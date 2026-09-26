Szukali sygnałów od obcych. Jeden z 33 układów planetarnych przykuł uwagę

W skrócie Chińscy naukowcy wykorzystali radioteleskop FAST do badania 33 układów planetarnych w poszukiwaniu potencjalnych sygnałów wysyłanych przez pozaziemskie cywilizacje.

W układzie K2-155 oddalonym o 238 lat świetlnych zarejestrowano wąskopasmowy sygnał radiowy, którego pochodzenie nie jest jeszcze jednoznacznie wyjaśnione przez badaczy.

Autorzy badania podkreślają, że wykryty sygnał może wynikać z zakłóceń, a obecna technologia nie pozwala na ostateczne potwierdzenie jego sztucznego pochodzenia.

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Ludzkość od lat szuka obcych cywilizacji, ale bez większego skutku. Różne próby podejmowane przez naukowców na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jakichkolwiek organizmów nie udało się potwierdzić nawet w żadnym innym miejscu Układu Słonecznego. Tymczasem chińscy naukowcy postanowili zbadać 33 układy planetarne w poszukiwaniu sygnałów od obcych. Jeden z nich przykuł szczególną uwagę.

Radioteleskop FAST pozwolił szukać sygnałów od obcych w 33 układach planetarnych

Chińscy uczeni wykorzystali największy na świecie radioteleskop z pojedynczą czaszą. Był to FAST o średnicy aż 500 metrów, który znajduje się w chińskim Pingtang. Kolos pozwolił przeprowadzić badania na 33 układach planetarnych, które wytypowano jako potencjalnie dobre obiekty do szukania technosygnatur.

W przypadku 32 z 33 badanych układów wynik był taki, jak w zasadzie oczekiwano. Nic nie znaleziono. Wśród nich znalazła się jedna perełka. To system planetarny z czerwonym karłem K2-155, który znajduje się około 238 lat świetlnych od nas.

Wąskopasmowy sygnał radiowy przechwycony z układu z gwiazdą K2-155

Chiński radioteleskop FAST pozwolił przechwycić wąskopasmowy sygnał radiowy, który przetrwał wstępne próby wyeliminowania zakłóceń przez badaczy. To o tyle ciekawe, że wytworzenie tego typu sygnałów bez wykorzystania technologii jest trudne.

Naturalne procesy astrofizyczne rzadko generują sygnały o tak wąskim widmie, podczas gdy sztuczne nadajniki często to robią

W pobliżu czerwonego karła krąży kilka planet. Jedną z nich jest superziemia sklasyfikowana pod nazwą K2-155 d. Czy to oznacza wykrycie cywilizacji pozaziemskiej? Na razie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Chińscy uczeni zwracają uwagę na fakt, że może to być efektem zakłóceń. Na przykład powstałych w trakcie obrotu planety wokół macierzystej gwiazdy. Obecnie nie ma technologii, która pozwoliłaby nam jednoznacznie sprawdzić wspomniany sygnał.

Obiekty wytypowane do badań w ramach kampanii SETI

Warto dodać, że badane 33 układy planetarne zostały wytypowane już w 2021 r. do badań z użyciem radioteleskopu FAST w ramach kampanii SETI.

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SETI (skrót od Search for Extraterrestrial Intelligence) to międzynarodowy program naukowy poszukujący śladów pozaziemskich cywilizacji. W tym celu szukano sygnałów radiowych i świetlnych, które nie są efektem działalności człowieka.