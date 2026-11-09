W skrócie Obiekt 1998 KY26 wykazuje nietypowe przyspieszenie, które stanowi wyzwanie dla naukowców i nie pasuje do dotychczasowej wiedzy na temat planetoid.

Badacze podejrzewają, że 1998 KY26 może być tak zwaną ciemną kometą, czyli obiektem emitującym znacznie mniejszą ilość gazów niż typowe komety.

Tajemnicę planetoidy ma wyjaśnić japońska sonda Hayabusa2, której misja dotarcia do tego obiektu kosmicznego zaplanowana jest na lipiec 2031 roku.

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Planetoidy podlegają znanym prawom fizyki i większość tego typu ciał niebieskich zachowuje się w przewidywalny sposób. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku obiektu sklasyfikowanego pod nazwą 1998 KY26 i uczeni nie wiedzą dokładnie, dlaczego tak się dzieje.

Niezwykła planetoida 1998 KY26 wymyka się znanej wiedzy

1998 KY26 to nietypowa planetoida, o ile w ogóle nią jest. Obiekt ulega znaczącym przyspieszeniom, co dla naukowców stanowi nie lada wyzwanie. Kosmiczna skała podlega działaniom grawitacji czy ciśnieniu promieniowania słonecznego. Mimo to zachowuje się nietypowo. Jakby była wybrykiem natury.

Badacze Korbin Hansen oraz Masatoshi Hirabayashi z Instytutu Technologii Georgii przeprowadzili badania i symulacje związane 1998 KY26, których celem było lepsze poznanie obiektu.

Wyniki naszego modelu temperatury wskazują, że tempo uwalniania pary wodnej z powierzchni 1998 KY26 byłoby zbyt wysokie, aby mógł się w nim utrzymać lód; pozwala to dokładniej określić skład tej planetoidy

Planetoida 1998 KY26 może być "ciemną" kometą

Uczeni mają pewne przypuszczenie. 1998 KY26 może w rzeczywistości nie być zwykłą planetoidą, a "ciemną" kometą. Co to jest? Taka kometa, w odróżnieniu od typowej, nie emituje tak wielu gazów, które przyjmują postać spektakularnych warkoczy. Stąd też taka, a nie inna nazwa.

Czy jednak 1998 KY26 jest "ciemną" kometą? Asteroida obraca się wokół własnej osi raz na 5,35 minuty, a jej trajektoria wskazuje na nietypowe przyspieszenie, skierowane prostopadle do płaszczyzny orbity. Naukowcy zbadali jej skład, ale i to nie daje jasnych odpowiedzi.

Symulacje wykazały, że obiekt mógłby posiadać na obecnej orbicie lód przez około 2 tys. lat, co nie jest zbyt długim czasem. Nie ma jednak pewności, ile znajduje się w obecnym miejscu. Na szczęście zagadka wkrótce powinna zostać rozwiązana.

W kierunku 1998 KY26 zmierza japońska sonda Hayabusa2, która ma dokładniej zbadać ten obiekt z bliska. Statek ma dolecieć do celu dopiero za kilka lat. Ma to nastąpić w okolicy lipca 2031 r.