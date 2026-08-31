Tajemnica ogromnych rysunków Aborygenów wyjaśniona. Ważne znaczenie

Aborygeni tworzyli tu ogromne wizerunki przodków. Dlaczego?

W sztuce Aborygenów australijskich regularnie pojawiają się wizerunki mitycznych przodków. To metafizyczne istoty, które dawno temu ukształtowały świat, ludzi oraz prawa natury. Są one bezpośrednio powiązane z Czasem Snu - aborygeńską mitologią.

W zależności od regionu Australii, podobizny te przybierają unikalne formy graficzne i symboliczne. Niektóre odkryte wizerunki wyróżniały się ogromnymi rozmiarami, jak liczący ponad 6 metrów długości Tęczowy Wąż, największy, jaki został kiedykolwiek zidentyfikowany na australijskim półwyspie Ziemia Arnhema. Znajduje się tam Awunbarna, święte miejsce rdzennych mieszkańców Australii. Wizerunek ogromnego Tęczowego Węża zalicza się do grupy wielu innych podobnych obrazów odkrytych w tym rejonie.

Po co wizerunki przodków tworzono w takich rozmiarach i czemu właśnie tam? To pytanie od dawna frapuje badaczy. Teraz pojawiła się nowa teoria.

Potężny Tęczowy Wąż i inne podobizny w rejonie Awunbarna

W badaniach opublikowanych na łamach czasopisma "Australian Archaeology" naukowcy wskazują, że okres, w którym Aborygeni zaczęli tworzyć ogromne wizerunki przodków, zbiega się z gwałtownymi zmianami, jakie zaczęły zachodzić na tych ziemiach w wyniku coraz silniejszego napływu Europejczyków. Rysunki powstawały w XIX i XX wieku, gdy tworzono coraz to kolejne kolonie, połączone w 1901 r. w niepodległy Związek Australijski. To całkowicie odmieniło rzeczywistość znaną Aborygenom.

Ogromne wizerunki przodków mieli oni tworzyć po to, by zachować poczucie posiadania kontroli w obliczu nagłych transformacji wywołanych kolonizacją. Obok ogromnych kangurów i krokodyli pojawiły się najpotężniejsze stworzenia - Tęczowe Węże. Przodkowie ci według wierzeń mieli moc zaginania czasu, a do tego byli powiązani z ideą zmian i nauką radzenia sobie z nimi.

Zespół badaczy zarejestrował 165 stanowisk sztuki naskalnej w regionie Awunbarna, przy czym zadokumentowano 29 obrazów Tęczowych Węży w 21 miejscach, co stanowi największe skupisko tych potężnych istot na świecie. Olbrzymie przedstawienia nie ograniczały się jedynie do malowideł, uwagę badaczy przykuła również 124-metrowa podobizna Tęczowego Węża, wykonana z kamieni. Wszystkie te wizerunki według badaczy powstały po przybyciu Europejczyków.

Rozwiń

Giganty Awunbarny. Odpowiedź na kolonizację

Olbrzymie malowidła związane z ceremoniami, mitami, wierzeniami i tradycjami pomagały wzmocnić więź rdzennych mieszkańców z ziemią i kulturą w obliczu ogromnych zmian. Awunbarna była szczególnie odpowiednia do przedstawienia podobizn przodków.

- Awunbarna była punktem kontaktowym dla różnych grup językowych Aborygenów, miejscem handlu, ceremonii i innych spotkań towarzyskich - zaznaczył cytowany przez Phys.org główny autor badania, Paul Taçon, archeolog z Uniwersytetu Griffith.

Tworzenie ogromnych wizerunków mitycznych istot, w tym najpotężniejszej z nich - Tęczowego Węża - mogło pomóc ludności aborygeńskiej uzyskać pewną stabilność i kontrolę nad własnym losem w szybko zmieniających się czasach.

- Te obrazy, będące świadectwem aborygeńskiej kreatywności, tradycji i światopoglądu, służyły przekazywaniu ważnej wiedzy między pokoleniami i stanowią część niezastąpionego globalnego dziedzictwa wizualnego, które ma kluczowe znaczenie, współczesną aktualność i jest częścią kultury Aborygenów - dodaje ekspert, zaznaczając głębokie znaczenie tych prac.



