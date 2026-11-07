Badacze natrafili na 14 grobów z V wieku wraz z wyposażeniem

We wschodniej Francji przeprowadzano wykopaliska archeologiczne, które ujawniły groby ludzi pochowanych wraz z końmi, złotą i srebrną biżuterią oraz bogato zdobioną bronią. Pochówki datowane są na około 1500 lat.

Odkrycia dokonał Narodowy Instytut Badań Archeologicznych Prewencyjnych (INRAP) w Horbourg-Wihr niedaleko Colmaru w Alzacji. Łącznie zidentyfikowano 14 grobów ludzkich i dwa końskie, datowane na drugą połowę V wieku n.e., a także pozostałości starszej osady rzymskiej w tym obszarze. W rezultacie archeolodzy znaleźli ślady z dwóch różnych epok. To już kolejny raz, kiedy dokonano odkrycia podczas badań przed rozpoczęciem budowy osiedla mieszkaniowego. W październiku informowałam o niezwykłej konstrukcji sprzed 2 tys. lat, na którą natrafiono podczas prac budowlanych w Izraelu, otwiera się w nowym oknie.

Na cmentarzu we Francji pochowano 11 osób dorosłych oraz troje małych dzieci. Bogactwo przedmiotów znalezionych w niektórych grobach wyraźnie wskazuje na różnice w statusie społecznym w obrębie tej społeczności. Szczególnie dwa groby się wyróżniają - archeolodzy znaleźli w nich miecze, długie noże oraz tarcze. Broń była bogato zdobiona złotem i srebrem, co sugeruje, że zmarli zajmowali uprzywilejowane stanowiska.

INRAP sugeruje, że takie wyposażenie bojowe jest podobne do grobów przywódców germańskich, którzy służyli w armii rzymskiej w V wieku. Nie ustalono jednak dokładnej tożsamości etnicznej pochowanych osób, nie określono też jednostki wojskowej, do której należały.

Kolejne dwa groby wyróżniają się zbiorem przedmiotów kojarzonych z pochówkiem kobiet - srebrne broszki, naszyjniki czy grzebienie z kości wskazują na to, że osoby te mogły zajmować ważne stanowiska w społeczności.

Ozdobna klamra z pozłacanego metalu z intarsjowanym granatem, odkryta na cmentarzu L. Sornin-Petit, Inrap materiał zewnętrzny

Niezwykłą cechą cmentarzyska jest obecność dwóch koni wśród grobów ludzkich - pochowane zostały wraz z uprzężą.

Ślady przemocy wśród społeczności

Badacze zaobserwowali, że stan ludzkich szkieletów nie był w dobrej formie - wiele osób miało poważne problemy zdrowotne i urazy fizyczne za życia. Kości były źle zrośnięte, a urazy powodowały niepełnosprawności.

Najbardziej uderzającym odkryciem były jednak ślady na kościach dwóch osób, które pochodzą prawdopodobnie od ciosów zadanych bronią sieczną. Naukowcy nie zaobserwowali żadnych śladów przebudowy kości wokół ran, co sugeruje, że osoby te mogły umrzeć wkrótce po zadanych ciosach.

Od rzymskiej dzielnicy do cmentarza

Obszar z grobami znajduje się na tym samym obszarze, co starsza osada rzymska. Udokumentowano tu rozwój osadnictwa od połowy I wieku n.e. w warstwach archeologicznych. Osada zaczęła się gwałtownie rozrastać w II i III wieku. Wzniesiono wtedy drogi, piece, studnie i konstrukcje na kamiennych fundamentach. Później jednak, w IV wieku, aktywność człowieka stała się niewielka w tym obszarze, a około wieku później część tego terenu została przekształcona w cmentarz.



