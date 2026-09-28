Chalcatzingo, stanowisko archeologiczne położone około 90 kilometrów na południowy wschód od miasta Meksyk, od dawna przyciąga uwagę badaczy ze względu na monumentalne dzieła sztuki w stylu olmeckim. Najstarsze z nich powstały między 900 a 500 rokiem p.n.e.

Najnowsze badania wskazują jednak, że miejsce to zachowało znaczenie religijne przez kolejne stulecia, również w okresie rozkwitu cywilizacji Teotihuacan. Zespół archeologów pod kierownictwem Christophe'a Helmkego z Uniwersytetu Kopenhaskiego przeanalizował trzy malowidła znajdujące się w Jaskini 19 na zachodnim zboczu wzgórza Cerro Delgado.

Trzy symbole ukryte w trudno dostępnej jaskini

Jaskinia znajduje się około 330 metrów od centrum stanowiska Chalcatzingo. Jest niewielka, ma zaledwie 7,4 m² powierzchni, a dotarcie do niej wymaga pokonania stromego zbocza. Badacze przypuszczają, że w starożytności korzystano w tym celu z konstrukcji przypominających drabiny. Choć malowidła były znane już wcześniej, dopiero szczegółowa dokumentacja wykonana podczas badań terenowych w sierpniu 2022 roku umożliwiła ich dokładniejszą analizę.

Archeolodzy wykorzystali techniki cyfrowego przetwarzania obrazów, które pozwoliły uwidocznić fragmenty czerwonego pigmentu niemal niewidoczne gołym okiem. Ustalono, że symbole należą do tradycji pisma Teotihuacan i prawdopodobnie powstały między IV a VI wiekiem n.e. Ich znaczenie może wykraczać daleko poza samą jaskinię.

Starożytna nazwa góry przetrwała ponad tysiąc lat?

Pierwszy z glifów przedstawia stylizowaną górę oraz symbole oznaczające mowę lub śpiew. Zdaniem naukowców może on zapisywać nazwę "Śpiewająca Góra". Interpretację tę wzmacnia fakt, że jedno z pobliskich wzgórz nosiło później nazwę Cuicatepec, mającą dokładnie takie samo znaczenie.

Co więcej, podobny zapis zidentyfikowano na malowidłach w samym Teotihuacan. Przedstawiają one procesję kapłanów niosących kadzidło i uczestniczących w ceremoniach religijnych. Badacze przypuszczają, że Cerro Delgado mogło być celem pielgrzymek, do którego przybywano z Teotihuacan w celu odprawiania rytuałów.

Czy w jaskini oddawano cześć poległym wojownikom?

Drugi glif składa się z elementów charakterystycznych dla wojowników Teotihuacan: naszyjnika, fragmentu stroju oraz oszczepu wystrzeliwanego za pomocą specjalnego miotacza. Archeolodzy interpretują tę kombinację jako możliwy tytuł wojskowy, związany z określoną grupą wojowników.

Najwięcej informacji o przeznaczeniu jaskini dostarcza jednak trzeci symbol. Przedstawia prostokątną ramę ozdobioną pięcioramiennymi gwiazdami, umieszczoną bezpośrednio nad naturalną skalną półką. Na znajdującej się nad nią ścianie i sklepieniu zachowały się ślady działania ognia.

Podobne motywy gwiazd występują na ceremonialnych kadzielnicach z Teotihuacan oraz przedstawieniach uroczystości upamiętniających poległych wojowników. Naukowcy przypuszczają zatem, że skalna półka mogła służyć do palenia kadzidła, a być może nawet do kremacji szczątków zmarłych. Nie odnaleziono jednak pozostałości, które pozwalałyby jednoznacznie potwierdzić taki przebieg ceremonii.

Odkrycie rzuca nowe światło na tajemnicze pismo

Znaczenie znaleziska nie ogranicza się do poznania dawnych obrzędów. Przez dziesięciolecia naukowcy spierali się, czy mieszkańcy Teotihuacan posługiwali się pełnoprawnym systemem pisma, czy jedynie rozbudowanym zestawem symboli.

Dotychczasowe badania pozwoliły zidentyfikować już blisko 120 znaków, wykorzystywanych między innymi do zapisywania nazw miejsc, imion, tytułów i czynności. Trzy malowidła z Chalcatzingo stanowią kolejne świadectwo funkcjonowania tego systemu poza granicami samego miasta. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym "Antiquity".