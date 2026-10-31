Archeolodzy natrafili w Pompejach na wyjątkowe znalezisko. Chodzi o szafę, której zawartość pozostała nienaruszona przez niemal dwa tysiące lat. Mebel znajdował się w domu znanym jako dom Korneliusza Maximusa, położonym przy Via dell'Abbondanza, czyli jednej z głównych ulic starożytnego miasta. Dzięki dokumentacji wykopaliskowej badacze mogli odtworzyć jego wygląd i ustalić, jakie przedmioty przechowywano wewnątrz.

Znalezione wyposażenie pozwala zajrzeć w codzienność mieszkanki domu, bo wśród przedmiotów były pęseta i niewielkie narzędzie do rozcierania kosmetyków, szklany flakonik na perfumy oraz kadzielnica. Obok brązowej lampki leżały też ołowiane odważniki, które mogły służyć do działalności handlowej (przechowywano je w małej drewnianej skrzynce, po której zachowały się jedynie ślady).

Naszyjnik, który przypominał o domu

W szafie znajdowały się również naczynia i garnki z brązu, szkła oraz ceramiki. Szczególną uwagę zwraca niewielki ozdobny kubek z motywem przypominającym łuski szyszki. Jednym z najbardziej osobistych odkryć jest zaś naszyjnik złożony z co najmniej 24 miniaturowych zawieszek wykonanych z fajansu, kości, masy szklanej i kryształu górskiego. Przedstawiają one między innymi bóstwa, w tym Besa i Merkurego, a także dłonie, stopy, szyszki i kiście winogron.

Archeolodzy zaliczają je do kategorii dziecięcych amuletów, które rodzice zawieszali na szyjach dzieci, by chronić je przed nieszczęściem, a jednocześnie słyszeć, gdzie znajdują się maluchy. Dorośli często zachowywali takie ozdoby przez całe życie, traktując je jako pamiątki z dzieciństwa. W świecie rzymskim, w którym ludzie często przemieszczali się na duże odległości, taka pamiątka mogła mieć szczególne znaczenie dla osoby żyjącej z dala od rodzinnego domu.

Wśród przedmiotów archeolodzy znaleźli również 38 brązowych monet. Były przechowywane w niewielkim plecionym koszyku wykonanym z materiału roślinnego. Ich obecność może wskazywać, że właścicielka lub właściciele domu nie zdążyli zabrać ze sobą najcenniejszych rzeczy. Nie wiadomo, czy zginęli podczas erupcji Wezuwiusza, czy udało im się uciec, ale nigdy nie wrócili po pozostawiony dobytek.

Jak podkreślił Gabriel Zuchtriegel, dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, wartość odkrycia polega na możliwości odtworzenia różnych aspektów jednego życia - od codziennych przyzwyczajeń, przez pracę, po osobiste wspomnienia. Tożsamości mieszkańców domu nie udało się jednak ustalić.

Dwie myszy w amforze na antresoli

Wykopaliska przyniosły również nowe informacje o samym budynku. Jego fasadę archeolodzy odsłonili już w 1912 r., ale pomieszczenia znajdujące się w głębi posesji zbadano dopiero teraz. Prace prowadzono w ramach projektu renowacji i poprawy dostępności sąsiedniej Insuli Zakochanych.

Pokój, w którym znajdowała się szafa, zdobiły starannie wykonane malowidła ścienne w IV stylu pompejańskim. Wskazują one na stosunkowo wysoki standard życia mieszkańców. W chwili erupcji w domu trwały jednak prace remontowe, które mogły utrudniać jego użytkowanie.

Na antresoli archeolodzy znaleźli także amforę, a w niej szkielety co najmniej dwóch myszy. Analizy wskazują, że gryzonie należały prawdopodobnie do gatunku Apodemus sylvaticus, czyli myszarki zaroślowej. Zwierzęta te żyją zwykle w ogrodach i na terenach naturalnych, ale często przedostają się do domów w poszukiwaniu pożywienia. Odnalezione osobniki nie były jeszcze w pełni dorosłe. Zachowało się 117 drobnych fragmentów ich kości.

Podobne znaleziska pojawiały się już w innych miejscach w okolicach Wezuwiusza, między innymi w pomieszczeniach służby w willi w Civita Giuliana i w kanałach ściekowych Herkulanum. Pokazują one, że mieszkańcy starożytnych miast, podobnie jak my współcześnie, musieli radzić sobie z nieproszonymi lokatorami.