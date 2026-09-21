Szczyt pełen tajemnic. Odkrycia dotyczą Inków

Wysoko w peruwiańskich Andach, w rejonie, gdzie surowy krajobraz skrywa jeszcze wiele tajemnic, archeolodzy natrafili na zabytki związane z Inkami.

W regionie Cajamarca w Peru, na szczycie Huaman Orco o wysokości około 3400 m n.p.m., odkryto ślady działalności dawnych mieszkańców tego obszaru.

Pozostawili oni po sobie liczne artefakty, w tym szczególnie istotny element - huanca, święty monolit, który mógł pełnić ważną funkcję w lokalnych praktykach religijnych.

Ślady inkaskiego rytuału. Święty monolit strzegł przejścia

Archeolodzy z projektu Wancasanga odkryli rytuał zamknięcia budynku z czasów przed napływem hiszpańskich kolonizatorów. Wejście do jednego z pomieszczeń zostało celowo zasypane ziemią i kamieniami, co wskazuje na ceremonialne, a nie przypadkowe porzucenie obiektu.

W warstwie wypełnienia wykorzystanego do wyłączenia przestrzeni z użytku złożono depozyt - badacze odkryli 18 nienaruszonych naczyń ceremonialnych oraz 11 kamiennych przedmiotów; są wśród nich m.in. żarna i motyki.

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Agencja Andina zaznacza, że szczególnie istotnym elementem jest wspomniany huanca, pionowo ustawiony święty monolit umieszczony przy zamkniętym wejściu. Prawdopodobnie pełnił symboliczną rolę strażnika zapieczętowanej przestrzeni.

- Nie były to zwykłe resztki budowlane, lecz starannie ułożona rytualna składnica, której celem było uniemożliwienie korzystania z otworu dostępowego łączącego Obiekt nr 3 z głównym placem. Aby podkreślić świętość tego czynu, w górnej środkowej części zamknięcia umieszczono pionowo huancę - monolitycznego strażnika, który ostatecznie odciął dostęp do obiektu - wyjaśniają badacze na łamach publikacji Agencji Andina.

Powrót do badań na Huaman Orco. Stanowisko cenniejsze niż się wydawało

Obecne badania kontynuują prace rozpoczęte jeszcze w 1989 r. Wiele lat później zespół znów wkroczył na ten obszar, dokonując cennych znalezisk.

Projekt obejmuje nie tylko wykopaliska, ale również lokalną społeczność Chauchabamba, która uczestniczy w pracach i działaniach edukacyjnych.

Wcześniej na stanowisku odkryto też 12 okrągłych struktur, być może magazynów, co sugeruje, że obszar miał znaczenie nie tylko religijne. Mógł także być ważnym centrum logistycznym i administracyjnym państwa Inków, Tahuantinsuyo.

Nowe odkrycie rytualnego zamknięcia budynku z czasów Inków może w przyszłości wspierać rozwój badań archeologicznych i turystyki w regionie. Obecne znaleziska pokazują bowiem, że stanowisko na Huaman Orco mogło być dynamiczną osadą, podlegającą przemianom społecznym, politycznym i religijnym.



