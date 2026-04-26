Uran to lodowy olbrzym, który również ma własne pierścienie, choć nie są one tak wyraziste, które ma Saturn. Odkryto je dopiero niecałe 50 lat temu. Dziś już wiemy, że jest to cały system tego typu struktur i pewne z nich mogą skrywać pewną tajemnicę, którą są nieodkryte księżyce.

Uran może mieć ukryte księżyce

Uran jest planetą, która ma obecnie 29 potwierdzonych księżyców. Uczeni przyjrzeli się wybranym pierścieniom gazowego olbrzyma, które nazwano mu (𝛍) i nu (𝛎). Odkryto je stosunkowo niedawno i jakiś czas temu przeprowadzono dodatkowe obserwacje wykorzystując Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. To pozwoliło na uzyskanie widoku w podczerwieni.

Nowe dane połączono ze starszymi, co pozwoliło na stworzenie kompletnego widma odbicia pierścieni, co opisuje sposób odbijania światła słonecznego.

Uran na spektakularnym zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. NASA, ESA, CSA NASA

Dziś uczeni wiedzą, że pierścienie mu i nu różnią się między sobą. Subtelne zmiany w jasności tego drugiego pozwalają przypuszczać, że Uran może mieć ukryte księżyce. Uczeni dodają, że jeśli te obiekty istnieją, to są bardzo małe i ich odkrycie z dużej odległości może być niewykonalne.

Podejrzewam, że będziemy potrzebować zdjęć z bliska z przyszłej misji kosmicznej na Urana, aby odpowiedzieć na to pytanie

To oznacza, że ich odkrycie będzie wymagało wysłania specjalnej sondy, która zbadałaby planetę oraz jej regiony z bliska. Na razie takiej misji nie ma w planach.

Uran ma tajemnicze pierścienie

Pierścienie wokół Urana odkryto dopiero w 1977 r. i stało się to możliwe poprzez blokowanie światła odległych gwiazd na linii do obserwatoriów na Ziemi. W 1986 r. sfotografowała je sonda kosmiczna Voyager 2, a później prowadzono obserwacje z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a czy Obserwatorium W. M. Kecka na Hawajach.

Dziś już wiemy, że Uran ma 13 pierścieni, a te ostatnie (nu i mu) odkryto dopiero w ramach badań prowadzonych w latach 2003-2005, którymi kierował Mark Showalter z Instytutu SETI.

Dokładny obraz pierścieni Urana uzyskaliśmy za sprawą spektakularnego zdjęcia planety z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, które zrobiono w 2023 r. Na obrazie widać dokładnie nie tylko pierścienie, ale nawet 14 księżyców lodowego olbrzyma.

