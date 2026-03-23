Tajemnicza struktura na Marsie. Wygląda jak egipska piramida

Mars to suchy i jałowy świat. Mogłoby się wydawać, że na jego powierzchni nie ma nic ciekawego. W rzeczywistości jest inaczej. Jednym z obiektów przykuwających uwagę jest tajemnicza struktura, która wygląda trochę jak egipska piramida.

"Egipska piramida" na powierzchni Marsa to góra

Tajemnicza struktura została po raz pierwszy zidentyfikowana w 2002 r. Odkrył ją niezależny badacz Wilmer Faust, który dostrzegł obiekt na zdjęciu obszaru o nazwie Candor Chasma z sondy Mars Global Surveyor (MGS) o numerze E06-00269. Sam obraz został uchwycony z orbity Czerwonej Planety w 2001 r.

Odkrycie sprawiło, że na ten obszar później skierowano także inne orbitery. Wśród nich był Mars Reconnaissance Orbiter należący do NASA. Dzięki systemowi przetwarzania obrazów HiRISE udało się uzyskać dokładniejsze zdjęcia struktury. I okazało się, że choć na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak egipska piramida, tak w rzeczywistości jest to góra wyrzeźbiona przez procesy erozyjne.

Piramida z kanionu Candor Chasma na zdjęciu z sondy Mars Reconnaissance Orbiter agencji NASA. NASA/JPL-Caltech/UArizona NASA

Co nie zmienia faktu, że struktura jest bardzo ciekawa. Pamiętajmy, że powstała w sposób naturalny i nie jest efektem pracy człowieka, a marsjańskiej natury.

Candor Chasma to jeden z największych kanionów Marsa

Obszar Candor Chasma już wcześniej został zidentyfikowany jako kanion i jest to jedna z największych tego typu struktur na powierzchni Marsa. Uczeni podejrzewają, że niegdyś (kilka mld lat temu) został ukształtowany przez wodę, a później także wiatry oraz ewentualną aktywność tektoniczną.

Ponadto na powierzchni Candor Chasma występują większe gruzy, które są pozostałością po formacjach skalnych, które nie zostały całkowicie zniszczone w wyniku procesów zachodzących na Marsie. Niektóre z nich mają szerokość do około jednego kilometra i wysokość kilkudziesięciu metrów.

Wspomniana piramida wyróżnia się na tle tych formacji, bo jest nieco wyższa. Wyliczono, że wznosi się na wysokość około 145 metrów. Natomiast jej średnica to około 290 metrów.

Na Ziemi również występują góry przypominające piramidy

Struktura na Marsie nie jest wcale tak wyjątkowa, bo podobne występują również na Ziemi. Przykładem jest góra Cerro Tusa w Kolumbii wznosząca się na wysokość 457 metrów. Natomiast jej podstawowa ma około 1,8 kilometra średnicy.

Góra Cerro Tusa w Kolumbii również przypomina egipską piramidę. domena publiczna

Z gór przypominających piramidy słynie także chińska prowincja Kuejczou, która znajduje się na południu kraju.

