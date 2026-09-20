Tajemnice Arktyki. Archeolodzy odkryli ślady dawnych mieszkańców Svalbardu

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Nowe odkrycia na Svalbardzie dostarczają cennej wiedzy na temat historii osadnictwa w Arktyce. Badaczom udało się m.in. odtworzyć możliwy wygląd jednego z dawnych mieszkańców Spitsbergenu. Naukowcy biją jednak na alarm - ważne stanowiska archeologiczne Arktyki mogą wkrótce bezpowrotnie zniknąć.

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Satelitarne zdjęcie Svalbardu z lodem i wyspami, z rekonstrukcją twarzy Pomorca dawniej zamieszkującego wyspy Arktyki.
Badania na Svalbardzie ujawniły ślady jego dawnych mieszkańców.MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC. Photo ID: 2023-08-28., Domena publiczna/ Laboratorium Rekonstrukcji Antropologicznej im. M.M. Gerasimowa, Instytut Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Naukmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Badania prowadzone na Svalbardzie ujawniły nowe ślady osadnictwa dawnych społeczności, które przystosowały się do arktycznych warunków.
  • Naukowcy wykonali skan 3D czaszki Pomorca, dzięki czemu wykonano rekonstrukcję jego wyglądu. Udokumentowano też cyfrowo liczne zabytki, w tym ceramikę, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, a także fragmenty dawnych statków.
  • Badacze ostrzegają, że erozja wybrzeża i rozmarzanie zmarzliny realnie zagrażają przetrwaniu wielu stanowisk archeologicznych na terenie archipelagu.
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Ślady osadnictwa w Arktyce. Nowe odkrycia na Svalbardzie

Archipelag Svalbard to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Arktyce. Na wyspy organizowane są wyprawy badawcze, działają tam naukowcy zajmujący się glacjologią, klimatem czy oceanografią.

Archipelag jest także obiektem zainteresowania archeologów, głównie ze względu na unikalną historię ludzkiej aktywności w skrajnych warunkach.

Podczas najnowszego sezonu badawczego ekspedycja Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk dokonała nowych odkryć dotyczących dawnych mieszkańców tych terenów.

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Rekonstrukcja wyglądu Pomorca z nekropolii na Spitsbergenie

Prace prowadzone w ramach projektu badawczego skupionego na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badawczych w celu ochrony rosyjskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego pozwoliły ujawnić liczne ślady aktywności ludzi zamieszkujących tę wyspę setki lat temu.

Do najważniejszych odkryć należą nowe ustalenia dotyczące obecności na tych ziemiach Pomorców - rosyjskich osadników zajmujących się żeglarstwem, rybołówstwem i myślistwem, którzy odgrywali istotną rolę w historii Svalbardu. Szczególną uwagę poświęcono związanemu z Pomorcami stanowisku w rejonie zatoki Ebeltofthamna nad Krossfjorden w Ziemi Alberta I na Spitsbergenie - dokumentując trzy kompleksy mieszkalne i nekropolię.

Analiza wskazuje, że osada powstała pod koniec XVII wieku i była użytkowana z przerwami do pierwszej połowy XIX wieku. Znaleziono tam liczne artefakty: krzyżyk do noszenia na szyi, fajki gliniane, fragmenty ceramiki, elementy obuwia i żelazne przedmioty. Wszystkie odkryte zabytki zostały udokumentowane cyfrowo za pomocą modeli 3D. Norweskie prawo nie umożliwia zabrania ich ze stanowiska.

Badaczom udało się także zeskanować częściowo odsłoniętą czaszkę jednego z Pomorców pochowanych w badanej nekropolii, w celu wykonania cyfrowej rekonstrukcji jego prawdopodobnego wyglądu.

Wizerunek dorosłego mężczyzny z brodą i naszyjnikiem z kamiennym wisiorkiem po lewej stronie; po prawej etapy rekonstrukcji twarzy obejmujące czaszkę, modele z warstwami mięśni oraz końcowy wygląd twarzy od przodu i z profilu.
Badacze zrekonstruowali możliwy wygląd jednego z Pomorców na podstawie skanów fragmentów jego czaszki.Laboratorium Rekonstrukcji Antropologicznej im. M.M. Gerasimowa, Instytut Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Naukmateriał zewnętrzny

Nieznane dotąd ślady obecności człowieka na Ziemi Księcia Karola

Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest identyfikacja nieznanej dotąd nekropolii na Ziemi Księcia Karola - najdalej na zachód wysuniętej wyspie archipelagu Svalbard. Znaleziono tam 45 pochówków z kamiennymi obudowami oraz pozostałości drewnianego krzyża - naukowcy wskazują, że jest on zgodny z dotychczasowymi odkryciami na temat praktyk Pomorców. Historyczna i kulturowa przynależność tego stanowiska nie została jednak jeszcze w pełni ustalona.

Ekspedycja z Rosji odnotowała także w różnych częściach Svalbardu nowe znaleziska fragmentów dawnych statków. Równolegle prowadzono monitoring stanu innych historycznych stanowisk na archipelagu.

Cenne stanowiska archeologiczne w Arktyce zagrożone

Badania wykazały także, że wiele stanowisk archeologicznych Svalbardu jest poważnie zagrożonych w związku ze zmianą klimatu i procesami naturalnymi. W komunikacie Rosyjskiej Akademii Nauk badacze podkreślają, że stanowiska są coraz szybciej niszczone przez erozję wybrzeża i rozmarzanie zmarzliny związane z ociepleniem klimatu. Według wstępnej oceny część zabytków może zniknąć w ciągu najbliższych dekad, dlatego naukowcy współpracują z ekspertami z Norwegii oraz przygotowują raport dla władz archipelagu dotyczący ochrony zabytków.

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