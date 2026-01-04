Rok 2025 został zdominowany przez kometę międzygwiezdną 3I/ATLAS, która pędzi przez Układ Słoneczny i niedawno była najbliżej Ziemi. Teraz jest coraz dalej od naszej planety, ale za kilka miesięcy uwagę zacznie przykuwać kolejny podobny obiekt. Jest nim kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) odkryta w 2025 r.

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) zbliży się do Ziemi w kwietniu 2026 roku

C/2025 R3 (PanSTARRS) to kometa odkryta we wrześniu 2025 r. Na razie nie osiągnęła peryhelium. Ma to nastąpić 20 kwietnia 2026 r. Wtedy obiekt znajdzie się najbliżej Słońca i powinien znajdować się około 76,3 mln kilometra od gwiazdy. To punkt między orbitami Merkurego oraz Wenus i mniej więcej połowa jednostki astronomicznej (średniej odległości Ziemi od Słońca).

Rozwiń

Tydzień później (27 kwietnia 2026 r.) kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) znajdzie się najbliżej Ziemi. Tego dnia obiekt ma znajdować się 70,8 mln kilometra od naszej planety. Ponad dwa razy bliżej niż Słońce. Teoretycznie wtedy kometa powinna cechować się największą jasnością na naszym niebie. Czy będzie co oglądać?

Czy kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) będzie widoczna na nocnym niebie?

C/2025 R3 (PanSTARRS) to kometa, która pod koniec kwietnia powinna być dobrze widoczna na naszym niebie. Z pewnością będzie ją można dostrzec przez lornetkę, ale czy też gołym okiem?

Różne analizy wskazują na jasność z magnitudo od 8 do 2,5. W pierwszym przypadku to za mało, aby obiekt można było zobaczyć gołym okiem. To wartość zbliżona do jasności Neptuna. Jednak w przypadku najbardziej optymistycznego scenariusza C/2025 R3 (PanSTARRS) powinno dać się dostrzec bez lornetki, choć nie będzie to spektakularny widok, z którym mieliśmy do czynienia jesienią 2024 r. z C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Ta ostatnia kometa była bardzo dobrze widoczna (wraz z charakterystycznym ogonem) i internet został zalany przez mnóstwo zdjęć.

W każdym razie najlepsza okazja do obserwacji komety z półkuli północnej nadarzy się pod koniec kwietnia. Należy jej wypatrywać przed świtem. Natomiast na początku maja powinna być dobrze widoczna po zachodzie Słońca z półkuli południowej.

Zanieczyszczenie światłem w Polsce. Przestajemy widzieć gwiazdy Polsat News Polsat News