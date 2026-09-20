W skrócie Badania prowadzone na Svalbardzie ujawniły nowe ślady osadnictwa dawnych społeczności, które przystosowały się do arktycznych warunków.

Naukowcy wykonali skan 3D czaszki Pomorca, dzięki czemu wykonano rekonstrukcję jego wyglądu. Udokumentowano też cyfrowo liczne zabytki, w tym ceramikę, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, a także fragmenty dawnych statków.

Badacze ostrzegają, że erozja wybrzeża i rozmarzanie zmarzliny realnie zagrażają przetrwaniu wielu stanowisk archeologicznych na terenie archipelagu.

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Ślady osadnictwa w Arktyce. Nowe odkrycia na Svalbardzie

Archipelag Svalbard to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Arktyce. Na wyspy organizowane są wyprawy badawcze, działają tam naukowcy zajmujący się glacjologią, klimatem czy oceanografią.

Archipelag jest także obiektem zainteresowania archeologów, głównie ze względu na unikalną historię ludzkiej aktywności w skrajnych warunkach.

Podczas najnowszego sezonu badawczego ekspedycja Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk dokonała nowych odkryć dotyczących dawnych mieszkańców tych terenów.

Rekonstrukcja wyglądu Pomorca z nekropolii na Spitsbergenie

Prace prowadzone w ramach projektu badawczego skupionego na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badawczych w celu ochrony rosyjskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego pozwoliły ujawnić liczne ślady aktywności ludzi zamieszkujących tę wyspę setki lat temu.

Do najważniejszych odkryć należą nowe ustalenia dotyczące obecności na tych ziemiach Pomorców - rosyjskich osadników zajmujących się żeglarstwem, rybołówstwem i myślistwem, którzy odgrywali istotną rolę w historii Svalbardu. Szczególną uwagę poświęcono związanemu z Pomorcami stanowisku w rejonie zatoki Ebeltofthamna nad Krossfjorden w Ziemi Alberta I na Spitsbergenie - dokumentując trzy kompleksy mieszkalne i nekropolię.

Analiza wskazuje, że osada powstała pod koniec XVII wieku i była użytkowana z przerwami do pierwszej połowy XIX wieku. Znaleziono tam liczne artefakty: krzyżyk do noszenia na szyi, fajki gliniane, fragmenty ceramiki, elementy obuwia i żelazne przedmioty. Wszystkie odkryte zabytki zostały udokumentowane cyfrowo za pomocą modeli 3D. Norweskie prawo nie umożliwia zabrania ich ze stanowiska.

Badaczom udało się także zeskanować częściowo odsłoniętą czaszkę jednego z Pomorców pochowanych w badanej nekropolii, w celu wykonania cyfrowej rekonstrukcji jego prawdopodobnego wyglądu.

Badacze zrekonstruowali możliwy wygląd jednego z Pomorców na podstawie skanów fragmentów jego czaszki. Laboratorium Rekonstrukcji Antropologicznej im. M.M. Gerasimowa, Instytut Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk materiał zewnętrzny

Nieznane dotąd ślady obecności człowieka na Ziemi Księcia Karola

Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest identyfikacja nieznanej dotąd nekropolii na Ziemi Księcia Karola - najdalej na zachód wysuniętej wyspie archipelagu Svalbard. Znaleziono tam 45 pochówków z kamiennymi obudowami oraz pozostałości drewnianego krzyża - naukowcy wskazują, że jest on zgodny z dotychczasowymi odkryciami na temat praktyk Pomorców. Historyczna i kulturowa przynależność tego stanowiska nie została jednak jeszcze w pełni ustalona.

Ekspedycja z Rosji odnotowała także w różnych częściach Svalbardu nowe znaleziska fragmentów dawnych statków. Równolegle prowadzono monitoring stanu innych historycznych stanowisk na archipelagu.

Cenne stanowiska archeologiczne w Arktyce zagrożone

Badania wykazały także, że wiele stanowisk archeologicznych Svalbardu jest poważnie zagrożonych w związku ze zmianą klimatu i procesami naturalnymi. W komunikacie Rosyjskiej Akademii Nauk badacze podkreślają, że stanowiska są coraz szybciej niszczone przez erozję wybrzeża i rozmarzanie zmarzliny związane z ociepleniem klimatu. Według wstępnej oceny część zabytków może zniknąć w ciągu najbliższych dekad, dlatego naukowcy współpracują z ekspertami z Norwegii oraz przygotowują raport dla władz archipelagu dotyczący ochrony zabytków.



