwie metody wykrywania krążących komórek nowotworowych, choć nie są one obecnie stosowane do rutynowej diagnostyki chorych na raka piersi. CellSearch wykrywa krążące komórki nowotworowe na podstawie obecności markerów epitelialnych, cytokeratyn oraz braku obecności markera komórek krwi, a druga wykorzystuje właśnie opisywaną wcześniej różnicę w wielkości komórek nowotworowych i komórek układu immunologicznego we krwi.

Taka procedura wymaga jednak dodatkowych etapów przygotowania próbki i może wpływać na żywotność komórek, utrudniając późniejsze badania - autorzy nowego badania chcieli zaś stworzyć system, który nie będzie potrzebował specjalnych znaczników. I tutaj do akcji wkroczyła sztuczna inteligencja, wokół której toczy się obecnie wiele badań dotyczących diagnostyki raka piersi.

Wystarczy tylko przypomnieć dane przedstawione podczas spotkania Radiological Society of North America (RSNA) w 2024 r., które sugerują, że mammografia wzbogacona o analizę ze strony sztucznej inteligencji jest skuteczniejsza w diagnozowaniu raka piersi niż sam radiolog oceniający zdjęcia rentgenowskie (wykrywalność raka wzrasta w takim scenariuszu o 21 proc).

YOLOv8 widzi więcej

Mówiąc krótko, sztuczna inteligencja naprawdę widzi więcej, a wykorzystany przez badaczy w nowym badaniu algorytm głębokiego uczenia YOLOv8 - przeznaczony do wykrywania obiektów na obrazach - jest tego kolejnym przykładem. W tym przypadku algorytm otrzymywał obrazy komórek wykonane w standardowym mikroskopie w świetle przechodzącym i miał nauczyć się odróżniać CTC od pozostałych komórek.

Co ważne, model nie musiał analizować pojedynczych komórek wyciętych wcześniej z obrazu. YOLOv8 może jednocześnie odnajdywać wiele komórek, wyznaczać ich położenie i klasyfikować je jako CTC lub komórki niebędące CTC. Do przygotowania zbioru treningowego naukowcy wykorzystali 200 zestawów obrazów - 160 posłużyło do treningu, a 40 do walidacji. Efekt? Na zbiorze testowym model osiągnął 94,6 proc. precyzji, 94,6 proc. czułości, 95,4 proc. swoistości oraz 96 proc. ogólnej dokładności.

AI rozpoznaje komórki z dużą dokładnością

Oczywiście, badanie to ma swoje ograniczenia, bo model rozpoznawał komórki MCF-7 w przygotowanej mieszaninie, a nie diagnozował pacjentów na podstawie ich krwi. Co więcej, stężenie komórek MCF-7 w eksperymencie wynosiło 5 × 10³ komórek/ml, więc jest to zupełnie inna sytuacja niż poszukiwanie naturalnie występujących CTC w rzeczywistej próbce pacjenta, gdzie komórek nowotworowych może być ekstremalnie mało.

Autorzy sami wskazują, że obecne wyniki są więc raczej demonstracją wykonalności rozwiązania, a nie gotowym testem klinicznym. Jednocześnie dodają jednak, że jeżeli rozwiązanie zostanie potwierdzone w kolejnych badaniach, analiza CTC mogłaby w przyszłości dostarczać informacji przydatnych między innymi w ocenie rokowania oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.

Zapowiadają też kolejne etapy: badania z wykorzystaniem różnych linii komórek nowotworowych, testy na próbkach krwi pochodzących od pacjentów, połączenie obu rozwiązań, tj. chipu i sztucznej inteligencji, w jeden zautomatyzowany system oraz optymalizację całego procesu pod kątem analizy w czasie rzeczywistym. Jeśli zakończą się one powodzeniem, niewielki mikrofluidyczny chip i algorytm analizujący zwykłe obrazy mikroskopowe mogłyby stać się elementami znacznie prostszego sposobu poszukiwania niezwykle rzadkich komórek nowotworowych we krwi.