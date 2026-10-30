Znalezisko miało miejsce podczas czterodniowej wyprawy terenowej na wschodnim wybrzeżu Wirginii. Studenci uczestniczyli w zajęciach poświęconych ekosystemom przybrzeżnym. Ostatniego dnia, po porannych badaniach w wodzie, grupa dotarła na jedną z pobliskich wysp barierowych. Na eksplorację terenu pozostało niewiele czasu, bo zaczynał się przypływ i warunki pozwalały na pobyt przez zaledwie 35-40 minut.

Brooklyn Rolph wykorzystała tę okazję, by poszukać skamieniałych zębów rekinów. Wśród muszli dostrzegła jednak kamienny przedmiot leżący w wodzie, podniosła go i natychmiast pokazała wykładowcom. Jak przyznał Paul Callo, profesor biologii uczestniczący w wyprawie, kiedy studentka pokazała mu znalezisko, dosłownie zabrakło mu słów.

Zbieg okoliczności, który umożliwił to odkrycie, jest naprawdę niewiarygodny. Grot wkrótce ponownie znalazłby się pod wodą i mógł zostać przykryty osadami

Grot używany przez rdzennych mieszkańców Ameryki

Stanowym archeologom udało się zidentyfikować przedmiot jako grot typu Lehigh/Koens-Crispin. Narzędzia tego rodzaju wytwarzali rdzenni mieszkańcy wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej mniej więcej 4500-3000 lat temu. Mogły służyć jako broń, ale prawdopodobnie wykorzystywano je także w charakterze noży.

Według Brooklyn Rolph archeolog, który zbadał przedmiot, przyznał, że nie widział wcześniej egzemplarza zachowanego w tak dobrym stanie. Odkrycie ma więc znaczenie nie tylko ze względu na wiek, ale również na kondycję.

Sama studentka nie mogła jednak zatrzymać znaleziska. Wyspa jest częścią obszaru chronionego należącego do Departamentu Ochrony i Rekreacji Wirginii. Po konsultacji z dyrektorem ośrodka badawczego ustalono, że grot stanowi własność stanu. Jeszcze tego samego dnia pracownicy departamentu odebrali go i przekazali do Departamentu Zasobów Historycznych Wirginii, gdzie zostanie poddany dalszym badaniom.

Najlepsza lekcja historii

Wyprawa, podczas której dokonano odkrycia, miała przede wszystkim charakter naukowy. Studenci samodzielnie projektowali i przeprowadzali doświadczenia dotyczące funkcjonowania nadmorskiego ekosystemu. Brooklyn Rolph badała mętność wody, sprawdzając, jak szybko organizmy filtrujące, między innymi ostrygi i osłonice, usuwają z niej zawieszone cząstki.

Niespodziewane znalezisko stało się jednak wyjątkową lekcją historii. Jak zauważył Callo, możliwość zobaczenia i dotknięcia przedmiotu wykonanego ludzkimi rękami tysiące lat temu robi ogromne wrażenie. Według profesora Rolph mogła być pierwszą osobą, która od tamtego czasu ponownie zobaczyła i wzięła grot do ręki.